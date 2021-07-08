开机广告关不掉是为了“提高用户体验”？

来源：北京青年报

作者：史奉楚

上海电信IPTV开机广告关不掉的问题有了最新进展。7月5日，上海电信在官方微博发布公告称，中国电信上海公司关注到上海市消保委发布了关于IPTV广告的相关内容后，高度重视，连夜成立专项工作组，研究IPTV开机广告一键关停技术方案并将尽快落实。

此前，为了解决“开机广告关不掉”的问题，上海市消保委和中国电信上海公司智慧家庭运营中心进行沟通，但得到的回复令人心生郁闷。上海电信IPTV表示，消保委提出的广告一键关闭功能“办不到”，开机30秒时间投放广告是为了提升用户的体验，若没有广告就会黑屏，如果消费者因为广告上当受骗，消费者应自行承担责任。

打开电视，尤其是智能电视，必须先“被看”一段广告，中途还关不掉，已成为不少人的烦恼。但更让人气愤的是，上海电信将责任推给了消费者。虽然其最新回复时的态度较之前有所改观，但仍有必要观察其实际行动和整改效果，并有必要以更科学合理的规则解决消费者“被看”广告现象。

首先需明确的是，当前的法律并未禁止电视开机广告，实际上也没有必要一概禁止。但商家是否有权未经消费者同意而“内置”不可取消且不可“一键关闭”的开机广告呢？答案显然是否定的。

根据《消费者权益保护法》，消费者享有知情权、自主选择权、公平交易权。那么，商家在内置开机广告时，务必尽到明确、全面、详尽的告知义务。该告知内容至少应包含开机广告的最长时间，是否可一键关闭等关键信息。以确保消费者在对商品有全面了解的基础上作出最符合本意的选择。同时，根据《广告法》，利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。

而纵观上海电信最初的回复，透露出的是漠视消费者权益的傲慢。其一，“投放广告是为提升用户体验，没有广告就会黑屏”的说法与“伤害你是为你好”没有本质区别，因为还从没听说用户喜欢看广告的，至于没有广告会黑屏，那可能是质量问题或者系统设置问题。

其二，“如果消费者因为广告上当受骗，消费者应自行承担责任”的说法更是法盲的表现，要知道，如果广告发布者明知或应知系虚假广告而发布的，除承担行政处罚责任外，还应与广告主一并承担连带赔偿责任。

其三，所谓消保委提出的广告一键关闭功能“办不到”，这是赤裸裸地蔑视消费者。因为在现有技术条件下，如果能够设置开机广告就能够设置一键关闭开机功能，否则就是系统存在问题。

按照《广告法》，利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭的，由市场监督管理部门责令改正，对广告主处五千元以上三万元以下的罚款。监管部门有必要介入调查此次事件，并依法严肃处理，以起到应有的警示作用，有效维护消费者的自主选择权。