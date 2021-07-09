罗建平回应“舱外服争议”：此前已向媒体主动说明支持单位

来源：澎湃新闻

作者：谭君

7月9日，澎湃新闻从湖南大学权威渠道获悉，卷入新一代“飞天”舱外航天服设计成果归属争议的湖南大学设计艺术学院助理教授罗建平就此事在朋友圈发布一份“情况说明”称，自己是该项目的技术负责人，2016年1月该项目结题后，自己仍有对项目方案进行修改调整，包括自己从湘潭大学辞职在清华大学攻读博士学位期间、在湖南大学工作期间，仍继续完成该项目的实施与完善。

就此前被质疑“没有说清楚项目的来历”一事，罗建平回应称：“在接受媒体采访中，我主动说明支持单位，并将媒体采访提纲和采访视频及时告知相关团队成员。”

此前，就“飞天”舱外航天服的工业设计成果归属问题，湖南大学与湘潭大学产生争议。湖南大学微信公号发文称舱外航天服的工业设计任务由该校助理教授罗建平领衔的团队承担；而湘潭大学教授马秋成则认为，该项目是由湘潭大学团队争取中标的，罗建平是在湘潭大学工作时参与的这个项目。

7月8日，湘潭大学机械工程学院教授马秋成接受澎湃新闻采访时表示，他认为，罗建平没有说清楚项目的来历，以及罗建平是在湘潭大学工作时参与到这个项目中的。马秋成此前发朋友圈称，学院领导2012年安排他带领工业设计团队争取项目；他2013年带领团队，开始“空间站‘飞天’舱外服”投标工作；“我本人不作工业设计”，中标后，他指派罗建平为项目负责人，2020年，罗建平到湖南大学工作。马秋成表示，甚至在湖南大学的宣传内容播发前，罗建平还曾联系过他；在沟通中，马要求相关宣传尊重客观事实，把项目的来历说清楚，但罗在节目中没说清，发展成了现在的情况。

对此，罗建平在朋友圈发布的“情况说明”称：“该项目由某航天部门与湘潭大学于2014年签署合同书，我是该项目技术负责人。我当时在湘潭大学任讲师，感谢湘潭大学的支持。2016年1月该项目结题，进入实施阶段，我对该项目方案进行修改调整。2016年7月，我从湘潭大学辞职，赴清华大学攻读博士学位，感谢航天部门和清华大学支持我继续从事该项目的研究和改进。2020年，我从清华大学博士毕业后，进入湖南大学设计艺术学院工作，在学校的支持下组建团队，继续完成该项目的实施与完善，并与航天部门联合成立‘航天产品联合设计中心’，开展多项与航天服相关的产品设计研发。”