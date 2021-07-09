谁制造了林生斌的“镇魂井、锁魂墓”？

来源：新京报

作者：张明扬

对林生斌的玄学猜想可休矣。

就在这两天，我眼睁睁地看着林生斌再婚事件从一幕爱情伦理剧沦为怪力乱神的鬼片，一个纵火案受害者在一些人眼中，就这么一变负心男，再变“镇魂索魄男”。

舆论风向突变，质疑之声压倒祝福声

四年前，杭州一小区内，一名保姆在家中纵火造成女主人朱小贞及其三名子女死亡。男主人林生斌当时依靠“深情无二”的人设，收获了网民的无限同情，以及一笔来自开发商数目不详的赔偿金。

6月30日23时13分，林生斌在社交媒体发文：已组织新家庭，婴儿诞生，取名暖暖，希望得到大家的祝福。

谁料舆论风向突变，质疑之声压倒了祝福声：靠卖惨和塑造深情人设卖货、消费网友善心、欺负前妻父母独占赔偿金、出轨……

坦白说，此时，我认为舆论走向还是正常的。虽然我对批判林生斌的那些说法不以为然，但觉得总还在合理的争论范围内。

但就在这两天，一种让人始料不及的声音，以横扫一切的势头侵袭了该事件的舆论场。

先是说，林生斌在杭州富阳永安山捐了一口井，井栏上刻着四个大字：“童臻一生”。“潼臻一生”既是林生斌的童装店名，也包含着他三个孩子的名字。

在一些“法力无边”的网友眼中，“童为什么没有三点水？是因为他的老婆孩子是烧死的，不给他们水，就镇住了”，“井盖上没有洞，根本就不是取水用的”，“这是八角井，八角井很邪的”，“莲花就是镇压魂魄的”……就这样，众口铄金，这口井成了“镇魂井”，林生斌被打成了用巫蛊厌胜自己妻儿的人间恶魔了。

这还没完，“锁魂墓”又横空出世了。有网友直接贴出了朱小贞和三个孩子的墓地，并称之为“十字锁魂墓”，说在风水学上相当于打了一个结，意味着锁定墓中人的魂魄，不能出来作祟（复仇）。

谣言在证据面前不堪一击

刚看到“镇魂井”与“锁魂墓”的说辞，我一开始也就是一笑了之，完全没有当一回事。

但出乎意料的是，一两天过后，这种怪力乱神的说法居然大有横扫舆论场之势，连一些知识界朋友也言之凿凿地认为，此事“反常”背后必有内情。

尽管这两天也有不少科学向的“辟谣”文章出来，但在怪诞诡奇面前，一条条持论中正的正经说理反倒显得有些迂腐，在流量上无法抗衡“镇魂井”与“锁魂墓”。

但谣言始终只能是谣言，它们在硬核的调查与证据面前不堪一击。

就在这两天，根据《新京报》的报道，有网友实地探访了这口争议漩涡中的“井”，寺庙居士表示，这口水泵抽至庙内的机井，是由林生斌出资，庙里负责设计和建设的，井的样式及莲花图案均为寺方选择，目前一直在正常使用；至于井上刻字则是寺里通行的“规矩”，要刻上捐赠者的名字，“童”之所以没有三点水是因为刻的人失误所致。

这个信息足以反驳那些流于迷信与猜测的“镇魂井、锁魂墓”之说。

其实，即使是林生斌的激烈批评者，他们大概也清楚，对于“杭州保姆纵火案”早已有定论，林生斌再婚事件从法律上来讲，也没有任何问题，只能在道德上大肆批判，无法在舆论场上营造更持久更绵密的影响力。

那么，当“镇魂井“和“锁魂墓”横空出世，这部分林生斌的激烈批评者自然就如获至宝。对于这套玄幻阴谋论，或许有些人一开始就深信，或许在这几天自我洗脑至深信，或许从未相信但借机生事。重要的是，这套说法可以继后劲不足的“道德论”之后，虎虎生风地扛起批判林生斌的大旗。

对怪力乱神式传谣，不能宽容待之

喜不喜欢林生斌是个人自由，如何定义再婚与深情是个人自由，对婚姻的态度更是个人自由。在法律之外，舆论场中的道德批判可能也是无法规避的现实，倒也不必过于大惊小怪，作为准公众人物的林生斌，更是只能对此抱着求仁得仁的态度。

但是，在道德批判之外，现在又生发出一个怪力乱神的传谣新套路。很遗憾，这就不能宽容待之了。

或许有人说，就是因为现实世界中，我们无法找到将林生斌绳之以法的办法，所以只能诉诸玄幻世界。对于这样纯真的想法，我建议去了解一下何谓造谣传谣，以及要承担的相应法律责任。

这几天，舆论场中还有一个很有趣的现象，之前一批对林生斌批判严苛的写作者集体低调了，原因很可能是，他们虽然不喜欢林生斌，但更不想将自己的严肃批评与“镇魂井、锁魂墓”牵扯在一起。

毕竟，“保姆纵火案”一事法律界定已足够清楚，真的已经不宜再拿封建迷信与凭空猜测去围观此事了。