李想的嘴，比水银可怕

来源：“功夫财经”微信公众号

作者：老谢

理想汽车，最近的状况不那么理想。

近日，有理想车主反映称，自己在车辆座椅中发现疑似水银的物质。

这位车主表示，拆除座椅后发现，座椅的支架缝隙、板材、以及座椅皮座间等处，均发现水银痕迹。车主将所有水银收集齐后，其数量竟然比10个温度计所含的水银还多。

定位为“超级奶爸车”的理想ONE，如果在座椅确认查处含有大量水银，那对于这款车来说，打击无疑是巨大的。

对此，理想汽车官方微博在7月6日发布声明称，“我们将用户座椅上的物质送到专业检测机构进行检测，确认该物质含有汞。”理想汽车表示，建议该用户向当地公安机关报案，理想汽车也将协助公安机关调查事件真相。

整件事最开始的时候，公众的态度是非常温和的，毕竟车里有水银这件事是异常的匪夷所思。然而，理想汽车创始人李想的一番迷惑发言，却将自己和理想汽车放到了异常尴尬的境地。

“骂街式”创始人代表？

汽车制造过程中，原本就会使用很多有毒物质，除了有汞（水银），还有砷、铅、多溴联苯等有害物质。不过，这些物质通常都会以化合物的形式存在，不会单独出现。而且，汽车在出厂之前，都会面临严格的检测。

在《中华人民共和国汽车行业标准》中，还专门有提及汽车材料中汞的检测方法以及合格标准。因此，只要带一点脑子的人都知道，车里自带水银的可能性几乎为零。

不过，理想汽车创始人却先“自爆”了，他在微博中暴怒，称“造谣我们用水银的人和媒体，祝愿你们血液里流动着水银，脑子里装满了水银！”

而且，这条类似于骂人诅咒的微博，他发三次删三次，现在该条微博已经删除了。

骂街式创始人，甩锅式公关这样的标签，恐怕除了特斯拉和马斯克外，就要数李想和理想汽车了。对于李想的言论，有网友直接开怼，“一个道貌岸然、满嘴谎言、欺瞒消费者的人（欺骗的还是曾经那么信任他的老车主），竟然有脸吐槽别人造谣。我对此言论负责。”

这已经不是李想第一次因失态而“口吐莲花”了，早前李想在成都做题为“为什么不能是增程电动”的演讲时，就曾现场长时间爆粗口：“TMD，一帮搞臭技术的，天天冲我们 bb，什么增程电动是个落后的技术，请问，他们 TMD 搞出来屁技术了？对。让一群毫无用户思维，完全不关心用户的这帮人，天天的研究技术路线，TM 什么技术路线啊？胡说八道！”

李想的言论，和川大统领的“人间懂王系列表演”，可谓异曲同工。

从这些失态和脏话中足以看出，李想是真的急了，但被贴上“骂街式创始人”的标签，对理想汽车的品牌声誉绝不是什么好事儿。

李想之所以接连失态，与理想汽车最近一段时间频繁陷入争议有很大的关系。

今年5月，2021款理想ONE正式上市，相较于老款车型，新款理想ONE售价只高出1万元（人民币，2100新元），软硬件配置却有大幅升级。这原本是一件好事，但理想汽车却因此陷入了“割老车主韭菜”的争议漩涡。

很多车主反应，购车前其曾明确询问理想销售方近期是否有新车上市，得到的答复为否定，所以才出现了新车上市后部分刚刚购买了老款理想ONE车主的维权行为。

作为一款新车，理想ONE的质量问题频繁被爆出。2020年11月6日,国家市场监督管理总局官网公告,理想汽车以硬件升级为由，将召回生产日期在2019年11月14日至2020年6月1日的共计1万0469辆理想ONE电动汽车。

但在11月1日理想汽车召开的秋季沟通会上，理想汽车CEO李想在已公开承认理想ONE底盘下摆臂存在设计缺陷的情况下，仍将召回活动称为硬件升级，受到一众消费者质疑。对此，理想汽车官微最终发布致歉信，承认说法不当。

最近几年，中国国内的造车新势力，纷纷将目光对准特斯拉和马斯克。这本身没有问题。就像之前的手机创业者言必称乔布斯，发布会必碰瓷苹果一样，标杆是国产品牌前进的动力。但我想说的是，标杆不能成为“割韭菜”和“甩锅”的理由。

李想曾经表示，“一个企业的管理者不应该有的思维模式就是：但凡媒体说了点难听的话，不顺着自己品牌的话，就感觉汝等刁民都在害朕。”

但现在，理想汽车的状况，让他开始不淡定了。某种程度上来说，他成为了自己过去鄙视的人。

理想的困局

纵向对比，理想汽车的状况，并不是很差。今年前五个月，理想ONE累计销量为2万2441台，月均销量为4000余台。而6月份，理想汽车共交付7713辆理想ONE，同比增长320.6%，环比增长78.4%，创下单月交付量新纪录，同时其新订单量也超过1万辆，创下历史新高。

但横向比较下来，在国产造车新势力中，理想汽车却是表现得最不好的那一个。2021年一季度，理想汽车营收35.75亿元，同比增长310%。然而，蔚来的营收同比增长481.82%，小鹏增长616.12%，他们共同的标杆特斯拉虽然只有73.58%的增长，但连续盈利7个季度。

此外，2021年一季度，理想交付1.26万辆车，蔚来交付2万辆，小鹏交付1.33万辆。尽管在交付量上三家数据差距不大，但是增长速率上，差距却异常明显：

一季度，蔚来同比增长422.7%，环比增长15.6%；小鹏同比增长487%，环比只增长了3%；理想交付量同比增长334.4%，环比增长-13%。

在三家的竞争中，理想汽车隐隐有了落后的趋势。在公司市值层面，理想汽车289亿美元（391亿新元），而蔚来汽车市值754亿美元，刚刚登陆港交所的小鹏汽车，市值则达到2800亿港元（488亿新元）。

理想汽车之所以被资本市场所看轻，很大程度上是因其技术路线不被看好。

理想汽车在动力系统上，与其他新能源品牌并不相同，它采用的是增程式混动技术，即燃油发动机+电动机的模式。所以我们看到，理想ONE2021款有这样一组参数，新车纯电续航可达188km，油箱容积提升至55L，综合续航里程可达1080km。

应该讲，增程式在解决当前新能源车续航里程焦虑上有其现实作用，但增程式毕竟两头不靠，一旦电池技术成熟，理想汽车的优势就会顷刻化为乌有。

作为一台新能源汽车，理想汽车还需要加95号燃油，并且省油比例只能达到50%，与市面上在售的油电混动车相差不大。而且，理想ONE搭载的这款安动力1.2T三缸发动机，技术并不先进。这台发动机是长安旗下的东安动力自主研发的，2015年点火成功。但这款发动机并没有搭载到长安旗下的主流车型上，长安汽车在全力打造自己的蓝鲸系列发动机。

可以说，现在买理想汽车的车主，更多的是出于对李想个人魅力和国产新能源品牌的信任，但争议不断也让理想汽车的未来蒙上了一层阴影。

想要在2025年实现160万辆的销售目标，仅仅靠创始人在微博骂街，显然是不行的。