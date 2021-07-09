资本杀入新式酒饮 市场爆发背后暗藏风险

来源：《财经》新媒体

作者：李洪力

“资本疯狂涌入、轻资产重营销路线、Z时代微醺文化、新消费……”成为2021年中国新式酒饮市场绕不开的关键词。在资本的加持下，以“低酒精度”为代表的新式酒饮品牌正吸引着资本机构纷纷蜂拥而至，多家新锐品牌获得融资。近日，随着新派酒饮品牌 “走岂清酿”、“醉鹅娘”相继获得数千万元（人民币）A轮融资，新式酒饮品牌在融资频率和融资规模方面呈现出爆发式的增长。

事实上，新式酒饮并非新概念，早在2012年鸡尾酒品牌冰锐、RIO曾掀起一波低度酒热潮，传统酒企随即跟风布局，但此后一直不温不火，直到从去年开始呈现出爆发式的增长，资本热度愈演愈烈。据不完全统计，从2020年至今，包括响杯、WAT预调酒、赋比兴等十几家低度酒企业获得融资。

相关专家表示，随着消费升级，整个酒类市场进入多元化时代，具有社交属性的新式酒饮以价格低廉、味道微甜适口正逐渐攻占“微醺”市场。伴随着年轻消费群体对于个性文化的追捧，消费观念的理性回归，主打利口化、健康化、时尚化等概念的新式酒饮正逐渐受到市场青睐。但资本入局背后却暗藏风险，新式酒饮存在品牌黏性差、零售价过低、可替代性强、寿命短、同质化严重等缺点，随着未来竞争加剧很多品牌大概率会成为“泡沫”。

新式酒饮卷土重来 融资加速入局

近年来，酒水消费文化正在变得年轻化、多元化和丰富化，越来越多“Z世代”人群追求低度酒精下的微醺与可控，起泡酒、果酒、配制酒等新式酒饮品类应运而生。新式酒饮也发展成2021年最热门的赛道之一。

所谓“新式酒饮”是指酒精度数通常在20度以下的酒饮，但区别于传统的红酒、黄酒和啤酒，以果酒、气泡酒、梅子酒、米酒、预调酒等品类的酒饮为主，口味上微甜适口，定位上迎合“Z世代”的偏好而生。

这并不是新式酒饮首次搅动酒业市场。早在2012年包装时尚的冰锐、RIO（锐澳）等鸡尾酒品牌就曾走进年轻群体，一举打开青年人市场，并吸引了茅台、五粮液、古井贡酒等多家白酒企业入局，并在2012年——2015年进入第一个黄金增长期。

2015年以后，资本疯狂涌入的并未带来行业整体发展，反而剧烈的竞争增大了各方营销压力，行业同质化竞争激烈，盲目“价格战”导致企业亏损，小厂家和其它资本陆续退出，火热的新式酒饮市场暂时冷却。

自2020年以来，各类新式酒饮品牌如雨后春笋卷土重来。尤其2021年以来，走岂清酿、醉鹅娘、CleanCo、响杯、WAT预调酒、赋比兴等新式酒饮品牌也相继完成千万元级人民币融资。目前，包括红杉资本、经纬中国、贝塔斯曼、华兴资本等多家知名机构入局新式酒饮项目。

新式酒饮市场规模正高速增长。据中研研究院发布的《2020低度酒行业市场前景及现状分析》，2019年国内果酒行业的市场规模约为2315亿元（人民币，483亿新元）；近两年我国低度酒市场的消费金额增速在50%以上。

随着市场规模不断扩大，新式酒饮品牌的市场表现尤为抢眼。公开数据显示，天猫2021年第一季度销售额增速在100%及以上的酒类品牌有2449家，其中新式酒饮品牌多达1415家，占到57.8%，在今年618期间，天猫新式酒饮销量更是同比增长超过90%。

新式酒饮已然成为新的消费趋势。中国食品产业分析师朱丹蓬对记者表示，新式酒饮赛道近两年的火热与新生代的消费思维和消费行为变化密不可分。新式酒饮的品类多元、口感丰富，契合了新生代的消费思维。在消费行为上，新生代更喜欢长时间持续的“微醺”状态，低酒精度可以延长其“嗨”的时间，新式酒饮市场正是在此消费场景下应运而生。

同质化问题突出 品牌认知度亟待提高

新式酒饮的持续走热，市场也出现了诸如 “低度微醺的时代已经到来”、“低度口味酒将成为主流”、“低度酒饮正在成为年轻人‘续命’的生活方式”等鼓吹的言论。新式酒饮作为酒类市场一个细分赛道还未形成一定的体量，就出现了过度包装、贴牌、同质化严重等行业问题。

据了解，由于新式酒饮入门门槛较低，技术含量较低，从研发到产品上线，生产周期最短仅用一天时间就可完成。甚至多数新式酒饮品牌采用同一家代工厂生产低度酒，导致同质化严重，很难形成具有核心竞争力的产品。

有业内人士表示，新式酒饮与白酒、啤酒在生产工艺上有着天壤之别，在香型上也没有形成独特的口味，新式酒饮口感上主要以果味、甜味为主，这就造成产品同质化严重。纵使打着“利口化、健康化、时尚化”旗号，但“健康化”的表述极为不负责任，众所周知，只要含酒精的饮品都会对身体造成危害，何况有些酒类饮品通过食用酒精勾兑而成，安全性上无法得到有效保证。

开山酒业CEO唐炜曾公开表示，新式酒饮会是一个有机会的品类，但行业天花板相比传统酒类会更低，品牌的忠诚度和产品技术壁垒将是一个亟需解决的问题。

目前来看，打着“低度微醺”标签的新式酒饮虽然赢得了部分年轻群体的青睐，但至今未形成一个具有核心竞争力的品牌。朱丹蓬认为，品牌的粘性、忠诚度是源于对品牌的信任度，现在的新式酒饮行业刚刚开始发展，在市场上还未形成品牌效应，产品粘性更是无从谈起。

经纬中国合伙人王华东认为，年轻人群，尤其是年轻女性的消费偏好在不断推动低度酒市场的发展，但目前低度果酒/起泡酒类目仍保持有品类无品牌的格局。

行业观点认为，在酒类市场竞争日趋的当下，新式酒饮市场作为新兴市场，相关企业如何做好了产品沉淀、品质提升及品牌塑造或才是赢得市场的关键。

“白酒消费非常注重线下场景体验，传播手段也主要是传统媒体与渠道广宣。而新式酒饮品牌主要是通过互联网传播，这是此类品牌主打年轻文化，目标人群为新一代年轻消费者所决定的。”在蔡学飞看来，由于新式酒饮不具备传统白酒的社交商务属性，如果只与时尚文化相结合，注定只能是补充性市场，整体市场容量有限。

群雄逐鹿新式酒饮市场 资本入局竞争加剧

除了新锐品牌，传统酒厂、饮料巨头、互联网企业也纷纷入局新式酒饮市场，新式酒饮市场正呈现出多元化竞争态势。

新式酒饮并非全新概念，老牌传统酒企们就布局过这一赛道。记者梳理相关报道后发现，茅台早在2015年就以蓝莓酒为主打推出了果酒“悠蜜”；紧接着五粮液推出了德古拉中式预调酒；泸州老窖推出了“青语”、“花间酌”、“拾光”三款低度果酒。洋河、古井贡酒等品牌也陆续推出过同类产品。

主打年轻化的江小白，也相继推出“梅见”青梅酒和风味利口酒“果立方”。 2020年8月，黄酒品牌古越龙山与江湖乖乖合作，以“口袋果酒倡导者”的定位杀入新式酒饮市场，推出了青梅、荔枝、柚子三种口味的袋装果酒。

无独有偶，多家饮料巨头也宣布进军新式酒饮行业。6月1日，可口可乐宣布，将在中国市场首次推出含酒精饮料――托帕客硬苏打气泡酒，以无麸质酒精为基底，融合苏打气泡水制成低酒精浓度饮料。而农夫山泉早在去年5月就发布了首款米酒+气泡瓶装酒饮，酒精度0.5%。

互联网企业也要在新式酒饮市场中分一杯羹。字节跳动先是打造“随我小酒”，后又关联企业北京量子跃动科技有限公司，参股了厚雪(北京)酒业有限公司。对于此次合作，字节跳动表示将打造更适合年轻人口味的低度苏打酒和果酒。

朱丹蓬认为，新式酒饮赛道已形成传统酒企、新酒饮品牌、饮料巨头、互联网企业等多方势力混战的角斗场。新式酒饮整体来说还处于产销没有两旺的阶段，尽管产业端如火如荼，但消费端对新式酒饮的认知和界定还不明晰，还停留在饮料型、微醺类的浅层认识上，这也致使新式酒饮陷入了‘一个巴掌拍不响’的尴尬情况。

从目前来看，新酒饮市场正处于业外资本试水的狂热阶段。但繁荣过后暗藏风险，新酒饮正处于群雄逐鹿的发展初期，行业呈现出碎片化特点，存在品牌黏性差、零售价过低、可替代性强、寿命短、同质化等缺点，各路资本要想从这一赛道跑出巨头品牌并非易事。

酒水行业研究者欧阳千里认为，新式酒饮市场，大部分品牌属于创业品牌，定价普遍不高，甚至想尝试走锐澳的路线，这属于典型的小企业想做大企业的事情，大概率会成为“泡沫”甚至“炮灰”。

