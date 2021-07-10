300元人民币一次招人捐粪便冲上热搜！屎的价值你永远不懂

来源：潇湘晨报

屁股从马桶圈上抬起之前，很多人都有一个习惯：回头看一眼大便，在你们短暂对视的那一秒里，你有没有认真思考过大便的价值？

它，除了被冲走，甚至还能拿来换钱。

近日，深圳某科技公司招募，志愿者捐粪便，合格捐赠者每次可获300元（人民币，下同）补助，该消息一出直接冲上了微博热搜。

消息一出网友直呼“好家伙”，并且表示：我能捐到它破产！

当然，人家科技公司也不是收取所有的“热心肠粪便”。想要捐粪便对身体素质的要求还挺高，最基本你得：

年龄为20岁-30岁的健康人士，睡眠要好，饮食要规律，三餐要定时定量。

曾有机构做过统计，每年仅有3%左右的申请人被认定合格。

所以优质的粪便，是值得用金钱衡量的，早在之前就有“先例”，捐屎年赚8万。

那么我们的便便真的有价值么？科技公司和医院要我们便便有啥用？

其实人类大便的价值超乎你想象。

捐屎不是什么新鲜事，早在1700年前葛洪的《肘后备急方》中就有用屎做药引的记载。

到了二十世纪七十年代，科学家从伪膜性肠炎患者的体内分离出了艰难梭菌（Clostridium difficile），并最终确定艰难梭菌是伪膜性肠炎的致病菌。

大约 50% 的婴儿肠道中会有艰难梭菌，其菌群会随着年龄的增长而慢慢降低，直至成年后完全消失。

于是，就有了粪便移植治疗伪膜性肠炎的开创。

曾有儿童医院用肠道菌群移植方法治好了江西男孩林林（化名）的重症伪膜性肠炎。

当时医生们把患者妈妈的便便进行处理后与生理盐水混合在一起，搅拌成混合物，然后通过胃十二指肠空肠管缓慢注入，两个小时到四个小时后13个月大的患者就恢复了正常的活动和饮食。

虽然我们都对大便避之不及，但其实大便的四分之一是水分，其余大多是蛋白质、无机物、脂肪、未消化的食物纤维、脱了水的消化液残余、以及从肠道脱落的细胞和死掉的细菌，还有维生素K、维生素B等等。

所以，虽然大便很让人恶心，但是它不仅没有很大危害，反而“营养丰富”。

西班牙的农业研究所就曾认真制作过一款“西班牙美食”：便便香肠。

乳酸菌和双歧杆菌是常见的益生菌，儿童粪便中，这两种菌的含量较高，把婴儿的肠道益生菌放在香肠里，美味又健康。

让我们闻风丧胆的“屎味”是由粪臭素，即3-甲基吲哚引发的，难以想象的是，粪臭素在浓度较低的情况下具有花香味，因此多用于香水工业中。

除了研究价值和临床治疗价值，对我们自己，便便也有着非常重要的健康讯息价值——你的身体好不好，看一眼便便就知晓。

便便的9种形态

1，稀糊状或稀汁、稀水样便，多见于各种感染性或非感染性腹泻、肠炎。

2，黄绿色稀水样便，并含有膜状物时可能为伪膜性肠炎。

3，米泔样粪便（白色淘米水样）内含粘液片块，常见于霍乱及副霍乱，此为烈性传染病，须及早隔离治疗。

4，当便便内含有肉眼可见的较多的粘液时，多为小肠炎症及直肠炎症。

5，冻状便，形如胶冻，表面似有一层膜，常见于肠易激综合征腹部绞痛后排出的粪便，也可见于慢性细菌性痢疾病人排出的粪便。

6，钡餐造影术后便便可暂时呈黄白色。

7，新生儿粪便中排出黄白色乳凝块提示消化不良。

8，细条状或扁条状便表明直肠狭窄，多见于直肠癌。

9，干结便多呈硬球状或羊粪样，见于便秘者或老年排便无力者。

10，香蕉状便便：其表面丝滑，干湿得当，是最健康的便便。

便便的颜色与健康

1，最健康的颜色是金黄色和棕黄色：

一般来说，在体内停留的时间越长，颜色就会越深，味道愈发浓烈，其中的“毒素”也更容易被大肠吸收。

2，危险的颜色：

黑色的便便，形如柏油，质软并附有光彩可能多为各种原因引起的上消化道出血，且潜血试验为阳性。

鲜红色便便常见于痔疮、肛门出血。

便便中肉眼可以看到很多血，常见于痢疾，溃疡性结肠炎、结肠或者直肠癌、局限性肠炎等，见此情况，需要马上重视入院检查。

所以说，便便的学问可多了去了，虽然你的便便不一定能拿来赚钱，但今晚胡吃海喝后，去便便时，不妨认真观察一下自己的大便，从中获取一些健康讯息的价值~