失恋想挽回？揭秘“情感挽回师”诈骗套路

来源：新京报

你信任的“感情挽回大师”，其实只是拙劣的爱情剧本写手。

一个痛苦的夜晚，你在搜索栏中敲下 “为什么她不爱我” “分手后还有挽回的可能吗” 这样无解的难题，此时，又恰好遇到了某个机构网站里的“情感挽回师”，注意，你的受骗之旅可能开始了！

机构是如何以“情感挽回师”名义诈骗的

据警方调查，有犯罪团伙派遣大量员工在各类网络社交平台，广泛发布情感挽回类广告信息，吸引遇到情感问题的人群添加微信进行咨询，实施诈骗。

所谓的“情感分析师”按照诈骗话术与被害人进行交流，推荐不同金额的情感挽回服务项目，一般分为2880元（人民币，下同）、3880元、5800元、8800元、12800元五个等级，要求被害人支付费用。随后，该犯罪团伙为被害人建立专属微信群，安排团伙成员分别充当情感分析师、心理咨询师和监督人员等角色，提供所谓量身制定的挽回方案。

据悉，受害人遍布中国各地，平均年龄为29.4岁，其中20至30岁男性受骗者居多，最小被害人年仅17岁，被骗金额最多为12万元。

为什么有人需要“情感挽回师”

有人把恋爱比作是一种“成瘾”，失恋则是“成瘾的戒断”。失恋会引起大脑关于利益得失、期望、情绪管理等区域的激活，正常人想要走出失恋，需要经历多个阶段，如低自尊时期、指责时期、孤独时期，最后才能重获新生。

许多机构正是利用了许多失恋人群难以戒断的心理，在其分手后身心都无法适应亲密关系消失的情况下，给客户以“挽回”的盼头，打出“百分之九十”“能挽回”的口号，吸引失恋人群蜂拥而至。

但是，这些机构既不能提供切实有效的挽回方案和结果，还会让客户在用金钱维护情感的道路上，陷入更深的痛苦。

多久能走出失恋情绪

其实，失恋并不是一个无限期的过程，这个时间因人而异，只要能享受单身生活或开始新的恋情，就说明失恋历程结束。有研究指出，女性需要约7.47个月，男性约为7.19个月。每一次失恋都是成长中的一次重要事件，我们只有接纳这些挑战，才能在人生的道路上走得更远。

观点

这一次，“情感挽回大师”们连自己都没能挽回

文/李潇潇（媒体人）

“曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等到失去的时候我才后悔莫及，人世间最痛苦的事莫过于此。”那在情感“大师”的加持下，失去的情感就能挽回吗？

近日，上海警方就抓获了69名“情感挽回大师”，这个犯罪团伙全国各地作案，涉案500余起，涉案金额700余万元。受害人平均年龄为29.4岁，其中20至30岁男性受骗者居多，最小被害人年仅17岁，被骗金额最高12万元。

近年来，随着人们对情感关系、婚恋、择偶产生了各种新的认识和期待，五花八门的需求缺口应运而生。婚恋情感市场不断扩大，让情感成了一些机构赚快钱的生意，并随之衍生出一条颇具规模的灰黑产业链，派生出众多“门派”和“大师”。

小三劝退、搭讪艺术训练、婚姻挽回、情感指导……似乎情感关系中出了任何问题，交一笔高昂的服务费之后，在家坐等，就有“大师”在后面运作，快速帮忙解决。

这些所谓情感机构在法律和伦理的边缘地带游走试探，攻心、利诱、操纵、话术是其常规操作套路。“大师”“专家”“导师”往往打着心理咨询服务的幌子，有的还宣称“一对一私人定制，百分百挽回爱情”，靠一张嘴夸夸其谈许下承诺、不断骗取受害者财物。

然而，其服务过程的不透明性与套路的循序渐进，导致了这类机构、平台对消费者欺骗程度产生了一个由轻到重的区间，使消费者深信不疑，越陷越深，到头来，赔了“夫人”又折“金”。而这些情感大师，虽则赚到了“黑心钱”，但其行为已经涉嫌诈骗，严重者已构成刑事犯罪。

驱逐网络空间里的“情感挽回大师”，需要网络平台、监管部门协力共治，不过对于普通人而言，也要擦亮眼睛，提高警惕，不要着了“情感挽回大师”的道。

下面，我来试着总结一下“情感挽回大师”行骗常见套路，大家不妨略作参考，以防被割了“韭菜”。

一、巫术作法。这种类型的“大师”与传统封建迷信的“跳大神”无异，他们通过煞有介事的作法事、施咒、扎小人、转孔明灯等达到哄骗效果。

二、猛灌鸡汤。在情感空虚、失意的时刻，人往往变得很脆弱而丧失理智，情感“导师”适时上场，给出一些大而无当的说辞，如“要站在对方的角度看问题”，同时推销课程套餐，劝人通过付费解锁新的课程。

三、伪科学。随着心理学的普及，当代社会普遍认同其科学性。公众对心理学的一知半解也会给骗子制造钻空子的机会。对方连续抛出“三方介入”、“分离引导”等“专业术语”加上谎称“国家认证的心理咨询师”等背书，建立起权威感。

四、传授所谓的搭讪艺术。众所周知，这是一种更为恶劣的行为，这种骗子教唆人建立“有毒”的关系，通过对伴侣实施精神暴力，造成其对情感的病态依附。

五、电信诈骗。这种终极形态已构成刑事犯罪，媒体报道一男子历时近一年，前前后后在情感挽回机构花费3万多元。其间，机构从未联系过其前女友，只靠编造其前女友的情感故事进行话术攻心。

总之，当代人生活压力大是不争的事实，同时也会面临多种多样的情感困扰，具体情况因人而异。然而，要知道感情是无法量化的，失恋失婚并非完全可以避免。我们可以带着真诚和理解去尝试沟通和修复，但实际结果有时也要看各种机缘。

感情遭遇受挫时，更需要多一份理智清醒，让自己从“受害者”“失败者”的狭隘视角中走出来，审视过往情感中存在的问题，而不能“病急乱投医”，更不要被情感大师灌了“迷魂汤”。