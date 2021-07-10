芫茜皮蛋猪血糕薄饼引风潮　看东西方吃“血”的饮食文化

为了在疫情下促进商机，台湾有薄饼店商家于日前推出特殊口味披萨－芫茜皮蛋猪血糕薄饼。将很多人都不吃的芫茜，和欧美人士不愿吃的皮蛋、猪血糕与薄饼混搭，制造话题商机。猪血糕曾被评为“全球10大怪食物”，还是许多西方人不愿尝试、视为禁忌的菜肴，但这种吃血的饮食文化，其实并不只存在华人社会，世界各国其实都有一、两道与血有关的美味佳餚。

食用血存在许多文化之中，通常还会与肉类做搭配，像是血肠、酱汁等。若要追溯中国人吃血的原因，或可从血字的甲骨文窥看一二。“血”，在甲骨文、小篆中，字形像是器皿中的液体，代表祭神、杀牲时，滴入器皿中的血液。《说文解字》载：“血，祭所荐牲血也”，祭祀所用的牲，则被称为“血食”。

“血食”二字，到了春秋战国时期还衍生出不同的意思，指代国家的延续与破灭，“不血食”即指国家或是祖先不能再得到祭祀，意即灭亡。由此可知，中国人食用血与祭祀息息相关。

但是一道道血淋淋的菜肴端上桌，对爱享用美食的中国人来说不太能接受，在结合中医食补，以及饮食习惯讲求五味调和、色香味俱全下，皆逐一变为美味的料理，几乎全中国都能找出各种姿态万千的“血菜肴”。

在广东地区习惯将血称为“红”，如猪红粥、韭菜猪红汤、鸡红等；而在云南地区则会称其为血旺儿、旺子，再冠上动物名，像是猪血旺、鸭血旺；而源自重庆磁器口的知名川菜小吃毛血旺，“毛”是重庆方言，意为粗旷、马虎，除了有血旺还有毛肚、百叶等主料。台湾则多直接以原材料的动物名称称之，例如猪血、鸭血。

而这次造成话题的披萨，其中的猪血糕是发源于中国大陆南方的一种米食糕点，并随着福建移民传入台湾。不过早期是用鸭血制作，由于鸭肉滋阴补虚，昔日农家在杀鸭之后，基于节俭美德、不忍心倒掉鸭血，便将鸭血结合糯米蒸熟后沾酱食用，后来逐渐成为平民小吃，名“鸭血糕”。然而鸭肉价高、养育费时，鸭血供不应求，但鸡血又不易凝固，于是便以猪血取代鸭血，成为“猪血糕”。米血糕即是鸭血糕与猪血糕的泛称。

除了血豆腐、米血糕外，辽寧、内蒙、云南有血肠、陕西有血面条等多种食用血料理。

西方虽然因基督宗教，禁止食用血液，但其实欧洲各国皆有血液相关料理，并于狂欢节时享用。但到了今日，欧洲的血肠已成为相当普遍的菜肴。像是意大利托斯卡尼（Tuscany），有以猪血、葡萄干、松子、肉桂或是茴香调味制成的香肠，名为biroldo。另外还有结合巧克力做成浓稠的酱汁sanguinaccio dolce。

在英国、爱尔兰还有名叫黑布丁（black pudding）的料理，虽然名字中有布丁二字，却是用燕麦、猪血做成的血肠。法国也有血肠，称为Boudin noi，会搭配苹果，搭配吃或是混着烤派。西班牙的血肠morcilla主要是肉、米与血制成，甚至还有甜的血肠morcilla dulce。北欧还有用血制成的煎饼mustamakkara、东欧也有血制成的汤Chornaja Poliwka。

由此可知，无论东西方，食用血已经是流传已久的饮食文化，也不是现代人发明的新奇食物。而西方人对于华人料理中的猪血、鸭血、米血糕也不用过于大惊小怪，欧洲各国料理都有特殊的血肠、血汤餐点。若是能用更宽大的心胸，接纳异国料理，相信能从中体会到不同的乐趣。