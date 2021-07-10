最不受宠的似乎总是老二？

来源：“华东师大心理健康教育与咨询中心”澎湃号

作者：144H

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前两天，一位朋友向我抱怨，说自从上了大学之后，越来越觉得父母不管自己了，家里有更小的弟弟妹妹占据着父母的全部注意力，“他们好像有正当理由忽视我了”。

这让我想起了几年前的一部大火韩剧——

2015年末，一部充满时代记忆的电视剧《请回答1988》成为韩国的“国民大剧”。剧中讲述了1988年在首尔市道峰区双门洞居住的五家人的故事。

很多人喜欢德善。

的确。

我们德善，虽然是个疯疯癫癫的傻丫头，但是却是个很值得喜欢的女生啊。她爱家人，爱朋友，像个小太阳温暖着身边的每一个人。

很多人说，在德善身上看到了自己的影子。

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德善，是家中的老二，没有姐姐的成绩和脑子，没有弟弟老幺的地位，是家中“最不受宠”的一个孩子，总是懂事的让人心疼。

剧中几乎随处可见“证据”——

德善爸爸常给弟弟买冰淇淋，有一天德善无意间发现，也要求吃冰淇淋。爸爸呢就买了一大桶，回家分给姐姐和妈妈，可德善自己依旧是分得最少的那个孩子。

在姐姐弟弟要吃鸡蛋的时候，妈妈发现冰箱里只剩下两个鸡蛋，那一瞬间她转头看向了德善，而德善连头都没有抬起来，假装轻松地告诉妈妈：“我不喜欢吃鸡蛋”。

家里煤气泄露，德善自己一个人从梦中醒来爬出去，可爸妈只记得姐姐和弟弟，把德善给忘了……

姐姐因为是姐姐，所以需要忍让；弟弟因为是弟弟，所以需要被照顾，因为是老二，她理所当然的成为被迫懂事的那一个孩子。

“听话的孩子没有糖吃”，这个道理德善似乎从小就知道。她一直在努力做那个乖巧懂事的孩子，但却也忍不住委屈——

可能很多家中的老二也有同样的体验，相比他们的哥哥姐姐和弟弟妹妹，中间出生的孩子觉得被排斥或被忽视，这种现象，被称为中童综合征。

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德国马克思·普朗克研究所( Max Planck Institute )的个性心理学家朱莉娅·罗勒( Julia Rohrer )认为：

“第一个孩子在第二个孩子出生之前，一直受到父母的悉心照料；最后一个出生的孩子在前面大一点的孩子已经长大成人，离开家后，也会得到专心致志地照顾。由此导致了中间出生的孩子认为自己从来没有什么关注的焦点。”

而长期处于这种心理状况下的“中童”，更容易产生沮丧、自卑等消极特质。“他们在压力下长大，有太多的事情影响发展和个性”（Salmon，2016）。

爸爸：“我家德善，最近很认真地在学习，很辛苦吧？”

德善：“爸，我会真的很努力，不过万一，我考不上大学，你也不能讨厌我啊，知道了吧。”

在德善阳光开朗的外表下，也有小小的自卑怯弱的一面。

她恐惧，也担忧，担心会不会因为自己不像姐姐一样优秀，而被爸爸讨厌，失去父亲的爱。

这么说来，似乎中间的出生顺序，对孩子的成长发育和人格形成是不利的。但其实，出生次序（birth order）同家庭教养方式、经济水平、社会环境等一起，共同影响着孩子的生活风格和人格特点，这是不能一概而论的（Adler，1911）。

提起“出生次序”，就不得不提到阿德勒（Alfred Adler）和他的个体心理学（individual psychology）。

1911年，阿德勒创立个体心理学，认为：性格和成长环境、遗传均有关系；人有能力改变自己，追求优越的生活。正是由于意识到人格的重要性，他成为第一个强调出生次序在人格形成中的作用的心理学家。

他研究了长子、次子、幼子和独生子的人格特点，认为出生顺序与人格特质基本有以下关系：

出生顺序

积极特质

消极特质

长子（女）

养育和保护其他人；良好的组织者

高焦虑；易产生夸大的权力感；不合作；为追求认可而抗争

次子（女）/中间排行

动机强；合作性好；适度竞争

容易沮丧；担心被忽视；易产生讨好型人格

幼子（女）

现实的报复

被娇惯的；依赖他人；失败后的懦夫

独生子（女）

社会成熟

任性的；易具有夸大优越感；过度自我关注

与“中童综合征”的看法不同，阿德勒对中间儿童评价积极，认为次子最幸福。因为父母一般不会给予他们过多的溺爱，他们本身也往往有强烈的追求优越的欲望，雄心勃勃，有远大的抱负。

同时，个体心理学认为，在问题儿童中，长子和幼子的比例最大，因为他们都在儿童期受到家庭成员们的溺爱，被看做“婴儿”，从而缺乏创造力，有强烈的自卑感。美国犯罪学家奈在1958年“严重的少年犯罪人”研究中发现，长子和幼子比例均超过正常值，同样佐证了阿德勒的这一观点。

总之，出生顺序只能部分影响儿童的生活风格，但人格发展非常复杂， 还受到许多变量的影响，仅仅用出生顺序来解释，同样也是不全面的。

04

那么，问题又回到了我们的题目，出生次序到底有什么影响？

目前的研究主要集中在以下两个方向——

Topic 1：出生次序与智力

Topic 2：出生次序与人格

先说智力。

早年间，Galton（1883）发现，在著名科学家中，长子女和独生子女所占比例较大，超过偶然性规律。Zajonc（1966）提出了一个模型，来解释长子女在智力和成绩测验中分数高的原因——长子女在成长早期只有成年人与他们相伴，经常与智力水平较高的人相处，因而智力得到较大发展，并且他们智力的成长能从后来辅导弟弟妹妹学习中受益。

但近些年，伊利诺伊大学心理学Brent Roberts和Damian教授主持了一项新的研究，在分析了大量受试者的IQ后，得出结论：家中最大的孩子智商最高，但是家中不同出生顺序的孩子智商之间的差异非常小，小到几乎可以忽略不计。

再说人格。

Sulloway在研究中，使用大五人格量表测试不同出生次序的孩子的人格，结果显示出明显差异——与幼子女相比，长子女更有责任心，对新思想也更为保守。Salmon（2007）认为，晚出生的孩子可能更开放，更愿意探索新的经历。

值得注意的是，出生次序对人格的影响并没有优劣之分，只是提示，不同出生次序的儿童，在认知风格和行为风格上会有不同的倾向。

05

看到这里，你可能会问：

“诶？这不是说明，出生顺序其实没（各）啥（有）影（优）响（劣）？”

没错。

出生次序本身并不具有意义，只不过是通过影响父母和其他兄弟姐妹对孩子的不同对待，以及孩子本人对出生次序的看法而起作用罢了。图片来自于网络

笔者希望，读到这篇文章的你，无论是父母独宠的独生子女，还是幸运拥有兄弟姐妹的那个孩子，在觉得父母忽视自己、甚至是误解自己时，能够换种心态来考虑——

“爸爸也不是生来就是爸爸”，

“爸爸也是头一次当爸爸”。

这是德善爸爸对德善的道歉，相信也是每一个深爱孩子的父母的内心表白。

他们可能只是，暂时没有用对方法罢了：）

参考文献

[1] 阿尔弗雷德・阿德勒, 阿德勒, & 马晓娜. (2016). 自卑与超越. 北京联合出版公司.

[2] 龚文进, 方欣, 陆绮君, & 黎建斌. (2012). 出生次序对青少年心理健康的影响. 中国健康心理学杂志, 20(9), 1389-1391.

[3] 张瑜, & 刘晓丽. (2016). 高校大学生出生次序、人际关系与自尊的关系研究. 知识经济(11), 139-140.

[4] 袁谅. (2018). 浅析韩剧《请回答1988》中的女性形象. 视听(5), 106-108.

[5] Iacovou, M. . (2008). Family size, birth order and educational attainment. Marriage & Family Review, 42(3), 35-57.

小 丘 说

在个体成长的过程中，没有哪一种因素是能确定地决定你会成为怎样的人。无论你是父母独宠的独生子女，还是幸运拥有兄弟姐妹的那个孩子；无论你生活在一个幸福的家庭，或是不那么幸运的家庭，你都有能力改变自己现在的生活，成为你想成为的人。多一点宽容，多一点勇气。