不吃点苦头，疯狂的粉丝永远“长不大”

来源：澎湃新闻

作者：易之

追星当然是个人自由，但粉丝非理性的集体行为，往往是对社会秩序的干扰，是以公共利益为代价的。“一个人挥舞胳膊的自由止于别人的鼻子”，粉丝的追星行为亦是如此，如果越界太远，只能招致舆论的一致反感，甚至受到法律的规制。

又是一起因为追星引发的公共事件。7月7日在浙江绍兴，10多名粉丝为一睹偶像真容，不顾阻拦执意上山寻找更好的拍摄角度，夜幕降临后被困山中，只能报警求助。

据了解，当时一剧组正在当地一酒店拍摄一档综艺节目，不少明星大咖都来了。得知这一消息，很多粉丝慕名而来，甚至从东北、上海、香港特地赶过来。警方介绍，大多都是女粉丝，都是些00后，年龄最小的才16岁。

上山时其实也不是没人劝阻，不过都劝不住，还有粉丝说“拍不到明星我就不下来，除非你们把他们请出来”。最后结果也很尴尬，夜幕降临后山路也看不清了，只能求助公共资源，请警察把她们给救出来。

粉丝狂热、社会买单的事不是第一次出现了。2020年7月，浙江金华就有4名粉丝前往片场追星，因为正面无法进入拍摄地，于是几人抄小路，结果被困山上，只能求助公安。此外，机场、飞机上甚至高考考场，都曾出现过狂热粉丝的身影，最后机场被挤碎了玻璃，空姐喊破了嗓门，考场秩序被干扰……

现在借助互联网的动员能力和交通工具的便利性，粉丝集体行为的成本已经大大降低。他们可以轻易获取偶像的位置信息，并组织相关人群，迅速到达现场。这也是为什么狂热追星的行为似乎有逐渐增多的趋势。

粉丝群体和偶像本身乃至娱乐产业，对这种现象都应当有所警觉。从舆论反馈中不难发现，社会对这类行为已经相当反感。在这起事件的评论区中，就是一片“请支付救援费”的声音。粉丝的非理性行为，只会造成社会整体对自家偶像的“敌意”，这是粉丝搬起石头砸自己的脚。

另外，“请支付救援费”的声音，其实也可以参考驴友遇险救助的相关规定。现在不少地方都规定了驴友如执意进入未开发区域、由此产生的救援费应自行承担。换句话说，如果粉丝执意在危险区域追星，是否也应当自行承担救援费？民航局就曾出台《关于加强粉丝接送机、跟机现象管理的通知》，规制粉丝机场追星行为；而粉丝在野外的冒险行为，也不妨纳入立法的视野。

在这起受困山中的事件中，大多数粉丝是00后，年龄在成年的边界上下浮动。她们还年轻，涉世未深，不够成熟。但是粉丝文化以及行为模式，则必须尽快成熟起来，不能总是这幅低龄化、情绪化的面貌，一再冲撞社会秩序。如果粉丝不能自行成长，那么应当有一些相应的社会规范，倒逼粉丝“长大”，教会他们如何“理性追星”。