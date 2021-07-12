最近这几天很反常，这是一个对全人类的警讯！

来源：“牛弹琴”微信公众号

我总有一种感觉，这是一个对全人类的警讯。

为什么这么说？

因为最近几天太反常了。

北京今天一大早还在大雨，尽管比预想中的要小一些，但依然是罕见的暴雨，毕竟，这是北京，不是江南。

而在地球另一侧，美国和加拿大，则是高温，持续的热死人的极端高温热浪。

这次中国北方大雨，北京几乎所有涉山涉水公园紧急关闭，人们错峰上班甚至居家办公，因为准备充分，肯定会有经济损失，但应该不至于重大人员伤亡。

但在美国和加拿大，高温是更可怕的天气，就以加拿大不列颠哥伦比亚省为例，6月26日至28日，连续三天刷新全国最高温度纪录，短短一周内，至少报告700多人意外死亡。

高温高到什么程度？

以加拿大最宜居的温哥华为例，6月26日，温哥华最高气温为37摄氏度，6月28日达38.6摄氏度，温哥华东北方向约260公里处的莱顿镇，最高气温达到49.6摄氏度。

49.6，加拿大历史上前所未有的最高温度。

高温引发野火，莱顿镇被付之一炬。

动物也倒了大霉。在温哥华附近的基茨拉诺海滩，很多贝类直接在海滩被“烤熟”……密密麻麻，嗯，可惜我们去不了。

北边的加拿大是这样，南边的美国情况更糟糕。

根据美国气象局的统计，美国经历了有记录127年来的“最热6月”，全美有1238个地方，白天气温刷新了最高纪录；1503个地方，夜里气温创造新的历史纪录。

但这还没完，因为6月过后，是更为炎热的7月。

美国西北城市波特兰，以多雨天气闻名，但现在大雨不在西半球，根据美国气象局的数据，波特兰连续三天刷新最高温纪录，分别是摄氏42.2度，44.4度，以及46.1度。

在美国的火焰山——加州死谷国家公园，近期最高气温达到54.4摄氏度。世界纪录是1913年在这里测到的56.7摄氏度，不过那次测量一直有争议，如果撇除掉那次，这次可能是人类测得的最高气温纪录。

美国西北地区，以及加拿大，气候一直很凉爽，因此，很少有人家安装冷气空调的。突然的极端高温，让人们仿佛生活在烤箱之中，导致大量死亡，尤其是老人、婴幼儿和慢性疾病患者。

一些当地居民不得不离开家，有钱的前往宾馆避暑，没钱的到提供空调的体育场馆避难。

粗略统计，高温至少造成美国和加拿大上千人死亡。

为什么会这样？

按照专家的解释，因为这些高温地区的上空，形成了一个所谓的“高温热盖”（heat dome），它像一个罩子一样，完完全全盖住了这些地方。热空气会上升，但到上方之后，又被阻塞气压往下压，导致到达地面的气温变得更热。

热盖现象，最根本的原因，是气候变化。

我不是气象专家，但我想，最近这二三十年，我们每个人都看到了太多反常的气象。

比如，天气越来越热，不仅仅是美国、加拿大，也包括中国。记得小时候，江南地区冬天也是滴水成冰，河流冰厚得可以行走，屋檐下会垂下长长的冰凌，现在还有吗？

这种高温，也发生在欧洲。反正每到夏天，总有德国、丹麦等国的新闻，热得受不了了，热得要死人了。

因为跟美加上述地区一样，很多北欧国家夏天都没有降温空调，热浪袭来，有能力的去避暑，没能力的呆烤箱。

还有，今天北京还在大雨，你有没有觉得最近几年，北方雨水特别足，甚至比南方还要多。所以，也难怪，黄土高坡要披绿，敦煌附近的戈壁都长草了。

请注意，我没有丝毫否认我国植树造林努力的意图，作为全世界最喜欢耕种的民族，我们的努力确实是惊天地泣鬼神，但我们更不能忽视，气候变化带来的重大变化，人力无法想象的变化。

根据世界气候归因（WWA）的研究，科学家们对比了历史气候数据与当代天气，在加拿大和美国测得的这种极端数值，约每一千年才出现一次。

千年一遇！

但我们这一代赶上了，因为我们的地球，温室气体排放也超越了以往任何时期。按照目前的碳排放水平，地球在几十年内，还会再升温2摄氏度，那这样的热浪，可能每5到10年就会出现一次。

不是温度略微升高，而是突然升高四五摄氏度。

危害呢？

危害是广泛的。

1，热死人的高温，意味着中暑，意味着更多的疾病、更多的死亡。

2，极端高温会引发火灾，所以，倒霉的莱顿镇，被付之一炬，所以每年加州，都是各种火灾新闻。

3，高温导致其他破坏，在美加不少地方，路面出现融化，飞机无法起飞，甚至一些居民抱怨，汽车玻璃都被热爆了。

4，极端天气引发用电紧张，甚至导致停电事故，带来更多的灾难。

5，热浪还危害农业，导致农作物大面积枯死，加剧农作物疫病传播。

6，极端高温还加剧疫情，反正在美加一些地方，接种疫苗工作都被迫停止了。

7，除高温外，还有其他极端天气。别忘了，干旱也是灾难，也是要死人的。

8，暴雨也是灾，还会引发很多次生灾害，每年全球都有大批人甚至受害……

别以为气候变化离我们很远，气候变化其实已经在严重影响着我们。

发达国家如此，不发达国家的灾难，更可想而知。

气候变化，对中国也有重大影响。

但完全是个人观点，不知道是不是跟地理有一定关系，气候变化对西方世界的影响，总感觉比对中国要更大一些。毕竟，中国也在变热，南方干旱增多，但北方雨水越来越多，大西北还在变绿。这是双刃剑吧。

就这几天，美加热浪，中国暴雨，都很不正常，但暴雨总比热浪略好一些吧。

但不管怎样，这种反常情况，都必须引起高度重视。更要警惕，这种极端天气，正在成为“新常态”。

怎么办？

答案也简单，这是全人类共同的危机，需要全人类一块来努力，一块来减排，一块来落实承诺。

从这个角度看，不管中美分歧有多大，但气候变化，应该是两国最没有分歧的合作领域。

中美不合作，就是对人类的不负责任。中美不合作，世界应对不了这场危机。

当然，我们也看到了太多的不负责任。

在中国努力推进绿色发展的时候，在中国大力发展电动车推进减排的时候，特朗普根本不相信全球变暖，干脆退出了《巴黎协定》，气得欧洲国家破口大骂：你完全不管后世子孙死活。

折腾一圈后，拜登又回来了。但触动利益比触及灵魂还难，美国的内斗还在继续。

我们的地球，已经不起更多的折腾了。

最近美国和加拿大热死人的极端高温，就是一个警讯。

我们毕竟只有一个地球。