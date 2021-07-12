简历“整容”成生意？当心“敲门砖”变“绊脚石”

来源：新华网

作者：白佳丽、栗雅婷

对求职者来说，简历理应力求实事求是，但如今，让简历“看上去更美”却成了某些人赚钱的生意。此前“重庆女孩帮改简历助3万人求职成功”的话题冲上热搜，让“简历优化师”成为热词。

毕业季来临，记者亲测简历“整容”过程，经过调研发现，撰写简历、优化简历等服务存在于多家电商平台、招聘网站，甚至微信群中，其背后服务质量低下、人员资质不明、诱导简历造假、隐私泄露频发等问题也逐步暴露。

记者亲测简历“整容”

记者在某电商平台以“简历优化”为关键词，搜索到2万多条相关服务信息，价格从几十元到上百元（人民币）不等，多家店铺月销量超过一万单。一位提供该服务的卖家表示，近几年“简历优化”市场持续扩大，自己的小店现在平均每天都有几十个订单。

简历如何“整容”？企业HR是否“买单”？记者咨询多家店铺后发现，“简历优化”服务的定价与求职者的工作年限密切相关，店铺大多根据工作经历的繁简程度、交稿时间等收取不同费用，但“优化”效果却参差不齐。

记者以应届毕业生的身份，在淘宝选取了一家“优化简历”的店铺，客服人员初步了解情况后表示，“优化”一份中文简历65元（人民币，人民币，13新元），四小时交稿，随后为记者分配了简历执笔老师，并称其“具有10多年人力资源从业经验”。

记者提交基本信息三小时后，一份“漂亮简历”新鲜出炉。但仔细阅读发现，一些记者从未提供过的工作内容和证书被写在了简历上，如“计算机二级证书”“驾驶证”等。记者向执笔老师表示自己并未考取相关证书，部分工作内容也没有参与过，但执笔老师回复：“不会有人深究”。

记者在另一家标价较高的店铺中选择了一款“简历优化”服务，表示自己并没有取得招聘要求的资格证书，但想请“优化师”在“优化”过程中添加该内容。随后店铺客服请记者添加其微信，表示可以帮忙代办所需证书，并称“基本可以以假乱真”。

一位从业多年的企业HR告诉记者，近年来收到的“模板式”简历增多，部分简历“优化”痕迹明显，尤其是实习经历、校园经历和资格证书是“优化”的主要对象。

简历“整容”背后“雷点”重重

商家让简历“华丽变身”的同时，也为求职者埋下了重重“雷点”。

雷点一：“优化师”身份造假，当心被蒙骗。记者发现“简历优化”项目大多宣称“师资力量雄厚”“核心老师为10年以上大厂专业HR或猎头”，甚至不同店铺还会使用一模一样的广告页。

记者咨询某电商平台的店铺时，客服人员表示“优化师”为一家知名互联网公司的资深HR，但记者向该互联网公司核实后，该公司工作人员表示“没有提供简历润色的收费服务，也严禁员工参与此类服务。”一位提供“简历优化”服务的商家坦言，这一行鱼龙混杂，有的“大厂资深HR”很可能只是“在校大学生”。

雷点二：“无中生有”内容造假，当心被HR“拉黑”。记者在某投诉平台看到，一网友购买了价值498元的“简历优化”服务，但成稿中却存在大段网络摘抄内容，夸张地编造了许多她本人并未经历的工作内容。某电商平台的售后评论区，一位买家发布的聊天截图显示，买家质疑自己并未做过老师，为什么简历里会有相关经历？优化师回复：“您没有写实习经验，我就给您加上去的。”

某大型科技公司一名资深HR告诉记者，“无中生有”是“优化师”的惯用伎俩，这给公司的招聘工作增加了极大的背景调查成本，还会造成不公平竞争。

雷点三：前脚“简历优化”后脚“骚扰电话”，当心隐私被泄露。记者发现，虽然大部分商家承诺保障顾客的信息安全，但依旧存在“简历优化”后隐私泄露的情况。在天津某大学就读的小李告诉记者，自己此前为进入某互联网公司实习，购买了“简历优化”服务，但收到简历没多久，就连续接到骚扰电话。

雷点四：评价标准不统一，当心陷维权困境。黑猫投诉平台显示，今年4月，一位匿名用户投诉某平台的“简历优化”服务，称简历经过多次修改并无实际变化，优化师与其从事行业不匹配，要求退款。但商家则表示，买家已享受简历优化、内容修改、更换导师等权益，无法进行退款。

记者调研发现，“简历优化”产生的投诉案例中，成功维权的消费者寥寥无几。业内人士坦言，该行业服务标准并无统一规定，消费者最多给个差评。

“优化简历不如优化自己”

在21世纪教育研究院院长熊丙奇看来，求职者简历不应依赖他人进行“优化”，且应以真实为底线。“对于高校毕业生来说，撰写简历是能力范围内的事情，也反映了高校就业指导工作的水平。如果在简历上造假，将给未来的求职和职业发展留下失信污点。”熊丙奇说。

上海锦天城（天津）律师事务所合伙人王忠琦律师强调，简历造假可能涉嫌违法。简历造假过程中，如果涉及伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章等行为，甚至可能会涉嫌犯罪。

“大学生就业指导应作为高校必修课，但实际上，一些学校的就业指导工作并不到位，导致有的学生在大学期间缺乏良好的职业发展规划，求职期间也没有明确的求职目标，缺乏相关的求职技巧和能力，因此有的求职者会选择‘简历优化师’。”熊丙奇说。

此外，专家认为，应对证件、履历的制假、造假行为加强监管，严厉打击简历“整容”背后产业链，营造公平的求职环境。同时，求职者也应树立正确就业观，比简历更重要的是提高自身竞争力，“优化简历”不如优化自己。