西双版纳受伤幼象“龙龙” 获救 刚出生两个月左右

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7月10日，一头刚出生两个月左右左前腿受伤的野生亚洲象，被西双版纳州多部门组成的联合救援指挥部成功带回亚洲象种源繁育及救治中心安置治疗。

7月9日，有村民发现一头受伤的幼象滞留在景洪市普文镇曼飞龙村委会支龙村小组附近茶叶地里。镇林业站工作人员通过无人机监测发现，抛下幼象的野象群已经到了5公里以外的林区。通过远程监控观测发现幼象左前腿受伤部位已经感染溃烂，如不及时救助治疗就会有生命危险。

接报后，西双版纳州人民政府立即组织林草、自然保护区管护局、森林警察、景洪市人民政府、亚洲象救助中心和当地派出所等多部门组成联合救援指挥部，带领100余名救援人员，于10日上午10点赶到了距离景洪市区100余公里的现场实施救援。

由于现场地形复杂，幼象对试图接近的人员有较强的的攻击性；同时担心实施救援时，远处的野象群听到小象的鸣叫声返回造成人员伤亡，所以现场救援人员一直耐心等待着一个最佳的救援时机......

中午11点40分许，跟踪观察的护林员发现幼象进入了一个地势平缓、利于施救，且位置靠近路边的香蕉地里时。6名营救人员立即冲过去将幼象前后围住，采取用绳索捆绑四肢的方式将其控制，医务人员使用消毒药水对其左前腿受伤部位进行了清创和消炎处理。随后将小象带出香蕉地，装上了事先准备好的小货车。

下午4点30分，经过100余公里的长距离运输，幼象被顺利运抵位于野象谷的亚洲象救助中心，再次经过抗菌消炎治疗后，被安置在了2015年被救助小象“羊妞”的救助治疗室，并取名为“龙龙”。

“小象身高110厘米、体重180公斤，年龄应该在2个月左右。”“大象医生”保明伟介绍说，经专家组初步调查分析，小象腿部的伤应该是在森林中活动时，遭到长满锯齿般锋利勾刺的藤篾缠绕挣扎所致。目前小象精神状态良好，大约通过1个月时间的治疗，应该就能基本痊愈。

11日，记者了解到，经过清创和两次抗菌消炎治疗后，幼象的伤口已经止住了化脓，还喝下了两大壶羊奶和吃了少量的草料。救助中心又使用消炎的西药和熬成浓汁的当地普洱茶，为其进行了第三次治疗。