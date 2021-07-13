各个网约车平台纷纷出手“抢人” 新一轮抢客潮起

来源：北京日报

随着网约车龙头企业滴滴进行整改，网约车江湖再起波澜，各打车APP纷纷出动，抓紧这一重新抢占市场的“窗口期”。近两日，曾经于2019年下架的美团打车卷土重来，在北京等城市上线打车服务，高德打车、嘀嗒出行等APP也频频发放优惠券、红包等吸引用户。

美团打车“复出”

最近两天，不少北京市民发现，自己的美团APP里新增了打车选项。与此同时，美团打车独立APP在多个安卓系应用商店重新上架，更新日期显示为2021年7月11日，新版APP由原先的蓝白主色换为了黄黑相间色调的全新Logo。

此次在滴滴整改期重新上架，美团打车来势汹汹，特别是对新用户的优惠补贴力度不小。最高抵扣20元的5折券、13元的直减红包……在美团打车新用户的券包页面，躺着不少充满诱惑力的红包。

记者体验发现，昨天上午8时40分，在同一时间，从牡丹园出发、中日友好医院抵达的相同路线订单下，美团打车中美团快车的优惠价格为14.5元，优惠幅度高达14.5元；滴滴APP中，特惠快车一口价为26.92元，快车预估价格为30.6元。美团在新用户首单方面价格颇具吸引力。

美团APP在应用介绍中称，目前其开通服务城市已涉及北京、上海、成都、广州、深圳、杭州、南京、郑州、合肥、西安、太原、长沙、武汉、沈阳、厦门等100多个城市。

除美团打车外，高德等平台也在近两日大力揽客。如高德打车、T3出行等平台开始在微信、抖音等多个流量平台大量投放广告。除了借机宣传平台品牌，各大平台也以各种优惠活动发力拉新，T3出行近日推出了新的优惠券礼包，如祺出行、曹操出行推出了邀请好友可提现等活动。

补贴大战恐难再现

各个网约车平台纷纷出手“抢人”，乘客、司机从中获得了实惠。

“因为总有平台发优惠券，最近经常零费用出行。”一位网友感叹。还有网友在社交平台上梳理出了目前市面上各种可用的打车软件。

司机方面，曾被媒体报道关注的佣金过高问题正逐渐得到缓解。随着暑期到来，出游出行需求不断升高，7月到9月将迎来“暑期打车高峰季”。为了让乘客能够在暑期高峰季打车更快，高德打车免佣联盟近期启动了暑期免佣季，7月到9月期间，工作日的早7时到9时，司机在此期间接单平台免收佣金，全部收入均归司机所有。共有超过100家网约车平台将采用多种形式的免佣帮助司机增加收入，鼓励司机多出车。

不过，多年前曾让乘客、司机们偷着乐的网约车“补贴大战”景象如今恐怕并不会出现。

记者体验发现，以美团为例，新用户首单价格几乎是正常价格的一半或者更低，但当打车人为老用户时，美团打车与其他网约车平台价格基本持平。

易观分析汽车出行行业资深分析师姜昕蔚分析，今天的市场环境和企业竞争格局之下，已经没有哪一家企业可以掀起一波补贴大战了。

回溯美团打车业务的历史，大规模补贴带来的资金压力对美团这样的巨头来说也是个大挑战。2017年2月14日，美团在南京上线打车业务，攻入滴滴“后院”。不过在2019年5月，美团为了控制亏损，在网约车业务中推出聚合模式后，将“美团打车”APP在各大应用商城下架。

市场格局“变天”与否仍未知

实际上，无论是此番“复出”的美团打车，还是借机发力的高德，抑或是整改中的滴滴，人们耳熟能详的网约车平台在下一步发展中仍面临合规化等诸多挑战。7月10日，交通运输部消息称，在订单量超过30万单的网约车平台中，按订单合规率从高到低的分别是如祺出行、享道出行、T3出行、神州专车、阳光出行、曹操出行、首汽约车、帮邦行、滴滴出行、万顺叫车、美团打车、花小猪出行、方舟行，大众知名度较高的几个平台订单合规率排名却并不领先。

在姜昕蔚看来，近期，不少网约车平台会获得一定的发展窗口期，但无论在技术储备还是综合实力上，滴滴仍具备较大的领先优势。“新的厂商会获得成长机会，但是否能够撼动目前的格局？个人认为存在一定可能，但可能性并不大”，她认为，目前滴滴APP可以正常使用，原本使用小程序的不少用户也多采用“聚合平台+滴滴”的使用模式，而非直接投入“新欢”平台的怀抱。