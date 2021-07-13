多地降雨量破历史极值 暴雨下一站去哪里？

来源：中国新闻网

连日来，华北、黄淮地区迎来入汛来最强降雨过程，这轮降雨，北京的平均降雨量超过了100毫米。

据气象部门预计，这轮降水过程是今年华北雨季的开始，“七下八上”阶段雨水还会频繁光顾。

多地降雨量突破历史极值

连日来，京津冀地区遭遇强降雨，一些地方的降雨量甚至突破了历史极值。

来自中央气象台12日的数据显示，从极端性来看，河北邯郸、山西晋城和长治、河南济源、安阳和鹤壁等局地降雨量达到220～342毫米(最大小时降雨量102～125毫米)。

此外，河北中南部和河南北部共有7个国家站日雨量突破7月极值，其中河北鸡泽(206.4毫米)和河南滑县(211.7毫米)突破有气象记录以来历史极值。

根据北京市气象台发布的11日18时至12日19时降水量(毫米)：全市平均100.4，城区平均113.2，西南107.1，东北102.7，西北97.4，东南75.8。城区最大朝阳孙河站164.1，全市最大延庆海字口197.2。

气象上，24小时降水量大于25毫米的降水称为大雨；24小时降水量大于等于50毫米的降水称为暴雨。此次，北京平均降水量已达暴雨级别，这也导致12日当天，北京两大机场大幅调减航班，同时公交多条线路停驶。

北京市交通委早前就启动了交通防汛应急预案。为应对强降雨可能造成的公路积水、塌方、塌陷等突发事件，交通部门安排应急防汛人员2500余人，防汛车辆、机械设备700余台。

这场雨为何如此猛烈？

京津冀地区遭遇的这场降雨来势为何如此迅猛？

对于这个问题，中央气象台首席预报员张芳华对媒体分析称，此轮强降雨具有影响范围广、降水强度大、持续时间长、累计雨量大、伴有强对流和大风天气、致灾风险高等特点。

从成因上来看，这次强降雨过程受到深厚的低涡系统影响，低涡东侧伴有强盛的低空急流，带来充沛的水汽和不稳定能量，非常有利于产生强降水。低涡系统移动缓慢，降水时间较长，有利于累计降水量增大。

此外，低空急流在太行山迎风坡辐合抬升，也有利于局地产生更强的降水。

另外，与低涡相对应，在地面是气旋系统，其东侧气压梯度大，有利于产生地面大风。同时，这次过程还伴有对流性雷暴大风。两个原因叠加，导致这次过程大风天气也非常明显。

雨具别收！最近这些地方还在下雨

据北京市气象局官微发布的消息，12日傍晚到夜间北京有小到中雨，后半夜降雨逐渐减弱。

不过从全国开看，降雨还没有停歇的意思。

中央气象台12日18时发布了暴雨蓝色预警，预计12日20时至13日20时，河北东北部、内蒙古东部、辽宁西部和南部以及山东半岛南部、江苏北部等地的部分地区有大到暴雨，其中，河北东北部、内蒙古东南部等地局部地区有大暴雨(100～150毫米)。

此外，上述部分地区伴有雷电、短时强降水和大风天气，最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过60毫米，阵风8级左右。

气象部门预计，14日至20日，华北、黄淮等地仍多降雨过程，其中18日前后降雨较强；此外，14日至16日四川盆地将有较强降雨。

未来一周，主要的降水带将集中在西南地区东部至华北、黄淮、东北地区，呈西南-东北走向。南方地区，特别是江淮、江南、华南一带天气将以高温少雨为主。

气象专家提醒，马上进入“七下八上”阶段，华北东北降水天气呈现增多趋势，公众需留意临近天气预报，应尽量减少不必要出行，不要前往山区、河道、地质灾害隐患区域。