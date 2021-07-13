拔孔雀羽毛哄孩子，会给下一代传递怎样的价值观？

来源：新京报

作者：丁慧

近日，河北秦皇岛景区的一只孔雀被游客硬生生拽了羽毛的事情，引起网友的关注。

7月10日晚，有网友在社交平台发布视频称，在河北秦皇岛燕塞湖景区内，一个带着孩子的女游客观赏孔雀时，硬拽下一根孔雀羽毛，画面中的孔雀明显受到很大惊吓，女游客随后把羽毛交给了自己的孩子。

7月11日上午，该景区在媒体采访中称，已对景区内的全部孔雀进行了排查，暂时没发现孔雀有明显的伤痕，且保留对该游客的追诉权。

有网友留言称，景区门口有人卖孔雀羽毛，孩子喜欢可以买，不能硬生生从孔雀身上拽，给孩子一个反面教育。这也让不少网友更加气愤，这位家长为了哄孩子，连景区的孔雀羽毛都要薅“新鲜的”？

孔雀开屏让人赏心悦目，开屏时又长又亮的羽毛也确实让人心动，但看到漂亮的羽毛就一定要“下手”，且据为己有的行为，实属自私。况且视频中的家长，又带着孩子，其明知在景区薅孔雀羽毛行为不妥，还“勇往直前”，实属恶劣示范。

在孩子眼中，这可不是拿到“战利品”的“英雄”行为。自己的妈妈无视规则，无视道德的行为也可能会让孩子意识到，原来只要“喜欢”，孔雀的羽毛是可以偷偷拽下来的，原来底线和规则可以随意被打破。家长这样的“言传身教”，对孩子的教育能算得上有利吗？

从幼儿园开始，无论是家长还是老师都在教小朋友如何爱护小动物，怎么到了这位家长这里，却当着孩子的面“说一套做一套”呢？此次舆论发酵背后，网友看似是在谴责家长的不妥举动，实则是担忧家长的不当行为对孩子形成不良的示范教育，不知不觉效仿家长的行为，进而一步步变成了下一个“熊孩子”。

“熊孩子”让人头疼，也让人反感，但“熊家长”才是“罪魁祸首”。人人见了“熊孩子”唯恐避之不及，可在这些“熊孩子”背后正是一个个不讲理的“熊家长”。如果需要考试合格才能取得做父母的资格，拔孔雀毛的家长必然是不合格的。

在教育孩子上，行动的力量要比语言的力量大得多，影响也更为深刻。这也提醒各位家长，在带孩子过程中要注意自己的言行，有时候看似随意的行为，可能就在孩子心里埋下了种子，好的种子能开花结果，坏的种子也会荼毒甚远。