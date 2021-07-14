暑假校内托管：家长欢呼雀跃 老师有点纠结

来源：广州日报

广州市教育局日前印发了《关于做好小学生暑期托管服务工作的通知》，提出将于今年暑假期间开展小学生校内托管服务试点工作。消息一出，家长们欢呼叫好，笑称暑假终于有“官方带娃”了。家长们对校内托管有怎样的期待，老师们的想法又是怎样的呢？日前，广州日报全媒体记者对此进行了调查和采访。

家长最关心托管质量

日前，记者分别面向家长和老师，就暑假校内托管进行了调查。结果显示，家长们对此充满了期待。近七成的受访家长表示，愿意给孩子报名参加暑假校内托管。而在不愿意报名的家长中，多数人的理由是“孩子假期不想再回学校”，以及“觉得校内托管质量比较一般”。也有家长比较体恤老师，称不打算报名的原因是“不想给学校和老师增加太多负担”。还有家长表示“希望孩子在家时间长一点”“让孩子有一个真正的假期”等。

对于托管时间，较多家长选择了9:00-17:00这一选项，近九成家长希望托管能顺便解决午餐和午休问题。相比把孩子送去培训机构，更多家长还是倾向校内托管，约占74%。近九成家长希望孩子能够参加综合素质类课程，而不仅仅是在校内写作业。

体育类课程最受青睐

课程(多选)方面，体育类课程最受家长们的青睐，占比近九成。超过八成家长希望孩子利用暑假静静心，参加书法类课程，把字练好。虽然教育部门已经明确暑假校内托管不会组织学科培训，但依然有家长想让老师辅导作业。有四成的受访家长希望，允许那些校内成绩确实跟不上的孩子在托管期间补补课，在暑期把落下的知识点补上。除此以外，还有家长希望开设编程课和劳动教育课。

从调查结果来看，家长们对托管质量非常在意，八成家长希望素质类课程能引进高质量的机构和老师，让孩子真正学到东西。

老师希望服务时间别太长

相比家长对于暑假校内托管的齐声叫好，想利用假期好好休整的老师们心情有点复杂，但也有老师表示，如果真的接到了任务，还是会顾全大局。约88%的受访老师表示，希望服务时间不超过一周，让暑假不至于严重“缩水”。如果被安排了托管任务，有五成的老师表示只愿意服务基础托管。

至于每天服务的时间，大多数老师也选择了最短的9:00-16:00这一选项，占比近六成。酬劳方面，近七成受访老师表示，如果服务基础托管，每天的酬劳要在200元以上。如果是素质类课程，要求每天酬劳200元以上的比例更高，接近九成。但实际上，对于酬劳老师们也并不是真的很在乎。超过八成受访老师表示参加服务的意愿与酬劳高低并无关系。

对于暑假校内托管的建议(多选)，六成受访老师希望控制人数，真正有需要的孩子才参加。有近三成老师认为，对于自愿参加服务的老师，在评优评先时可以予以一定倾斜。78%受访老师建议，允许老师劝退那些难以管理的学生。

校长：让年轻老师先带动起来

针对调查结果，记者采访了部分老师，他们都对刚出台的暑期校内托管表示理解。老师们长时间陪伴孩子，家校沟通很多，尤其知道双职工家庭的不易。一位老师就表示，对双职工家庭而言，暑期校内托管是好事。“家长要上班，如果家里没有长辈照看小孩的话，家长愿意把小孩带到校内托管，就可以安心上班，下班再接小孩回家。”这位老师说。

但老师们也有顾虑，不仅是因为暑期校内托管会加大学校和老师的工作量，也因为老师们需要这个假期。“有的老师在学期里身体有些小不适，但因为‘一个萝卜一个坑’，平常上班不方便请假，等着寒暑假去调理。好不容易等到假期到来，如果要继续上假期托管班，难免有老师不愿意。”有校长表示，暑期是假期，“如果老师们没有积极性回来参加，就只能让大家轮着来。”

一位校长告诉记者，老师们非常期盼暑假，因为他们需要用这段时间调养身心。这位校长表示，如果让老师们暑假回校参加托管工作，“有的老师心里多多少少还是有点不愿意，但是老师们都能理解这样的政策。学校也会选择工作积极性比较高、年纪比较轻、比较有活力的老师先带动起来。”但要长期进行暑期校内托管的话，学校今后会出台相应政策和制度，对愿意在假期里承担托管工作的老师进行奖励或激励。

建议引入第三方机构

不少校长告诉记者，暑期校内托管还是要适当引进校外托管机构。一位校长不赞成由学校直接进行托管，他认为学生长期在老师的引导教育下，对他们的成长，尤其是心理成长会有一些不利。“孩子们看到老师，可能还是有一种学习的压力，就会感觉还在上学。”如果引进校外托管机构，这些第三方机构可以进行特长、兴趣和爱好的托管，对孩子们的特长发展和身心健康发展更有利。

有多位校长建议，在暑期校内托管的工作中，校方和第三方机构应该相结合，学校提供场地和设施，学校的老师协助管理，让第三方机构在进入学校之后，能把服务做得更加到位。“第三方机构会想出很多办法组织好学生，他们会花心思让学生在学校里过得有意义并保证安全，学校在这个过程中可以给建议。”

不少校长虽然不约而同建议引进第三方机构，但在谁主谁辅的问题上有不同意见。有校长认为应该以学校为主，第三方机构进行协助。学校在进行暑期校内托管时，可以分门别类，设定不同的托管项目。在此基础上，“引进第三机构的老师，协助学校进行艺术类、体育类、科技类或者其他内容的托管工作，尽可能让家长更放心和安心地把孩子送到学校来托管。”

一位校长则建议，安排暑期校内托管的课表时，需明确区分免费和收费。“因为1年级到5年级学生年龄不同，不同年龄段的需求不一样。让家长有选择的空间，这些时间段参加的是免费的，比如体育活动、阅读，或者做假期作业。学生有需求的话，也可以选择收费的个性化内容。”但这位校长也承认，如此操作难度不小，因为“大家各有各的想法。”

还有校长强调，即使是暑期校内托管，家长也不能完全依赖学校和老师。“家长真的应该好好利用假期，多一点陪伴孩子。尤其是小学阶段，父母对孩子的陪伴和成长很重要。一味交给学校和老师，虽然更方便假期的工作，但对孩子的成长不太有利。”