名校毕业卷香烟 卷烟厂“卷”到了什么程度？

来源：成都商报

卷烟厂“卷”到了什么程度？中国人民大学、武汉大学、郑州大学的毕业生纷纷上流水线打包装。

近日，《河南中烟工业有限责任公司2021年度大学生招聘拟录用人员公示》(以下简称《公示》)引发网友热议。据河南中烟工业有限责任公司(以下简称河南中烟)官网，该《公示》发布于今年4月底，并于近日在网络引发关注。

网友关注的焦点，是《公示》名单中拟录用人员的毕业学校和录用岗位“一线生产操作岗位”之间的强烈反差。其中，拟录用人员的毕业学校里，有中国人民大学、武汉大学、郑州大学、河海大学等985、211名校，硕士研究生也为数不少。

卷烟厂流水线上的工人需要这么高的学历？7月12日，河南中烟人力资源部相关负责人对记者表示：“我们河南中烟招聘员工要求是本科及以上学历，有名校毕业生或研究生都是很正常的。”

拟录取工人超30%为研究生

据河南中烟官网介绍，该公司下辖黄金叶生产制造中心、许昌、安阳、南阳、驻马店、漯河、洛阳等7家卷烟厂，主业在岗职工8700余人，年产销卷烟300万箱以上，居全国烟草行业第4位，资产总额近400亿元。官网显示，2020年预计实现销售收入510亿元，税利总额357亿元。

记者根据《公示》统计，2021年河南中烟拟录用人员共149人。其中，专业管理岗位、技术研发岗位、市场营销岗位共录用14人，学历均为硕士研究生，且近一半来自国外高校，如英国格拉斯哥大学、澳大利亚悉尼大学、英国诺丁汉大学、英国杜伦大学等。剩余的135人，均被河南中烟下辖7家卷烟厂的“一线生产操作岗位”拟录用。据漯河卷烟厂一位工作人员介绍，卷烟厂的一线生产操作主要包含“制丝”和“卷包”两个内容，都由操作工来做，“因为我们很多厂都通过了ISO9000的认证，所以对质量管控很严格，因此对操作工的素质要求还是比较高的”。

记者统计发现，被拟录用的135人中，硕士研究生学历的有41人，约占30.37%。相关人员透露，一线生产操作岗位应聘人员一经录用，须在车间一线生产操作岗位工作3年以上，不满3年的，不得调任管理岗位。

一线生产操作岗工人的高学历现象并非只出现在河南中烟。2021年，江苏中烟、湖北中烟、云南中烟、安徽中烟、重庆中烟等公司的招聘，均要求操作工具有本科及以上学历。某二线城市卷烟厂的一线生产操作工蒙小姐对记者表示，自己研究生毕业，但学历在厂里算不上拔尖，“我们这还有中国传媒大学、华南理工大学、华东师范大学、华东科技大学毕业的学生，还有很多双一流学校的研究生，都来当工人”。

新人税前年薪也有15万元

2020年，研究生毕业的蒙小姐经过三轮考核筛选，进入某二线城市的卷烟厂工作。“我进来之后，就是从一线工人做起。我们平时做的工作，就是将烟叶制作成那种可以在外面售卖的香烟。”蒙小姐说。

据蒙小姐介绍，她所在卷烟厂的每个车间上班时间不一样。好一点的车间是两班倒，早班是早上10点到下午6点；晚班是下午6点到凌晨2点，通常都不会加班。差一点的车间需要三班倒，上班时间也是8个小时。“我们上班时间很严格，因为厂里是流水线作业，所以除了吃饭、上厕所，几乎没有休息时间，而且吃饭的时间不能超过40分钟。不像上班族那样，中午12点到下午两三点是休息时间。”蒙小姐说道。

本科毕业的林先生通过社招进入某三线城市的卷烟厂，“当时有近3000人投了简历，最终只录用了100人。像中烟这种偏工业的地方，是需要员工具备基层工作经验的，所以不管是管理岗还是技术岗，起点都是卷烟厂的生产一线”。

“卷烟厂基层流水线的工作，看起来可能会更费劳力，但也不是没有意义，最起码可以积累经验。”林先生看得更开，“卷烟厂就像是中烟的人才储备库，当上面的科室有岗位空缺，就会发布内聘通告，基层员工可以通过应聘进入科室”。

薪资水平、福利待遇也是吸引高校毕业生“卷”进卷烟厂的驱动力。林先生介绍，岗位不同，薪资水平也不同：“但新人税前年薪也有15万元，也会有每日包吃两餐这样的福利。”据时代周报

快评

当名校毕业生涌入工厂

“卷”的是香烟还是人才？

名校毕业生，抢着上流水线打包装。即便在强调择业自由的当下，这种职业选择多少让人有“人才浪费”的感觉。毕竟，大多数高等教育院校的专业，没有相应的课程设置，其主要目的也不是培养产业工人。但可以想见的是，去流水线卷香烟，必然有着足以吸引名校毕业生的福利待遇与职业前景，让他们愿意忍受机械式的工作环境，打破专业对口、写字楼穿梭的职业预期，选择成为一名工人。

但试想一下，这些待遇上佳的工种，如果面向真正的技术工人敞开，无疑将大大改善整个社会对职业教育的观感，选择职业教育、成为技术工人的人必定会越来越多。现在全社会都在高分贝强调职业教育，对于实体经济发展和人才结构合理布局，职业教育有着非同一般的意义，社会需要大量受过正规职业教育的工人。参考国际上的情况，能力突出的技术工人，当然也当得起优厚的工作回报，成为一个值得向往的职业选择。

但类似新闻给人的观感是，只要待遇体面、有足够的吸引力，哪怕是匹配职业教育的工种，都充斥着本科生乃至研究生，很多技术工人被一种单向度的学历指标筛出了工厂流水线。这事实上造成了人才配置的扭曲，原本不同教育体系培养出的人才，最终被驱赶到一条跑道上竞争，能力和岗位没有达到有效率的匹配，教育资源在一定程度上被浪费了。

这种现象是不能忽视的，如果大量面向工人的岗位，被刻意拔高到“要求本科及以上学历”，也就容易出现互联网上常说的“卷”。从现有劳动人口的增长趋势观察，未来人才配置也不应当无序与粗放，相反该走向一种精细化：职业教育应当保有充足的人才市场预期；而高学历人才，也应当回到高等教育为他们预设的位置。

当然，对于个体来说，任何一种职业选择本身是无可厚非的，外界不必有过多的道德判断。不过，一种引发舆论广泛关注、明显不符合一般判断的职业现象，不应当被忽略。这样的人才市场究竟因何形成以及应当如何优化，是应当深入思考的。