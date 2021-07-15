“炒鞋”之后“炒鞋盒”，疯狂炒卖何时休？

来源：工人日报

作者：杨玉龙

谈起鞋盒，很多人第一时间会想到买鞋时附带的盒子？现在，鞋盒还有另一种说法，就是球鞋收纳盒——据中新网7月13日报道，如今鞋盒也拥有了和球鞋一样的地位，各路潮人蜂拥而至。“几百块？一千块我也要买！”“还以为鞋盒是废纸箱，顶多卖几块钱，过时了！”

从报道来看，一个鞋盒有如此高的溢价，甚至成为“炒货”的一员，“联名设计+限量发售”或是屡试不爽的密码。时下，透明、整齐的鞋盒已是潮流人士的必要装备，一整面“鞋盒墙”会引来年轻人的羡慕。当球鞋收纳盒成为年轻人的新玩具，其市场和价格自然看涨。

但“炒鞋盒”可能带来的后果不容小觑。相关专家一语中的——“鞋盒等炒作类似于一种击鼓传花的游戏，置身于游戏中的人必须要清楚这个游戏所蕴含的风险，因为这本身就是一场博弈，等鼓点过去，剩下的人将最终买单。”可见，“炒鞋盒”的套路颇深，参与者必须得有“砸在手里”的防范意识。

对于类似的“炒”现象，相关部门不能掉以轻心，要加强消费警示，对于市场中的跑偏之举，应拿出切实可行的举措，让市场回归理性和秩序。

从法律角度讲，“炒鞋盒”或已触碰法律底线。在此前的“炒鞋”热潮中，就有律师表示，几家大的炒鞋商相互串通操纵市场价格，是违反价格法的行为；诱骗消费者、其他经营者跟他进行交易，属于价格违法的行为。另外，涉及大量资金，可能存在诸如洗钱这种违法犯罪行为，或者非法吸收公众存款等。

“炒鞋”与“炒鞋盒”，本质上是一样的，如果有关部门不对类似行为及时予以关注和处理，那么更离谱的炒卖还会发生。

在挣钱的问题上，有些人总想走捷径，也因此容易掉入各种陷阱，成为“接盘手”，到头来往往得不偿失。对个人来说，不跟风、不盲从、不做自己能力之外的事情，是面对各种囤货炒货的正确姿势。对有关部门来说，洞察新变化、新趋势，把问题发现、处理在萌芽状态，是更科学高效的治理姿态。