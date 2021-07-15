神曲“洗脑”源于“耳虫”效应

来源：新华日报

“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜……”看到这里，你是不是已经不自觉地哼唱出来了？最近一段时间，不少朋友被这首“神曲”洗脑。为何短短一段旋律总在脑中自动循环播放？脑子里多次重复某段音乐属于强迫症吗？带着一系列疑问，《科技周刊》记者近日采访到南京市第一医院心理门诊牟晓冬博士，为大家揭开谜底。

“忍不住去回想某段听过的音乐，伴随着一遍遍的回忆，使这一旋律在脑中越发‘根深蒂固’，这实际上是一种大脑神经活动，我们称之为‘耳虫’。” 牟晓冬告诉记者，人类的大脑有“快”与“慢”两种决定方式，“系统1”可以通过联想、直觉、经验等迅速对信息作出判断；而“系统2”则基于规则和逻辑分析判断并解决问题，相较于“系统1”的处理速度要慢一些。“多数情况下，我们下意识的行为，如不由自主地哼唱歌曲，就是使用了‘系统1’进行信息加工。”

牟晓冬表示，我们之所以会被某些歌曲“洗脑”，其实是有因可循的。不难发现，这些“神曲”大多琅琅上口，且很多以我们熟悉的旋律为基础，循环播放几次就可以被人轻易记住。“当你熟悉它之后，它便会转化为你的记忆，一旦受到外界刺激，如在地铁里听到别人在播放或者看到相应歌词，这段记忆便会立刻激活，并在你的脑中自动循环播放。”

那么，有没有什么办法可以让人控制住自己，不轻易被神曲“洗脑”呢？对此，牟晓冬以心理学上一个著名的实验“粉红色的大象”为例进行解释：实验中，参与者被领进一个空房间独自呆上一小时，实验人员不断暗示他们“不要去想粉红色的大象”。然而，实验的结果却是，每一个参与者都表示，在这一小时之内，自己总是控制不住去想“粉红色的大象”。“就好像在同学会上看到多年不见的同学，人们都会不受控制地闪现过往回忆一样，控制不住是常见的心理现象。”牟晓冬表示，想去“不想粉红色的大象”其本身已经包含了“粉红色的大象”，所以我们的大脑自然无法逃脱去联想“粉红色的大象”。同理，当我们越要控制自己不去唱某一首歌时，往往就越容易去唱。

“当然，被神曲‘洗脑’与心理科临床上所说的‘强迫症’还是有所区别的。强迫症状主要包括：第一，控制不住地想不必要的东西；第二，感到痛苦。大多数情况下，被神曲‘洗脑’并不会导致我们很痛苦。”牟晓冬认为，耳虫效应的发生大多需要外界线索，例如各大社交媒体的不间断推送等，而一旦外界线索减少，所谓的“神曲”流行时间也大多比较短暂。一般情况下，当人们将注意力转移到别的地方，让自己有事可做，就可以缓解耳虫效应。

不少朋友可能想问，我们是否可以“效仿”神曲的传播形式，将耳虫效应应用于孩子英语听力等科目的学习？“理论上可行，但实际操作起来比较困难。”牟晓冬表示，一般来说，让我们产生耳虫效应的旋律大多短小易记，而对于英语口语等相对较难的内容，只有坚定意志力，且长时间通过大量的听力训练，才能得到比较好的效果。