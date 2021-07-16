为狗定制金项链 养宠物也“内卷”了吗？

来源：扬子晚报

有人给宠物定做“金项链”；有人给宠物造房子；也有人按“刚需”养宠，每月花费几百元……养宠物开始“内卷”了吗？“中国人均单只宠物年消费6653元”占据微博热搜的同时，扬子晚报/紫牛新闻记者实地探访宠物店，采访养宠人士，来聊聊养宠物到底需要多少钱。 实习生 任华娇

养“毛孩子”要花多少钱呢？南京市建邺区一位宠物店主李小姐(化姓)告诉记者，这个费用因人而异，一般“刚需”只要在口粮和驱虫方面花钱，每个月几百块就足够。

养猫人士如果购买质量比较好的猫粮，每个月口粮费用大约在200-300元。另外，还需每月驱虫、洗澡、剪指甲，每年定期打疫苗，偶尔购买猫砂、营养膏、化毛膏、玩具等等。在不生病的情况下，每月所需的费用在500-800元之间，每年大约六七千元。

当然也有一些经济条件较好、特别宠爱自家“毛孩子”的主人，在宠物身上付出的费用难以估算。在某短视频APP上，常有博主介绍“奢华版”养宠心得，他们的宠物基本不吃普通猫粮狗粮，而吃进口金枪鱼、生骨肉等，价格极高。在日常护理方面，洗眼液、洗耳液、营养品都必不可少，还会有专门装修的小房子供宠物休息玩耍。

店主李小姐举了几个真实的例子，她的一位顾客特别爱自己家的小狗，并不购买市面上普通的狗链子，而去金店买六七千一串的“金项链”。为了打扮小狗，在家里还专门定做了衣橱衣柜，将小狗的衣服成排挂起。在李小姐的店里，也有没时间照顾宠物的主人选择“寄养”服务，每天约60元，春节期间双倍收费。有顾客因工作问题选择长期寄养，每次结算金额都是万把块钱。

费用和宠物性别、体型有关

记者还从宠物店店主李小姐处了解到，猫绝育手术的平均价格为1000元左右，因手术难度不同，一般情况下母猫的绝育手术费用会比公猫贵一些，所以养殖公猫相对比较合算。母狗的绝育手术价格也比公狗贵一些，10千克以内犬只的微创手术一般需要2500-3000元，普通手术费用从几百到几千元都有。

如果遇到了宠物生病的情况，用药也是根据体重配比的。一些大型犬的主人就比较“吃亏”，正常一百多元的针，如果是阿拉斯加这种较大的犬，都要花一千多元。而养小泰迪犬的家庭，在狗粮、零食、笼子、医疗方面的费用都要少很多。一位养了阿拉斯加犬的宠物主人告诉记者，三年前他的爱宠生病了一个多月，治疗费用就花了七万多。

据央视财经报道，近年来，养宠人群逐年增多，养宠人群也呈现年轻化特征。宠物主为宠物花钱的意愿愈发强烈，《2021年中国宠物消费趋势白皮书》显示，2020年宠物经济规模已将近3000亿元，到2023年规模将达到4456亿元。据兴业证券研报分析，“它经济”兴起，宠物用品行业空间广阔。