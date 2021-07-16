网红做抽脂手术后死亡 揭秘抽脂手术两大风险

来源：成都商报

7月13日，33岁杭州女网红小冉因抽脂感染医治无效去世，引发网友热议。7月15日午间，杭州市卫健委通报此事称，涉事美容医院承担全部责任，并已作出赔偿。同时，西湖区卫健局对涉事医院做出警告和罚款的处罚，责成其停业整改，对负有责任的医务人员将做出进一步处理。

事实上，不少专家都曾公开表示，在抽脂方面，尚有许多医美机构的医生无法达到安全标准。因为抽脂手术引起事故的案例，此前也时有发生，值得警醒。

杭州卫健委：对涉事医院处罚，责成其停业整改

据了解，死者小冉是一名“网红”，创立有个人品牌JULIA&JULIE，在多个平台上积累了一定的粉丝。

小冉的朋友向记者介绍，手术前一天，小冉曾说过“要去做一个小手术，可能没办法及时回复手机消息”。该朋友称，她并不清楚小冉具体要做的手术项目。

据媒体此前报道，医生共对小冉实施了三个手术项目，分别是腰腹吸脂修复术、双上臂吸脂术和自体脂肪二次填充乳房术。

据公布的华颜美容医院手术期间的护理记录单显示，小冉的术前麻醉时间为5月2日中午12点50分，手术开始于下午1点05分，结束于下午5点40分；5月2日手术后至5月4日凌晨5点，小冉多次表示自己身体各处出现疼痛，并伴有胸闷、气短和心悸等症状；5月4日，小冉转上级医院进一步治疗。

小冉的朋友称，在华颜美容医院住院期间，小冉多次表达身体不适，但未引起院方的重视；包括最后转院，也是因为疼痛难忍，小冉自行拨打的120请求转院。

5月4日早上，小冉的家属及朋友接到浙江绿城心血管病医院ICU的通知，小冉出现多器官衰竭的症状，情况十分危急。小冉的朋友称，在绿城心血管病医院，他们碰见了华颜美容医院的一位女工作人员，“她当时只是轻描淡写地说，小冉身上长水泡了。”

据介绍，5月5日为寻求更好的治疗，小冉转入浙江大学医学院附属第二医院(以下简称“浙二医院”)。在转院的过程中，家人第一次见到术后的小冉，她多器官衰竭，身体浮肿，前胸到腹部皮肤大面积溃烂。

该朋友向记者介绍，在治疗过程中，小冉一直待在ICU病房内，有时清醒，有时昏迷，但完全无法说话，外人也无法进入病房。据媒体报道，浙二医院曾两次为小冉进行全身杀菌手术，在经过2个多月的治疗后，7月13日，小冉因再生细菌感染在ICU病房去世，年仅33岁。

7月15日，杭州市卫生健康委员会通过“健康杭州”官方微信公众号通报此事：经市医学会组织专家评估，这是一起医疗事故，华颜医疗美容医院存在术前缺乏认识、术中操作不当、术后观察处理不及时等过错，与患者死亡存在因果关系，承担全部责任，并已作出赔偿。同时，西湖区卫健局对涉事医院作出警告和罚款的处罚，责成其停业整改，对负有责任的医务人员将进一步处理。

涉事医院 曾多次因违规遭受行政处罚

天眼查APP显示，涉事公司为杭州华颜医疗美容医院有限公司，成立于2018年6月，注册资本1000万人民币，法定代表人及疑似实际控制人为张志远，经营范围包括医疗美容科，美容外科，美容皮肤科，美容牙科，美容中医科/麻醉科/医学检验科等。股东信息显示，该公司由杭州悦颜医疗科技有限公司、杭州俪颜医疗科技有限公司共同持股，持股比例分别为85%、15%。

该医院的官方微信公众号显示，为小冉进行吸脂手术的主刀医生高强的医师级别为执业医师，执业范围为外科专业，擅长领域为黄金魔术脂雕、自体脂肪填充等。除了在杭州华颜医美执业外，高强还担任中国整形美容协会会员、中国整形美容协会脂肪医学分会会员等多个职务。而在事故发生后，高强注销了个人微博。

记者梳理发现，自成立以来，杭州华颜医美共涉及4起行政处罚，被罚款5.2万元。其中一起为医疗纠纷案件，患者陈雪琴、林光升病历资料不全，且未见医师签名的行为，违反了《医疗纠纷预防和处理条例》第十五条第一款的规定，被罚2万元。

此外，该公司曾违规开展口腔种植技术，违反了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，被罚3万元。

天眼查页面显示，杭州华颜医美号称是“中国美妆上市第一股”珀莱雅PROYA的核心战略伙伴。公开资料显示，杭州华颜医美始创于2006年，2018年正式成立杭州华颜医美旗舰机构，入驻杭州珀莱雅美帆广场，医院营业面积有4000平方米，是经过杭州卫生部门审批成立的一家综合型医疗美容机构。

抽脂手术有风险

或引发脂肪栓塞、坏死性筋膜炎

据了解，抽脂手术就是通过一根长约50厘米的金属空心管，经皮肤插入到脂肪层，管子后方连接带有负压的机器，将脂肪少量多次吸出体外。近年来，抽脂因其立竿见影且不反弹的减肥效果，吸引了无数被肥胖问题困扰的用户关注。

据极目新闻报道，武汉大学中南医院整形美容科主任郭亮博士介绍，虽然该手术目前相对来说比较成熟，但也有一定的风险性。抽脂手术最危险的并发症就是脂肪栓塞。脂肪栓塞就是大量脂肪进入血管，进入人体血液循环，堵塞肺动脉，引起肺堵塞，从而导致呼吸困难、衰竭和死亡的情况的发生。

生命时报7月15日也指出，抽脂手术是项大手术，它最可怕的地方就是发生坏死性筋膜炎。这种病是软组织感染，也是外科危重急症。一开始是手术部位持续性疼痛，术后3天可能发热，皮肤出现血性大疱，然后可能会出现大片坏死、恶臭，随着坏死组织迅速扩散，可发生败血症或脓毒血症，甚至死亡。

因为抽脂手术引起事故的案例，此前也有发生，值得警醒。

就在今年3月份，钱江晚报曾报道，杭州一年轻女孩因为在某美容机构做抽脂手术后昏迷，被紧急送往浙江大学医学院附属邵逸夫医院急诊抢救，医生怀疑是抽脂引起的脂肪栓塞。女子进入医院ICU病房20多天后，一直处于昏迷状态，最后被家人带走，情况不容乐观。

同一时期，邵逸夫医院还接诊了另外一位因为抽脂手术被送入ICU抢救的女孩，幸运的是，这个女孩最终被抢救回来，并达到可以出院的程度。但当时这位瘦瘦高高的女孩，脸色苍白，连站上两分钟的力气都没有，只能坐下，勉强说上几句话就上气不接下气。

不少专家都曾公开表示：在抽脂上，尚有许多医美机构的医生无法达到安全标准。

中国医师协会肥胖和糖尿病外科医师委员会副主任委员、南京医科大学第一附属医院减重代谢外科主任梁辉教授此前在接受21世纪经济报道采访时表示，患者抽脂后，可能会造成皮下脂肪不可逆的损伤。“经常会有一些患者做手术的时候发现皮下有斑块样大量的损伤，这就是一种永久性的损伤，是由于皮下脂肪溶质造成的。偶尔我也会听到因为抽脂手术导致意外死亡的案例，所以，女性在决定做抽脂前最好留一个心眼。”