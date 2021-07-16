暑期经济来袭 哪些消费火了？

来源：羊城晚报

近日，中国各地的学生们陆陆续续进入暑假假期。暑假如何过？暑假计划如何制定？围绕着暑假展开的消费热潮正式拉开帷幕。暑期亲子游、学生配备新的学习用品、同学联谊、兴趣班补习、颜值消费……作为一年中极其重要的假期之一，各类形式的消费在暑假形成高峰。

事实上，暑假期间的经济活动也被称为“暑期经济”。近年来，随着居民可支配收入提高，人们的消费意愿逐渐增强。在暑期，给孩子“大补”几乎是家长们的共同选择，由此带火了各类培训和书籍销售业务。

而作为互联网“原住民”的“00后”、“10后”，受益于社交媒体的海量信息，其眼界大大开阔，愿意尝试各类消费，使得消费力得到进一步的释放。与此同时，出行方式的便利化、多样化和食宿水平的提高，让更多人愿意选择出远门，旅游等相关行业也跟着热了起来。暑期人们释放出巨大的消费活力，是“暑期经济”火爆的直接原因。

暑期交通、餐饮业热度攀升

旅游离不开交通，走亲访友也离不开交通。暑期是交通业的一个业务高峰时段。

记者了解到，一到暑假，家长们都希望孩子能利用自主支配的时间回老家或异地探望长辈亲朋，以增进感情。因此，暑期学生探亲访友是极为常见的场景。

带着孩子一起看世界，增加亲子关系，也是不少父母选择暑期出行的重要原因。同程和携程的数据都显示，亲子家庭客群成为今年暑期旅游市场的基本盘。为了吸引更多亲子游的游客，旅行社及各种机构纷纷开设了各种暑期户外夏令营，军事类、素质拓展类、励志类……“边游边学”模式悄然走俏。

此外，“民以食为天”。饮食在人们心目中有着重要地位，比较而言，年轻人在这方面的热情要更为高涨。

如今，饮食方面可谓创新不断，新菜品、饮品层出不穷；各种网红店也像雨后春笋般纷纷涌现。这些对年轻人都形成了极大的吸引力。据业内人士称，在广州本轮疫情防控取得阶段性成果后，又正值暑假开始，年轻人的餐饮消费变得频繁，直接拉升了餐饮行业的营业额，有助于餐饮业消费的反弹。

夏日夜经济同温度一样火热

日前，由于白天高温闷热，凉快适意的夜间游成为市民出行的新选择，也成为暑期经济的新热点。据携程发布的《2021暑期旅游大数据报告》显示，与2019年同期相比，今年暑期的夜游订单中“90后”夜游族增长近3倍，“00后”增长超4倍。

去年，不少地方政府出台了促进城市夜经济发展的政策和具体举措。如在天津市商务局印发的《天津市发展夜间经济十大工程(2020—2022年)》中提出，要摆脱“夜经济就是餐饮小吃、大排档的传统思路”，逐渐形成食、游、购、娱、体、展、演等多元化夜间消费市场。

今年，不少景区景点推出夜游线路，以促进夜经济的发展。广州更是推出《广州夜间消费地图》2.0版，分夜食、夜购、夜游、夜健、夜赏、夜读、夜温泉等维度，满足人们日益增长的夜间消费需求。

电子产品成为大小朋友“标配”

“青春不散场、毕业季优享”、“学生购机大优惠”、“持证购机立减200元”……为了吸引高考生消费，各大商场内的电子商家纷纷抛出各种优惠购机政策。手机、电脑、平板、蓝牙耳机、智能手环……高科技电子产品已经成了准大学生入学前的“标配”。暑假期间，电子产品消费迎来了销售旺季。

“之前为了不影响学习，只是给孩子配了老款手机。现在她要上大学了，而且考得还不错，所以我们准备给她换部新手机，另外再买部笔记本电脑，方便她在大学学习。”带着女儿在商场选购手机的李先生说。

“我和我妈妈快到了，还有一个地铁站。”一个小朋友正对着智能手表给同伴发语音信息。事实上，除了高考生外，低幼市场也成为近年来电子消费的重要组成部分。以儿童智能手表为代表的儿童电子产品及儿童智能硬件正走入普通家庭，成为暑期经济的一部分。

据悉，双职工家庭在暑期较为头疼的一个问题就是陪伴孩子，儿童电子产品及儿童智能硬件的出现一定程度上缓解了这个问题。学习机、点读笔、智能机器人等，可以在家长不在的情况下辅助孩子完成作业、与孩子互动，因此不少新生代父母们会在暑期选购此类产品。

暑期迎来购书热

“别人都报了那么多补习班，我们起码也要报一个吧。”接近两个月时长的暑假被不少家长认为是给孩子“大补”“弯道超车”的良机，尽管社会上质疑的声音很多，但补习班、兴趣班在暑假仍纷纷登场，从幼儿园到高中，各个年龄段的孩子都被涵盖。

此外，还有不少学生参加托福和雅思等英语培训班，为将来出国留学或者考研、申博做准备。值得一提的是，学车考驾照也是大学生们暑假忙活的事情。

除了培训热，暑期对书店和许多少儿类、教育类出版社来说，也是一年中最重要的销售周期。记者了解到，在天河区几家书店中的教辅书区域，前来选购学习资料的学生和家长络绎不绝。据工作人员介绍，随着暑假到来，各科教辅书成了“香饽饽”。

同时，暑期亦是毕业季。伴随着一大批考生结束阶段性的学业，毕业相册也成为了暑期消费热点。

颜值经济成为新的增长点

“爱美之心人皆有之，今天带她过来做个牙齿矫正，这样笑起来也更好看些。”带着女儿做牙齿矫正的汪女士告诉记者，女儿班上不少同学高考后都做牙齿矫正，于是她也带着女儿来了。近年来，牙齿矫正、视力矫正、美容美发、运动健身……为了让自己看起来更好看，大学生们逐渐开始在暑期选择颜值消费。逐渐火爆的颜值消费，已经成为暑期经济新的增长点。

“高考结束了，染什么发色好呢？”类似的话题，在即将踏入大学校门的女生群体中常常成为讨论热点。记者了解到，除了常见的美发、化妆外，牙齿矫正、摘镜手术等“微整形”也成为不少男女学生的选择。据饿了么数据显示，自高考结束后，以牙齿矫正为代表的消费医疗行业，“00后”消费人数环比增长30%，行业订单量环比增长超过55%。

此外，减肥、塑形也是暑期消费的重点。据饿了么数据显示，高考后一个月，“00后”消费群体，运动健身订单量环比增长60%。“因为他学习整天弯着腰，看起来人不大精神，希望健身后可以精神点。”拉着刚高考完的儿子来健身房报名的徐女士说。