现在卖面条这么赚钱？这些面馆估值破10亿大关

来源：每日经济新闻

中国连锁快餐品牌“五爷拌面”宣布获得来自高瓴创投的A+轮融资，这也是该公司在短短20天内公布的第二轮融资消息。而就在一周前，同属面条赛道的“和府捞面”近8亿元（人民币，下同）E轮融资创下了今年以来国内此领域的最高融资纪录。

事实上，开年以来行业已现多起大额融资，背后不乏高瓴创投、红杉中国、腾讯投资等机构的身影，部分项目估值已超10亿，投资似乎也来到了“赛点”时刻。

华映资本主管合伙人王维玮即认为，广阔的市场、上游产业链的成熟、日益提升的连锁化程度以及行业分散的格局使得中式快餐这一细分领域有很大机会跑出“麦当劳”这样的巨无霸企业。

朴实无华的赛道 多家企业估值突破10亿

古老的面条生意，因其强大的群众基础、高频刚性的消费需求以及广阔的市场潜力等优势获得了新消费投资人的青睐，成为一心想在中式连锁餐饮打造一个“麦当劳”的投资人眼中的真香赛道。

《每日经济新闻》记者注意到，今年以来赛道融资步伐亦明显加快，且频频出现亿元级案例，部分企业甚至在短短数月内接连斩获融资。

北京一长期关注食品消费类赛道的早期投资人就向记者指出，米面快餐是典型的高天花板赛道，即便南北饮食有着明显差异，但全国消费者却能在面食小吃品类找到共鸣；此外，万亿级的餐饮行业品牌集中度仍然低，留给创业者的空间仍比较大。

据中国饭店协会与新华网在京联合发布的《2020中国餐饮业年度报告》显示，2019年中国餐饮行业收入为4.7万亿元，同比增长9.4%；2020年受新冠疫情影响明显，但1-7月期间中国餐饮行业仍维持着1.8万亿的收入。

与此同时，万亿级的餐饮领域，快餐行业有着较好的增速。据中商产业研究院数据，随着快餐细分市场的迅速增长，2024年其市场规模有望超1.5万亿元；此外，由于饮食习惯、口味偏好等原因，中式快餐市场占有率明显高于西式快餐，占比高达70.7%；预计2024年中式快餐市场规模将达11192亿元，而西式快餐规模则为4134亿元。

“其实和汉堡炸鸡相比，饺子、面条、包子这类传统主食更符合中国消费者的味觉审美，同样这些非常有东方特色的面食小吃日后出海也非常有竞争力”，前述投资人说道。

在资本高涨的热情之下，赛道单轮融资纪录也屡被新生品牌刷新，且多家初创企业估值已突破10亿元。值得注意的是，近来频繁获得资本加持的企业均为连锁快餐品牌。

例如，一周前凭借近8亿元E轮融资摘下今年国内面馆行业单轮“吸金王”桂冠的“和府捞面”，截至今年6月该公司旗下门店已超340家；另一坐拥近30亿估值，年内斩获两轮融资的 “遇见小面”在全国也有100余家门店；此外，据《晚点LatePost》报道，近期红杉中国也向朴实无华的兰州牛肉面“马记永”递去了超10亿元估值的投资意向书。

餐饮投资来到“赛点”时刻 中式快餐有望诞生巨无霸企业

机构齐聚餐饮赛道，投资人用真金白银投出支持票，当然是对餐饮企业高增长、跑出大企业的乐观预期，华映资本主管合伙人王维玮即认为，中式快餐这一细分领域有很大机会跑出“麦当劳”这样的巨无霸企业。

众所周知，餐饮企业此前增长速度受困的难点主要在于标准化与规模化，公开数据显示，目前中国餐饮企业的连锁化率是10%，相比美国的54%、日本的49%，还有五倍的提升空间，如今这一困境得到显著改善的关键因素是供应链端的快速成熟和发展。

“过去餐饮企业几十年最多只能开几十家店，现在大量资本进入到供应链领域，底层条件成熟后一家企业一年的时间里直营连同加盟可以开出上千家连锁店，优质的企业很快就能脱颖而出”。番茄资本创始人卿永曾表示。

记者注意到，在完成此轮融资之际，“和府捞面”创始人李学林即表示，2021年其新增门店数较2020年翻番，全国约2天新开一家店，门店总数量预计达到450家。他认为，过去二十年的几轮中式餐饮资本化浪潮中，中式餐饮因为标准化不够往往在高速扩张后后劲不足。“中国餐饮产业为什么这么多年没有出来巨无霸的企业？并不是说我们少品类，也不是少项目，它背后是一种体系缺失和核心能力的缺失，更多的是组织、核心人才、工具、管理理念、自动化的推动、数据化的管理。”

泰合资本董事蒋铠阳同样认为，标准化程度的提升助推了当下餐饮企业的“爆发”，“标准化发生在产业链的所有环节上，包括上游规模化的供应链、中央厨房渗透率与冷链的成熟度的提高，门店端更多运用了包括品牌咨询、门店运营、点位拓展等等外部服务商，这些因素不仅有助于企业标准化的提升，也让当下餐饮投资来到了‘赛点时刻’”。

王维玮介绍道，标准化程度、信息化和数据化程度以及跨区域运营能力是当下华映资本投资一个餐饮企业着重考量的几个维度。“尤其是在数字化升级方面，很多头部企业都早有规划且有持续投入，有的成立之初即建立了包括供应链、运营、物流等在内的信息化体系。此外，现在市场上也有很多垂直的SaaS公司可以提供相关服务，餐饮企业的数字化程度越来越高，管理更加清晰透明，这是投资人喜闻乐见的。”

近两年来，海底捞、九毛九等餐饮企业在港股顺利上市引发了餐饮企业IPO的热潮，也给了投资人很强的信心，卿永曾向记者预测道，“在未来20年左右的时间，中国至少将出现200~300家餐饮上市公司。”