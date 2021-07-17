追网红食品的你，到底在追什么？

来源：澎湃新闻

作者：华璐月

没想到，网红食品“鲍师傅”再次进入公众视野，不是因为它超长的排队时间，而是估值被推到了令人咋舌的100亿元（人民币，下同），而目前鲍师傅门店还不到100家。好家伙，“店均”值1个亿。吃货的潜力真的不可小觑。

上海第一家鲍师傅开业的时候，在我们这些学生中，引起了不小的轰动。当时我还是一名身处郊区的大二学生，如果有人甘愿去市区排四五个小时的队，买一些鲍师傅的招牌产品“肉松小贝”回来，那可比任何友谊都“珍贵”多了。

彼时的我并没有听过“鲍师傅”这个牌子，甚至都不知道“肉松小贝”是什么。只是当时铺天盖地的网络宣传，加上同学之间的口口相传，让我也不由得对这个神奇糕点心向往之。

何况，当时身边人提到它的口吻，让我觉得，如果不知道鲍师傅，不知道肉松小贝，就会显得自己有点“土”。为了摆脱这种格格不入的离群感，我急切地想要买来一尝为快，这样当再次有人提起的时候，我便会自信地跟上一句，“啊鲍师傅啊，它们家的肉松小贝很好吃的。”

那些乐此不疲追逐网红食品的人们，大概也都是这种心理吧？

在所谓自尊心的驱使，以及在群体压力的推动下，这些年，我逐渐被网红食品推着跑。椰子灰冰淇淋、双黄蛋雪糕、脏脏奶茶、脏脏包……吃什么，喝什么，似乎不再由自己决定，而成了被他人“种草”、被商家“洗脑”的结果。

于是，一款网红食品，需要排队数小时才能购买，且严格限购，甚至还有“黄牛”买卖排号，外卖跑腿费也要动辄百元起……最新的新闻是，在杭州诞生了专业的奶茶“代购”，坐高铁把长沙的奶茶搬到杭州，有些都成了隔夜奶茶了，仍吓退不了那些铁粉。

然而，在我逐一打卡尝试过后，发现并非每款网红食品都合我口味。我逐渐明白，一款食品，比起它有多火，更重要的，是适合你的胃。

如今，物质条件极大丰富，食品消费也不断升级。吃一款甜品，喝一杯奶茶，早已不止于产品本身的消费，消费者更看重的，是商品背后的话题度、时尚感、身份认同、品牌文化等元素。这挺正常。

心理学中的“羊群效应”，早就解释了人类的从众心理。很多炮制网红食品的商家，正是利用这种心理，通过炒作，人为制造“羊群”，商家雇人排队，花钱请托儿在社交媒体上营销，早已是尽人皆知的事实。消费者也正是在盲从心理的推动下，看人气来消费，从而掉入了商家预先写好的剧本。

只是，越是浅显直白的道理，越容易为人理解、接受，却也往往越难做到。人就是这么矛盾。

当我即将踏入研二的门槛，我终于从跟风吃喝回归人间清醒。现在的我，不再盲目追求网红产品。这里面，有现实的无奈：网红产品的迭代越来越快，已远远超过我的认知更新速度，跟都跟不过来了。

不过更主要还是因为，我已经有定力了，不是所有的网红产品都值得一试，咱也没空全试一遍。平常心对待，喜欢就去尝尝鲜，不喜欢就算了。再说，人的个性、社交的维系，如果仅依附于在吃喝上求同，未免也太无趣、脆弱了些。