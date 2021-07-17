有“托管”的中国暑期：焦虑缓解 国内研学火爆

来源：贝果财经

中国全国中小学生暑假15日正式开启。随着暑假的到来，多地家长们迎来了教委的一剂“降温贴”：北京、上海、武汉、苏州、无锡等多地教委发布公告，由各区教委组织面向小学一年级至五年级学生的暑期托管服务开始。教育部7月13日召开新闻通气会表示，暑期托管服务主要面向确有需求的家庭和学生，并由家长学生自愿选择参加。托管服务应以看护为主，合理组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务，但不得组织集体补课、讲授新课。

“这个政策真是解决了我们双职工家庭的困难，但还需要了解学校是否开展适当的体育活动，再考虑报还是不报。”北京市东城区五年级家长徐萌萌告诉《中国经营报》记者。典型的“鸡娃”妈妈王菲却认为暑假正是补课的好时机，“马上就小升初了，哪有时间去托管班，应该抓紧暑假时间去课外培训机构补课。”

这个“双减”之后的暑假该如何选择？“由教委组织、以学校为主体的暑托班，是今年各地暑托班的新模式，这一模式利用学校现有的场地，将扩大托管服务的覆盖面，疏导家长对校外培训的需求。开展暑期托管服务，要建立长效机制。” 教育专家、21世纪教育研究院院长熊丙奇表示。

“公办暑期托管”可以考虑与社会资源合作

从假期开始前几日学校下发的通知来看，暑期托管班在各个城区推出的时间不太一样，以东城区为例，南片的学校基本托管时间都在7月19日到8月3日，部分北片学校的托管时间在8月5日~20日。

徐萌萌告诉记者，从目前北京市各小学对暑期托管的落地动作来看，暑期托管仅在小学学段，面向一至五年级学生，不少学校仅开放一期暑期托管，共12天，并未覆盖整个暑假。各学校在通知中明确写到，今年每个学生限报一期暑期托管。”徐萌萌等家长认为，学校的托管班可以采取更丰富的形式。“毕竟是第一次举办假期托管，可以慢慢完善，家长们都可以理解。”

在熊丙奇看来，开设“公办暑期托管班”，可以解决部分家庭无法照看放假的孩子的后顾之忧，值得肯定。“之前，部分家庭因无法照看孩子，只能把孩子送去校外培训机构。但开设‘公办暑期托管班’不单只考虑以学校为主体，应该发挥社区的主体作用，即便使用学校的场馆，也应该由社区统筹。”

据了解，“官方”暑托班主要有两种方式，一是由教委组织、以学校为主体，向有需要的学生提供托管服务，二是由团委、教委等部门组织，以社区为主体，用“大手牵小手”、招募志愿者参与带班的方式向学生提供暑托服务。

熊丙奇建议，公办的暑期托管班，适合由社区、街道主导，开放社区、街道内的公共场所，包括图书馆、科技馆、青少年活动中心、体育场馆等，由志愿者负责场馆的开放管理，并组织托管学生开展各种活动。需要解决的问题是，加大社区资源的整合力度，招聘更多的社区志愿者，将服务时间延长到整个假期。可以减轻教师负担，充分发挥社会力量，解决家长的后顾之忧。

课外培训机构暑期静悄悄

在北京某小区负责更换电梯广告的小王告诉记者，以前这时候，电梯广告几乎被各个培训机构包揽。“今年没有看到一个教育培训机构的广告，这个夏天似乎平静很多。”正如小王所说，对于季节性很强的在线教育行业来说，寒暑期学员的增长会影响其一年学员走势和营收业绩，时间长、高课耗的暑期，更成为公司圈生源、提升学员数据、甩开竞争对手的重要窗口期。

根据此前平安证券研究所资料，2020年暑期，K12在线教育机构营销费用达到了60亿元（人民币，下同）。其中，猿辅导、学而思网校、作业帮、跟谁学2020年暑期营销费用达到了15亿、12亿、10亿、8亿元，占据了行业6成。

6月16日，教育部宣布成立校外教育培训监管司，承担相关职能的部门由此前的处级升格为司级。实际上，2018年以来，中央、各部委在规范校外教育培训机构发展方面就相当重视，从建机制、构建总体制度框架，再到新设司一级的新机构，决心可见一斑。

记者注意到，从今年3月份，各家头部培训机构的广告就开始淡出人们的视线：猿辅导2月初斥资独家赞助《中国诗词大会》，仅播出一期后，其冠名栏目标识、主持口播广告，就在3月6日的节目中“消失”，只剩主持人手持平板套壳上的标识短暂露出；学而思网校在《典籍里的中国》3月7日的节目中，原位于演播厅前后多个位置的广告灯牌均被取下；字节跳动旗下瓜瓜龙曾在年初现身央视少儿跨年晚会，并成为《智慧树》栏目特约合作伙伴。但从3月8日起，央视少儿频道《智慧树》节目撤下对其“鸣谢”展示……

广告的淡出最明显的影响就是暑期的招生工作。“今年的暑期档从广告来看可以说是基本不存在了，课外培训机构暑假的招生会受影响，目前的报名情况不如往年，我们也在想办法，比如通过举办线下的日间夏令营，把学科知识融入进去等方式吸引家长报名。”北京的一位英语培训机构的校长表示。

上海某课外培训机构的相关负责人王磊（化名）告诉记者，“影响的关键在于暑秋连报，由于政策出台的时间关系，目前还并未对暑假招生造成很大的影响，在此之前已完成大部分春季续暑假的续报工作，但因部分家长对新政策持观望态度，故新生的招生工作有所停滞。另外，受竞品机构的影响，部分学校下通知不建议学生在外补课、部分学校私下开课等因素也会对招生有所影响。”这位负责人说，目前上海出台的政策，不允许交学费超过3个月，因此对暑秋联报产生影响。

记者从各个培训机构了解到，此前的整改已经初见成效。“我们坚决执行一切要求，比如广告宣传、教师介绍、学费收取、发票开取等情况一律做到公开透明；没有教师资格证的老师，进行调岗（教学岗转销售岗）或是劝退处理；暂停一切线上宣传（如大众点评网及各类公众号、营销号）等。”一位业内人士告诉记者。而老师调岗等的真正落实和执行，势必也会一定程度地影响暑期招生。“一部分老师走了会带走学生，但是长期来看，这对行业也是利好，大家也避免了恶性竞争，对未来行业的发展大有裨益。”上述从业人员说。

国内研学素质教育风生水起

无论是“鸡娃型”家长，还是“佛系型”家长，面临的共同课题就是“托管孩子”，此前受疫情影响，夏令营市场在2019年和2020年都遭遇到了打击。但今年的情况大为改观。

“去年暑假，因疫情研学、游学机构基本停止暑期的项目，2020年国庆之后，周末营、小长假陆续恢复，从2021年到目前，新东方研学/营地等全年项目招生接近15000人。”新东方游学营地市场负责人说，今年研学的特点是家长和学生都希望选择出远门的项目，北上广一线城市的名校研学也很受追捧。

“我们持续往年的价格，并且略有优惠，目前出京已成团8个，有100多人报名，国博团成团10个，也有100多人报名，已经恢复到疫情前状态。”“行走的文史课”文史研学机构相关负责人马女士表示。

少年军创始人朱涛这里的研学报名也很火爆，“初期对市场的预测没有把握准，采取保守的状态，维持与去年相同价格，但现在市场情况看好，随着交通、人工等附加成本增加，我们的收费没有增加。”

谈到原因，朱涛表示，“一是今年各中小学都在强化红色教育、红色研学，学生们夏令营也偏向红色主题研学。截至7月6日，少年军的各种红色研学项目目前的预定量较去年相比接待量上浮了100%多，如果夏令营结束，预计超过去年300%；二是目前国际游学停摆，只能在国内参加夏令营。去年暑假家长还是很担心疫情影响，但是今年截然不同，家长对国内疫情的防控还是充满信心。”

资本也在观望，据黑板洞察最新数据，6 月份教育行业共发生 23 起融资事件，共融资 17.678 亿元，其中最大的一笔是小鹅通获得的由 IDG 资本领投，启明创投、GGV 纪源资本、高瓴创投等跟投的 1.2 亿美元 D 轮融资。与去年同期相比，融资总金额减少 68.82%，融资事件数量同比减少 8%。

教育部教育培训监管司新履任的俞伟跃司长就指出，校外培训机构要做学校教育的有益补充，开展音体美、琴棋书画等培训，特别在学科类教学方面不要替代学校的教育功能。

据报道，新东方招聘网站显示，近期新东方各地分校正在招聘编程、音乐、美术、等品类的项目负责人、教研、教师和课程顾问等，有招聘需求的包括广州、兰州、郑州、成都、云南等校区。“部分大机构，开始寻求新的发展路线，比如转型素质教育，开设艺术班、美术班、体育班等。”王磊说。





