短视频还在野蛮生长吗？

来源：北京青年报

4月9日，70多家影视传媒单位发布联合声明，呼吁短视频产业从业者提升版权意识。截至今日正好百日。那么这场围绕短视频侵权的“僵持”有何最新进展？

舆论压力不小 审核尺度收紧

近日，记者采访了部分影视博主，他们多数表示已经感受到来自长视频平台的舆论压力和短视频平台审核尺度的收紧。博主“吐槽电视”告诉记者，自己已经将切条、搬运、速看、合辑等侵权视频全部删除。目前计划绕开“优爱腾”热播剧，选择国外经典剧集、国内小众作品这类风险较小的影视素材进行创作。还要尽量加入评论、吐槽，以及一些背景元素来增加原创比例。

眼下，短视频平台审核尺度正在逐渐收紧。不久前，快手等短视频平台相继发布公告，纷纷表示将加大力度处罚侵权行为，积极鼓励用户发布原创内容。

在短视频平台开展清理整顿的同时，长视频平台也有新动作。目前优酷、爱奇艺、腾讯视频APP中都已增加了短视频内容。优酷尝试邀请优质“二创”博主入驻平台，通过合作授予他们版权。爱奇艺增加了“搞笑”“演出”等短视频入口，自媒体博主可以在此创作。腾讯视频宣布将加大短视频业务投入，开放平台影视资源，增加在线剪辑功能，用户可以利用腾讯提供的正版视频进行影视剪辑。

短视频侵权易 出品方维权难

记者在抖音平台搜索“影视剪辑”话题，播放量约1454亿次，话题下满满是纯切条、搬运视频。一段切条电视剧《忍冬艳蔷薇》片段，点赞就高达231.9万。目前，抖音还存在一些影视剪辑号，直接标注收徒，教人继续制作侵权短视频。比如拥有785.2万粉丝的“123影视剪辑”就属于这类账号。打开该账号，内容完全是毫无原创地直接切条和搬运。

作品未经许可不得传播使用，这是著作权法规定的一项基本原则。同样，短视频创作行为首先也要获得版权方的授权。虽然目前对于带有原创元素的“二创”作品侵权边界尚不清晰，界定侵权与否还需具体问题具体分析，但至少对于切条、搬运、合集等违法侵权行为，无论法律还是管理部门的相关规定都已达成共识。如此，这类短视频为何依旧屡禁不止？

短视频博主张小虎告诉记者，影视剪辑类视频花费创意和精力较少，收入又高，是当下性价比最高的自媒体门类之一。影视剪辑类进入门槛低，从业者的媒介素养和法律意识较差。再者，短视频侵权的违法成本依然较低，无论监管责任还是侵权责任目前均由短视频平台承担。

短视侵权易，而影视作品的制作出品方维权难，是侵权行为屡屡发生的一大客观原因。据相关法律人士介绍，侵权行为从发现、取证到起诉、判决可能一两年。剧都播完了，权利还没得到有效保护。创作者已经收割完流量并获得收益，下架了也不会产生实际损失。版权方即便赢得诉讼，通常情况下也只能获得几万元赔偿。长此以往，可能会打击“优爱腾”维权的积极性，侵权行为更加肆无忌惮。

业界声音

著作权集体管理 建立合作新秩序

虽然短视频侵权事件尚未彻底清除，但在业内积极维权的一百天里，无论国家政策层面、影视公司还是各平台都在寻找“新规则”和“旧秩序”的最优解。

《人民日报》发布题为《X分钟观影追剧遭抵制，视频博主要洗洗睡了？》的评论文章，指出短视频平台可参考音乐领域的版权保护经验。起初在短视频平台上，用户使用的音乐并没有授权，屡屡引发纠纷，后来平台购买了音乐版权，供博主自由使用。影视版或许也可以尝试这种授权方式。

鲲鹏金翅CEO徐鹏给出了另外一种思路，即先授权后分成。他认为，长视频平台提供授权，短视频平台和创作者不必先付一大笔版权成本，可以在获得收益后分成给长视频平台。

近日，华东政法大学知识产权法律与政策研究院举办了短视频网络治理问题主题研讨会。与会专家探讨了著作权集体管理问题。所谓著作权集体管理，就是视听作品权利人可以将其拥有的作品权利，委托给相关的视听作品著作权集体管理组织进行管理，以供使用者查询选用。通过对大量作品权利的集中管理，可降低许可谈判、监督权利使用以及维权诉讼的成本。

看得出，以上各方意见不是为了打击短视频平台和“二创”博主，而是想要寻求影视短视频合规合法的运行之道。长短视频平台在参考各方意见之后，能够在版权授权追溯上达成共识，建立合理的合作机制，将成为野蛮生长的影视剪辑走向正规化的关键。

就在几天前，日本通报了一起“电影解说”短视频侵权案件，并逮捕3名短视频制作者，其中一位资深从业者如果被起诉，面临的赔偿可能超过1亿日元，这是日本首次逮捕“电影解说”侵权者。在诸多建议性的声音之外，这块“他山之石”不能不说，来得也是时候。