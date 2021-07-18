找到同时意味着失去？不要逼郭新振做选择

来源：新京报

作者：王琳（法律学者）

对郭家父子来说，上半场是父亲寻子，下半场是儿子“寻父”。

近日，寻子24年的郭刚堂在公安机关帮助下，找回了自己的亲生儿子郭新振。

作为电影《失孤》的原型人物，郭刚堂因千里寻子广为人知。暌违24年之后，郭家父子终于迎来了喜极而泣的“大团圆”结局。围观者在欣慰之余，也对拐买拐卖儿童这一犯罪行为有了更直观、更深刻的感受。

郭刚堂找到了儿子，也可能永远“失去”

在目前我们所能看到的新闻照片中，放声痛哭的只是饱经风霜的郭氏夫妇和郭家老人。已经成年，且据称现在某公立学校担任教师的郭新振始终未能面对媒体的镜头。

他的表情和其时的内心情感我们无从得知，也无从揣测。我们更不知道，当年能像商品一样收买一个别人家孩子的买方，今天是一种什么样的复杂心境。

但从报道可以得知，郭新振确实是其养父母从人贩子处购来：郭新振被呼某吉和唐某带到林州后，先是交给了其他买主，但对方一直没给钱，呼某吉遂将郭新振抱回。半年后，郭新振被以6000元的价格，卖给了郭新振的养父母。

而今，郭刚堂对媒体表示会把孩子的养父母“当成一门亲戚去走动”，并且“尊重孩子的选择”。认亲后，郭新振也依旧与养父母生活在河南，约定会多去山东看望郭刚堂夫妇。

生活远比电影复杂。银幕上，失孤的爸爸历尽千辛万苦仍未找到儿子，但只要在路上，希望就仍在。现实中，爸爸终于找到了自己的儿子，但也可能是永远“失去”。

父母与儿子，既是永远无法分割的血缘关系，又是一对永远无法剥离的法律关系。对郭家父子来说，上半场是父亲寻子，下半场是儿子“寻父”。一边是血浓于水的亲生父母，一边是有养育之情的养父母。

郭爸爸为寻子，跑遍千山万水，现在到了儿子“寻找”他的时候了。哪怕心有万分不舍，或万水千山，终究需要郭新振来直面和跨越。

郭新振养父母未被追刑责，也有法可依

法律乃公正良善的艺术。无论如何，没有一部法律会支持，一个家庭违法收买另一个家庭被拐的儿子并抚养长大，在真相大白后还可以安然尽享天伦之乐。没有一部法律会支持，一个家庭在已有两个女儿之后，还可以收买一个被拐的儿子来继承香火、传宗接代。

如果法律允许这么做，当下的打拐也将失去它的道义支持。作为儿子的郭新振不应是商品，郭新振养父母家的两个女儿同样不是商品，更不是作为“扶弟魔”而存在的工具人。

随着科技发展、信息流通的加速，拐买拐卖犯罪已日趋减少。但一些陈年旧案，仍在令一些父母承受失孤之痛。还在寻子路上的父母们，能从郭新振的选择中看到希望吗？一些知情人能从其经历中萌生出举报的想法甚至付诸行动吗？不堪想象！

一些人对郭新振养父母为何未被追究刑事责任而耿耿于怀，有不少法律专家解释说，是因为已过追溯时效。

事实上，郭新振被拐卖案虽发生在1997年9月21日，看上去的确过了追溯时效。但刑法也规定，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

郭新振被拐后，郭刚堂第一时间就报警求助，警方也有立案调查。这就是为何郭案中的人贩子未能逃脱法律制裁的原因。

郭新振养父母未被追究刑责更合理的解释是，郭新振被拐时刑法中还没有“收买被拐卖的妇女、儿童罪”，而只有“拐卖人口罪”，亦即当时对拐卖案件中的买卖双方还未实施“双打制”。根据“从旧兼从轻”原则，即便现在能证实郭新振的养父母的确收买了被拐儿童，适用当时的刑法也无法定罪。

24年前，郭新振被拐。对郭氏一家来说，无异于天降横祸。24年后，哪怕刑事上已无追究郭新振养父母的可能，民事上，郭刚堂因丢子所承受的伤害、因寻子而产生的合理支出，仍可合理合法理直气壮进行索赔。

郭新振养父母和人贩子均为连带赔偿责任人。当然，民事诉讼以当事人意思自治为前提。郭家有权行使，也有权放弃追责和索赔。

一个父亲，在24年历尽沧桑的寻子之旅后，仍在为儿子作选择，而一个儿子又该如何面对父亲的选择？不妨让郭新振听从自己的内心吧！