网络文学，只是“网罗文学”？

来源：光明日报

作者：徐阿兵

当下最具有生长性的文学现象，非网络文学莫属。从起初成百上千爱好者聚集在屈指可数的几个BBS空间阅读几位作者的作品，到如今数以亿计的读者阅读上千万作者的作品，网络文学有着惊人的发展速度和规模。在几十家重要的网络文学网站上，以几十万签约作者为主力军，每年新增作品达几百万种。特别是网络文学所衍生的图书出版、影视改编、动漫开发和游戏运营等，逐渐形成产业链式的发展态势，不断刷新人们的期待和认知。网络文学作品还在东南亚、日韩及欧美走红，带动翻译、出版和掌上阅读等行业发展，“网文出海”证明了中国故事的感染力，且在一定程度上改写了中国文学与世界文学的关系，有助于提升文化自信。

“野蛮生长”的网络文学始终有着标新立异的冲动

对于网络文学的迅猛发展，有人形象地称之为“野蛮生长”。这个比方暗含的判断是：学术界对网络文学的评价和研究显得滞后且零散，双方未能形成必要的互动。但近年来，文学界对网络文学的关注与日俱增，通过接受网络文学参与重要评奖、吸纳网络文学作家进入作协、设立网络作家协会和专门的网络文学奖项、为网络文学编年和写史等，明确地表达了接纳并引导网络文学发展的意愿。

然而，网络文学的特殊性，恰恰也在这里。无论文学理论界和批评界反应滞后还是及时，评价零散还是密集，接纳是被动还是主动，似乎都不曾从根本上影响其发展。从过去的星星之火到如今的燎原之势，网络文学表面上以某种“自在”而“自为”的状态在发展，其内在逻辑实则不无矛盾。

一方面，网络文学以海纳百川的气度，容纳广阔的题材、丰富的类型和多样的风格，简直称得上“网罗文学”。随便点开一个网络文学网站，题材类型应有尽有，作品分类混乱芜杂。有人或许会认为，分类标准的杂乱反映出兼容并包的心态，这正是网络文学生长壮大的根基。

但从另一方面来看，网络文学又始终表现出标新立异的强烈冲动，以使自己区别于其他文学。网文圈的作者、读者和观察分析者，非常乐于将此前所有文学统称为“传统文学”，以凸显网络文学具有无可替代的当下性。他们甚至发明了“传统网文”的概念，以期待更具新鲜感的网文出现。网文圈还形成一套迥异于“传统文学”的评价方法：描述阅读趣味，有“快感”“爽点”“梗”等名词概念；评估作品潜力和影响力，则有点击量、订阅数、打赏和互动数等量化指标。

评价网络文学既要向前看，还要着眼当下，更要向后看

应当承认，从作品的发表、阅读和传播等环节来看，网络文学确有不少异于“传统文学”之处。以网络文学的巨大体量而言，其目前所获阐释度还有待提升，人们对网络文学的某些刻板印象亟待改变，网络文学所表现出的不少问题也需要妥善应对和解决。上述事实共同说明，研究网络文学并引导其良性发展，已经成为紧要课题。事实上，不论网文圈是否乐于接受，学术界对网络文学的理论探讨已经持续多年。其中，网络文学的评价标准，乃是焦点话题。围绕着网络文学是否需要独特的评价标准，以及需要怎样的评价标准，主要形成了三种不同看法。

第一种看法是，网络只不过为文学提供了新的传播媒介和发展机遇，而网络文学的重心还是文学。既然网络文学还是文学，使用已有评价标准衡量即可，无须另设其他标准。与此相反的是第二种看法，论者主张网络文学已然表现出诸多新质，因而以往的评价标准不再适用，构建新的评价标准势在必行。第三种看法则颇有折中、调和的意味。持论者基于对网络文学复杂性的认识，倡导将传统的批评标准和新的批评标准综合，以形成合理而可行的评价体系。在实践层面，较有代表性的做法是引入数学研究中的“层次分析法”，先将网络文学作品的社会效益、经济效益、版权运营情况及作品信息等归为一级评价指标，再将各类一级指标细化为若干二级指标，并明确所有评价指标的权重比例。

有关网络文学评价的分歧，正根源于网络文学快速生长所产生的迷惑性。由于网络文学在发展中既携带着某些新媒体、新技术的新能量，又创造了文学阅读和传播的新纪录、新景观。许多论者在言说时往往不自觉地滑向对网络文学与“传统文学”之区别的探讨。有必要看到，不管评价何种文学，核心问题仍然是评价其意义和价值。面对浮华喧嚣的网络文学，论者尤其需要冷静而具有穿透性的目光。

美国文学理论家雷内·韦勒克曾谨慎地发出告诫：“我们必须既防止虚假的相对主义又防止虚假的绝对主义。文学的各种价值产生于历代批评的累积过程之中，它反过来又帮助我们理解这一过程。”上文提到的前两种观点，都不同程度地表现出“绝对主义”的倾向。第三种观点则有“相对主义”的弊端；某些论者所罗列的评价指标之多，简直令人怀疑他们根本没有标准，同时疑心其所从事的工作是化学分析而不是文学研究。

为规避相对主义与绝对主义的风险，韦勒克提出“透视主义”的方法：“我们要研究某一艺术作品，就必须能够指出该作品在它那个时代和以后历代的价值。”他主张将各种类型的文学视为一个整体，进而观察这一整体在不同时代如何发展变化，并在互相比较中发现文学的可能性。尽管他所论对象是已有若干历史积累的作品，但其方法仍有启发意义。我们评价网络文学，既要向前看，追问它是怎么来的；还要着眼当下，探究它反映了什么；更要向后看，思考它能留下什么。

网络文学本身并未提供令人信服的文学新质素

目前，对于网络文学与当下的关系，已有不少论者进行了较为通透的理论阐释。相比之下，网络文学从何而来、能为将来留下什么，还需要更多思考。其中，有两个重要问题无法回避。

其一，网络文学新吗？或者说，网络文学在哪些方面、在多大程度上表现了新质？网络文学并非凭空生长。就目前网络文学中最热的两种类型而言，言情小说显然与古代才子佳人小说一脉相传，玄幻小说与志怪文学传统血肉相连。从题材来看，只有极少数作品真正具有开创性，其余绝大多数都是模仿和跟风之作。从思想观念来看，仅有极少数作品体现出对人之生存体验的某些新思考，而绝大多数作品中存在着不同程度的观念偏颇：从片面理解人性到盲目信奉宿命轮回和因果报应，从张扬复仇正义和暴力行为到宣泄历史虚无主义和民族主义情绪，不一而足。

在文学技法方面，网络文学更难说展现了何种新质。有人认为，网络文学作品的结构多有出彩之处。我们承认少数杰出者堪称精心结构之作，但话说回来，精心结构只是长篇小说基本的艺术要求，并不必然意味着艺术创新。那些动辄几百万字的网络小说，洋洋洒洒而没有结构问题就已经很不错了。更常见的情形是，由于缺乏足够精细的规划，又加上“催更”压力，作品连载中往往出现线索脱节、前后矛盾、局部肿大等问题。网络文学的发展过程，充分展现了文学活动的新特点；至于网络文学本身，并未提供令人信服的文学新质素。退一步说，网络文学果真全新而有无限可能，那么评价网络文学就应不断探索新的理论与方法，而不是构建固定标准，甚至将这些标准体系化。

其二，网络文学将会发展到何种程度，最终又能留下什么？有人认为，中国网络文学已经具备世界影响力，是“世界文化奇观”。更有学者专家表示，假以时日，网络文学将成为文学的“主流”。这两种论断重心不同，前者似乎在陈述某种事实，而后者带有预言意味。两者的共同点则在于，他们都不是在评判网络文学的价值，而是在期许网络文学的未来。以笔者之见，也许网络文学的发展会迫使人们调整某些固化的文学观念，还会留下不少有关文化产业链运作的经验教训。至于网络文学究竟能留下多少重要的文学“价值”，则有赖于当下网络文学作者、评论者和阐释者的共同努力。

（作者系福建师范大学文学院副教授）