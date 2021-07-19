职业陪诊员兴起：谁在花钱请人陪着看病？

来源：三联生活周刊

作者：李秀莉

陪诊员，简单概括就是陪人看病、帮忙在医院跑腿的人。至今为止，在Henry服务过的近百位患者里，有孩子都在外地工作的留守老人，有孤身在西安打工的年轻人，也有不远万里从其他省市过来的患者。

Henry来自江西农村，大学毕业后就一直在广州打拼，后来，做到了一家贸易公司的营销管理岗，大部分时间在全国各地跑。结婚生子后，Henry逐渐想安定下来。Henry的老婆是西安人，原来在广州的一家外企工作，三年前因为工作调回西安，一家三口就回来了。

到西安时， Henry已经34岁，一开始他想继续干老本行，但西安生产型企业比较少，加上年龄尴尬，就一直没谈好。Henry也尝试过跨行，去医美公司做运营管理，因为无法适应，没干多久也辞职了。

去年，朋友卢庆跑来告诉他，可以一起做个陪诊相关的平台。卢庆是西安人，当时在一家国企做计算机软件编程方面的工作。有一次和医疗从业者朋友聊天，对方提到，近几年找自己帮忙就医的人特别多。考虑到社会老龄化，80后、90后普遍是独生子女，加上二胎政策给家庭带来的劳动负担，几个人都觉得，陪诊的市场一定很广泛，便决定合伙创业。

Henry懂运营；卢庆有计算机背景，负责开发线上APP和小程序；团队的另一个朋友则有医疗专业背景，摊子就算凑齐了。但一开始，连订单都没有，线上平台更无从说起。几个人都去医院门口做地推，发传单，寻找客户。

创业后，Henry的第一个单子，是在西京医院门口拉到的。患者是个小朋友，看骨骼相关的疾病，父母专程带孩子从西藏坐飞机过来。因为第一次来西安，对医院不熟悉，来了才发现西安最好的西京医院根本挂不上号。再加上是利用假期过来的，必须两天内把孩子的病看完，一家人都很着急。

碰到这个客户时，Henry当时在医院门口发传单，听完对方的叙述，他提议，唐都医院与骨科相关的科室医疗水平也很高，不如改道去这里挂号。对方听从了他的建议，双方就加了联系方式。Henry帮对方在网上挂到了第二天上午10点的号，因为第一次陪诊，他提前两个小时赶到医院，根据孩子的疾病类型，把需要做的检查提前走了一遍，熟悉了抽血、CT等各大窗口的位置，等到客户过来，带着他们顺利地把病给看完了。

到目前为止，团队每个月能有10个左右的单子。因为跑医院多了，原先对医疗一窍不通的Henry俨然成了半个专家：胃镜前要吃药、B超前憋尿、打印报告需要带哪些手续、发生紧急情况如何做心肺复苏等，他都了然于胸，他还专门准备了一个应急包，里面放着温度计、充电器、纸巾、湿巾、能量类的食物供客户随时取用。

除此以外，身体的哪些症状大概对应什么疾病，应该去哪家医院的哪个科室找哪个医生也在他的咨询服务范围内。Henry试着将自己服务过的患者分类，发现老人、年轻人和小孩；本地的和外地的；患慢性病的或急重病的，他都接触过一遍。

Henry服务最多的还是老年人，子女大都是独生子女，在大公司和一线城市工作、生活。有一对老年夫妇，已经70多岁，一个是脑梗，一个是高血压和糖尿病，两位老人一起住院治疗，孩子经常出差，根本顾不上。但Henry能感受到他孩子的孝心，“因为他不管在哪忙，都会尽量一忙完马上回医院来陪两个老人。有些时候我看他的微信行程是直接下了飞机就到医院了，有时候看到他就在病房里办公。”

目前为止，Henry和同事已经为这对老人做过6次陪诊服务。老人慢性病多，每个月看一次，孩子要上班，不能总请假，请亲戚帮忙又要欠人情，对有些老人来说，花一百多块钱，请一次陪诊，就便利的多了。

Henry也遇到过不少独自从外地来的老人，大都对西安不熟悉，不会用各种智能化的操作平台。一些人甚至到医院了才知道，已经没有挂号窗口了。一个独自从陕北农村过来的患者，有消化道疾病，在老家看了好多医生一直没好，听说西京医院某个医生特别厉害，但到了西安后，在医院的窗口始终挂不上号，在西安住一天就花一天的钱。

后来，还是通过亲戚辗转联系到Henry，几个同事一起帮忙在网上抢号，事情才得到解决。Henry回忆，当时抢上号的老人“像从绝望中看到希望”“感动得哭了”。做这个单子时，还是Henry做陪诊的早期，为了考察医院环境，他免费陪老人走完了其他流程。

还有一次，Henry陪一个老太太去唐都医院做检查。当时，住院部的上下楼电梯坏了， Henry就背着老人上下楼。老人来自山西，喜欢面食，但因为糖尿病不能吃太油腻，Henry就给老人点了一个福建的清汤馄饨，也没额外加钱。很小的一个事情，老人却开心得不得了，说Henry像自己的小儿子。这让Henry觉得心酸，“一个如此小的事情，从道理上理所应当，从情感上来说就怪怪的。”

不少老人的孩子和Henry差不多大，老人聊天时把他当成自己的儿子看待。上述那对70多岁的老人，找Henry服务次数多了，习惯了他。有一次，他们下单时Henry刚好有事，把单子转给了自己的同事，老两口对此还有些抵触。

老人对服务质量没有什么要求，基本上只要做好本分工作，都会非常感谢，“他能感觉到你在帮他解决一个对他来说很难的问题”。服务结束，老人们忌讳再提起生病的经历，Henry也不去主动做回访。但总有人等到瓜果成熟的季节，给他寄来点家乡的应季特产。还有一个50多岁的老人，老伴还没退休，要上班，孩子在外地，赶不回来。老人的眼睛不好，一个人行动不便，做胃镜检查还需要人陪同，无奈之下，对方找到Henry他们。服务结束，老人将Henry公司的微信推到了盲人读书生活群。

相比之下，年轻人的服务更简单一点，他们一般不愿深入交流。年轻人找陪诊的目的，要么是需要化疗、麻醉或者催眠类的项目，必须请家属陪同。要么是对医院不熟悉，或者自己排队比较累，想省事。还有人是不愿意独自看医生，想花钱找个人陪同，比如，有轻微幽闭恐惧症的女孩在做核磁共振前，要求Henry必须在外面等着，不能离开。

也有重病的年轻人找过来。曾有一个20多岁的小伙子，在抖音上刷到了Henry，因为对医院不熟悉，希望陪诊。小伙是甘肃人，一个人在西安工作。一开始身体不舒服，以为是普通的感冒，买了一些消炎药吃。但药吃完，症状更重了，赶紧到医院检查。Henry帮他挂号、取号、陪做检查，两天检查下来，诊断结果很快确定。

通知病情的那一刻总是残忍的。医生看完各项报告，先问一旁的Henry和小伙是什么关系，Henry如实说，自己是职业陪诊人，医生转头开始跟小伙唠嗑，问是哪里人、家里人在不在身边之类的。小伙打断医生，“你也别跟我唠了，我也不想让别人知道情况，你直接跟我说就行。”当医生说出肝癌早期几个字，Henry感觉到，小伙子当即懵了，很久都没回过神来。那天在医院分别之后，Henry没再见过小伙子。

我采访Henry这天，两个半小时里，他的另一个工作手机响了四五次，除了客户，还有来应聘陪诊的。一个应聘者问是否可以日结工资，因为家里有人生病，急需用钱。Henry告诉他，暂时不收临时工。

最近，这个行业有点火。几个月前，一个叫小宇的26岁女孩，把自己做陪诊员的视频发在了社交媒体上，红了。女孩介绍，自己在西安做陪诊两年，服务了快200人，一天最多跑四五家医院，每单收费200-300元。

这也导致，询问Henry的人都以为半天200，一天300，一天下来能服务五六个人。就连采访的记者也在问，他们是不是一个月下来真的能挣4万多。但Henry说，这实际是不现实的，小宇的视频走红以后，订单数量确实比以前多了，但Henry周围做陪诊的朋友，没谁能做到小宇宣称的单量。

但的确有人被鼓动起来，我采访的另一位陪诊员，最近刚在抖音上开了个账号。他说自己在“考察了一番以后”，感觉陪诊是个“风口”，随后在某短视频平台上推出了陪诊项目，收学员。每人报名费1500元，可以上直播课，学习如何推广品牌。当记者问他一共服务过多少患者时，对方开始变得语焉不详。

这不是陪诊的风口第一次到来。2015年前后，国内曾出现一批如e陪诊、贴心小护、安心陪诊等针对陪诊服务的医疗服务平台，其中一些甚至已经拿到了1000万级别的天使轮投资。但不久以后，这些平台大多退场、销声匿迹。

今年上半年，Henry和卢庆等几个人终于推出了自己的平台。结果，他们发现最热门的是帮忙挂号，排在第二的是帮忙取结果。代问诊也是一个相对特殊的需求。“外地人听说西安的某个医院特别有名，他可能在其他医院看过了，抱着再试一试的心态，联系到我，把报告拍好照片，或者打印好邮寄过来，让我们再找个顶级的医生给他们分析一下。”

但帮忙挂号的业务中，号源本身才是稀缺资源，挂号本身并没有商业上的核心竞争力。某医疗服务平台的CEO就曾在接受采访时表示，现有政策和体制下，陪诊人员很难做更多的服务，也难以解决患者的真正痛点。事实上，Henry在做陪诊时，还曾被人当作挂号黄牛；而他自己，也只能把自己的工作比作导诊员，但相比真正的导诊员，他们又并非专业人员。

卢庆告诉我，目前他们平台平均每天能接到10来单，一单平均100元钱左右，一天的营业额就是1000块钱，一个月的营业额是3万块钱，但他们光全职的陪诊员就有8个，每人每月工资5000元，营业额光发工资还差1万元。他不知道，自己什么时候盈利。

我另一个受访人姗姗，今年也开始通过自己注册的公司，开展陪诊服务。姗姗的公司在东北，原来想的是这里老龄化现象严重，相关产业的需求应该比较旺盛。但做了两个月，平均一天只能接一个到两个。卢庆和Henry打算多做地推，到医院门口推销服务，姗姗连这个打算都没有，因为意识到留守在沈阳或周边城市的老人，不管钱多钱少，都不舍得花钱买服务，她猜需要陪诊服务的人，是不是都集中在大城市。

虽然盈利压力依然很大，客户也不算多，但在医院泡得多了，Henry总会想一些“不该想的事情”，比如，“人活着是为了干啥？”

最难面对的是确诊的那一刻，医生听说老人是独自过来的，一般会避开“癌”这种敏感字眼，特意把病情说得很专业化。Henry自己接触到报告，常常也会刻意避开患者，直接拿给他们的主治医生或家人。

但Henry有时觉得，这些老人其实心里明白，只是假装不清楚。一个表现就是，当Henry陪着老人走进癌症病房时，老人会突然变得更和善，话也明显变多了。Henry猜测，那是老人在寻求依赖，以及一种同等的反馈。

那种面对生死的恐惧，Henry在家人身上也曾看到过。Henry的父亲曾酗酒，脾气暴躁，处处强势，但患上直肠癌和肺癌后，Henry感到，父亲一下子“垮了”。第一次做手术，打麻药之前，父亲攥住Henry的手，手术之后则一直流眼泪。后来，当Henry自己生病躺在医院的检查机器里，他突然理解了父亲的恐惧，“好像进了棺材，怕一下子过去。”

每想及此，Henry会忍不住代入这些服务的老人：子女不在身边，他们面对死亡的恐惧是不是更强烈？为了安慰他们，Henry有时会不断重复医生的话，有时则会跟老人讲一些自己见证过的相同病症康复故事，当然，这些故事大多数都是临时编的。

Henry也遇到难缠的客户，有的是Henry帮忙打印病例时，需要身份证、住院号、缴费单等信息，被指责为何不提前打好招呼；有的是，有人下单请他帮忙取验血报告，来回三趟都没取到，还被骂了一通，沟通了一大圈才知道，下订单的是患者前男友，患者本人早就把检查取消了。

还有一次，他陪一个患了甲状腺多发性结节的客户看病。客户同时挂了外科和放射治疗科，Henry提前查了资料，了解到这个病与放射科无关，但对方坚持要看。在那个根本不相关的科室门口，Henry排了一个小时的队，拥挤的人潮中，他感觉情绪已经在爆发的临界点时，突然，背后一个患者倒在了地上，痛苦呻吟，直接被护士放到手术台上拉走了。

看到这一幕的Henry，被当头浇了一盆凉水，“一下子感觉到了人生无常，好像也没有啥值得我生气的。”Henry有时候觉得自己做了陪诊以后，心态在加速衰老，“人活着是为了干啥”这个问题，他依然没有答案。后来，他也就不往深了想，他告诉自己，活在当下就好。