早已注定的失败国家 继任人斗争蓄势待发

来源：香港01

作者：罗保熙

海地政府继续调查早前总统莫伊兹（Jovenel Moïse）遇刺身亡案，警方最新证实于太子港拘捕了总统府保安首长Dimitri Herard。目前，海地政府认定有26名哥伦比亚人及两名海地裔美国人涉案，并指刺杀案主脑可能是海地裔美国人萨农（Christian Emmanuel Sanon）。

其实，海地这个加勒比海岛国早已危机四伏，如今海地人民深受黑帮混战、新冠病毒的死亡夹击；在政府层面，“继任人谁属”之争亦势掀起新一轮风波。

海地当局表示涉案26名哥伦比亚人中，部份为前哥伦比亚军方成员，受雇于佛罗里达州一家保安公司。据知萨农上月乘坐私人飞机抵达海地，透过该私人保安公司的东主，招募20多名哥伦比亚籍枪手，欺骗他们做保镖。检察部门的调查方向围绕追查枪手当日闯入莫伊兹住所时，为何无遇到太大抵抗。另外，哥伦比亚警方表示正搜寻三名曾到海地及多米尼加的当地人。

对于哥伦比亚有电视台报道，海地临时总理约瑟夫（Claude Joseph）牵涉此次暗杀，哥伦比亚警方指并无有关信息，强调案件由海地当局主导调查。约瑟夫亦未有回应报道。

目前，遇刺案矛头直指哥伦比亚雇佣兵、以美国为基地的保安公司，以及莫伊兹的一众政敌等。根据哥伦比亚国家警察的消息，Dimitri Herard曾于5月底经哥伦比亚首都波哥大前往厄瓜多尔。当局已展开调查，了解这位总统府保安首长有否曾在当地期间与任何怀疑涉案人士接触见面。

到目前为止，共至少有39人与暗杀有牵连，有知情人士透露当局拘留的几名嫌疑人还担任美国联邦调查局和缉毒局的线人。不过华府似乎不欲沾手，海地政府虽请求美国派遣美军前来维和，但拜登政府相信无意派兵。国务院发言人普赖斯（Ned Price）表示，美国已派出高级联邦调查局和国土安全部特工协助调查，政府仍在评估海地政府的援助请求。

虽然莫伊兹遇刺前经已引起不少争议，其任期引发的示威不断、借帮派打压示威造成人命伤亡等。然而，要了解今次海地当前的危机，必先明白到该国长年遭到外国暴力介入的历史。

海地原为印第安人土著部落阿拉瓦克族居住地，16世纪后先后经历西班牙人和法国人的殖民统治。当地现今逾九成的黑人人口，都是当年法国殖民者输入西非黑奴的后裔。1791年，黑人领袖杜桑·卢维图尔（Toussaint Louverture）领导海地人发动独立战争，与殖民统治斗争长达十多年。1804年，海地成为拉丁美洲最早独立的国家。

独立后的一个多世纪内，海地先后遭到法国和美国的军事威胁和占领，并因赔款、盗款等而造成当地金融不稳。在20世纪初美国占领的十多年间，美国政府更实施了吉姆·克劳法（Jim Crow Laws）的种族隔离制度、限制新闻自由，并对海地人采取暴力的行为。这段期间，当地一直未能建立起有效的民主体制、政局动荡，独裁统治者不断上台又不断被推翻，据统计，从海地独立到1915年的一百年间，共有近90位统治者相继下台。

1957年，杜瓦利埃（Jean-Claude Duvalier）被推举为海地总统，跟其子先后对海地施以恐怖统治，直到1986年被推翻。其后，以南菲将军（Henri Namphy）为首的“全国执政委员会”实行军政府。1990年，阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）成为第一位民选的海地总统，但不足一年却在一场政变中被废黜。

1994年，在联合国授权的国际干预下，阿里斯蒂德重返总统职位至1996年。四年后，他再度当选总统，可惜到2004年2月，叛军迫使阿里斯蒂德逃离该国，展开流亡至2011年。莫伊兹于2017年上台后，由不断上升的油价，加上选举疑涉及舞弊引发的争议和示威不绝。过去数月，太子港周边多地已成为黑帮混战之地， 居民为逃避枪战离开家园。

还有过去数十年，虽然国际间向海地投入数以亿计美元的援助，这不但没有帮忙重建国家及为当地人解燃眉之急，由克林顿夫妇牵头的发展计划等一众国际间的发展努力在改善海地人生活条件上彻底失败，除了大部份金钱落入美国承包商手上，还有海地官员也贪污或浪费了这些援助资金，以至未能造成实质的贡献。

更不幸的是，2010年的地震及随后爆发的霍乱疫情，彻底摧毁了该国并阻碍了发展努力。尽管国际社会向海地捐出大量金钱及贷款，但管治能力低劣的政府，根本无力为海地带来重生，相反地震后事隔十年，太子港街头仍是沧桑一片，贫民区房子仍是破破烂烂。

其实在刺杀案之前，这个“失败国家”早已身陷各类政经困局之中，莫伊兹之死更带来新一轮的宪政及社会危机。本来预计将在9月举行的国会和总统选举有机会带来破局的机会，如今，总统遇刺案谜团待解之际，太子港经已出现继任人的争斗。

在莫伊兹死后，前外长、临时总理约瑟夫宣布自己将在此期间接管权力。然而，他很快遭到了前内政部长、神经外科医生亨利（Ariel Henry）的挑战，后者于近日才被莫伊兹任命为总理接替约瑟夫；但约瑟夫指亨利并未正式就职，故不愿交出权力。

此外，由于莫伊兹去年以疫情为由推迟选举后任期届满，该国目前没有有效的国民议会，加上最高法院首席法官因感染新冠病毒而身亡，导致政治危机进一步加剧。余下10位参议员放手一搏，于总统遇刺后两日宣布议长兰伯特（Joseph Lambert）出任临时总统，巨大争议也势必令这场宪政危机愈演愈烈。

另一个不明朗因素是太子港九大帮联盟“G9 an fanmi”等帮派组织。当地如今的街头示威与帮派暴力的常态化，使太子港不少区域成为无人敢进之地，而且还惯常出现所谓的“国家封锁”（peyi lock），造成公路、学校、商业和公共服务等完全陷入停顿，且为时甚久。

大量海地人被黑帮迫得流离失所，到挤迫而环境恶劣的避难营居住，恐怕变成了病毒蔓延的温床。海地至今确诊宗数至今逾19000宗，死亡病例478宗。但在检测不足及政局混乱之下，加上海地曾检出alpha与gamma变种病例，卫生专家都认为以上数据都是严重低估。

海地医疗系统疲弱，卫生环境恶劣，至今也未取得任何疫苗，是美洲唯一一个从未展开新冠疫苗接种的国家。国家政治官僚层面恶斗，帮派在社区内争地盘，以至无从解救的新冠疫情，海地的黑暗前景难见尽头。