吴亦凡事件背后的识人逻辑

来源：“麦杰逊”微信公号

加拿大籍顶流明星吴亦凡与女生都美竹的事，相信大家应该都知道了。

简单来说就是几个事：

1、都美竹表示吴亦凡有组织有计划迷奸多名未成年少女；

2、都美竹表示吴亦凡的各地粉丝头子有给吴亦凡物色年轻女粉丝的“选妃”行为；

3、都美竹表示吴亦凡这几天主动给自己转钱，并证明这是吴亦凡在设套陷害自己敲诈勒索，想让自己进监狱；

4、都美竹表示手上还有吴亦凡的很多料，可以让吴亦凡吃10年以上牢饭；

5、吴亦凡是牙签，建议吴亦凡改名“吴签”...

而都美竹爆出吴亦凡的这些事之后，吴亦凡也在今天早上8点回应了此事，回应得简单明了，回应是这样的：

简单来说，吴亦凡的回应可以总结为几个字：我没有、我不是、你瞎说...

吴亦凡虽然已经回应了，但是按照目前的形势看，各品牌已经纷纷跟吴亦凡解约，官媒也纷纷屏蔽吴亦凡的作品，那这基本可以判断，吴亦凡离“社死”应该不远了。至于要不要坐牢，还得看警方后期的调查结果如何。

今天这件事的真真假假我就不做评论了，但是对于这个事，我可以结合我的经历，简单说几个我觉得对你有用的“识人逻辑”。

1、站在金字塔塔尖的人，思维也远远比你复杂得多；千万不要用普通人的思维去跟他们交往。

站在金字塔塔尖上的人，无论他们在话语上有多单纯，他们的思想都是很复杂的。否则他们不可能站在金字塔塔尖上。

即便他是一出生就出生塔尖上，没经历什么大风大浪，即便如此，他的眼界思维也要比你复杂得多。

如果你认为一个站在金字塔塔尖上的人就是单纯的想跟你好，而且认为他是只喜欢你的人而不喜欢你的资源，当你有这种感觉的时候，你有可能已经被其“降维打击”了。

以我的经验来看，99%的金字塔塔尖人士，都不可能是单纯得心里只有“友情”和“爱情”的人。霸道总裁爱上无名小妹这种剧情，是很害人的，现实中基本不存在这种剧情。

千万不要觉得你的相貌、性格这种可代替性极强的东西真的能博得塔尖人对你的死心塌地。

也千万不要觉得丢掉你另寻新欢对对方而言是一件很难取舍的事情，在金字塔塔尖人的世界里，出轨、离婚、另寻新欢等这种对于普通人而言大于天的东西，对那些塔尖人士而言，可能压根都不值一提，因为他们的可选择性太多了。

而如果你非要跟这类人谈恋爱交朋友，并认为你能从他们身上捞到好处，那相处一段时间下来后，你基本是属于被“降维压榨”的一方。

2、一个人如果没有特定的本领，但名气却很大，那基本可以认为这种人是垃圾，一定要远离这种人。

这种事在娱乐圈发生的概率特别大。

如果你认识一个明星，大家都说他很有名，而你了解他一段时间下来后，却发现他只会通过耍酷、卖萌、绯闻这种东西出名，都没有什么作品，那你基本可以判断，此人是个垃圾。

还有一些明星，本身并没有什么作品，但是只是通过一些综艺、绯闻大火了起来，那基本可以判断此人迟早会凉，时间问题而已。

生活中，一定要远离那些没有什么本领，但名声却特别大的人。

因为这种人在平获取资源的时候都是很容易的，一旦他尝到几次“轻而易举”的好处后，他就会误认为是他的实力让他得到了这些资源，在这种情况下，他的自信心就会莫名其妙的爆棚。

如果你长期跟这种人相处，那你基本是属于被打压的一方，而且他还会认为打压你是理所当然的，就算你最后能给他一个等价交换的东西，他都会认为那是他应得的。

这就是为什么一些明星认为睡粉丝而且不带套是理所当然的，甚至他们还觉得睡了粉丝是让粉丝占自己便宜了的原因。

3、较量中，在已经把对方压死的情况下，还不忘侮辱一下他人人格的人，这种人即使表面上再正义，也不要全部相信他的话。

有些人在谈恋爱分手了之后，选择去控诉对方的问题，如果事情属实，那我们也不好说什么。

但是在控诉完之后，他还到处对外说对方“床上功夫不行，而且那里很小，小的像牙签”这类的话，那基本可以判断，此人即使表面上再正义，也不能完全相信他的话。

而且这种人不能深交。为什么呢？

因为每个人身上或多或少都有一些不方便对外公布的东西。一旦你跟这类人深交了之后，那他就会知道你身上的一些私密的东西，在这种情况下，如果最后你跟他一旦决裂，那他最后大概率就会把你这些东西都毫无保留地对外公布。

人都是有尊严的，即便是犯罪分子，也不要随意羞辱其人格。羞辱一个犯罪分子的人人格固然很容易，而且也不用负什么责任，但是这之后别人怎么看我们，这就是一个问题了。

所以说较量中，在已经把对方压死的情况下，就让他自生自灭接下来等待制裁就好了。

如果已经把对方打趴下了，还在他身上撒泡尿，不忘侮辱一下对方的人格，那这种人即使表面上再正义，也不要全部相信他的话，要警惕这类人，不要和这种人深交。

也许最后这个观点在这个时候说得不太政治正确，但是在大家今后长达几十年的处事生涯中，我认为这个观点对大部分人还是有点用的。

以上，就是我在近日的热点里想到的几个观点，对不对大家可以自己去做判断，我姑妄说之，你姑妄听之。