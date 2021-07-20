北京“李白再世”广告被撤 专家：大众广告不能“任性”

来源：北京晚报

7月14日，北京晚报刊发《个人广告怎能想登啥登啥》一文，报道了北京的多个公交站点出现了一则自称“李白再世”的个人广告后，引发社会广泛关注。目前，该广告已经被撤下。

当事人称“放手一搏”求关注

记者联系到广告投放者张某时，他登在公交站牌的个人广告已经开始撤下。他解释说，之所以做这样的广告，是想引起文学界的注意，对其诗歌进行一个评价。

张某说，在大学时喜欢上写诗，2014年出版了一本诗集。当年，他将诗集寄给了许多文学院的教授，想让专家对其诗歌进行评判，但没有回音。他也曾在北大门口竖起“李白再世”的招牌给北大学生送书，只因觉得北大学生里或许有自己的诗歌“知音”。然而，7年过去了，诗作依然没有引起人们关注。

虽然张某在北京一家车企工作，但诗歌始终是他难以割舍的情结。他渴望能有一个机会与文学圈的专家对诗歌进行一次讨论，“所以才想到登这样的个人广告，自称‘李白再世’也只是吸引大家关注的一种手段，算是我的‘放手一搏’吧。”张某解释说。

市民质疑

花钱就能想说啥说啥

按照张某的特别要求，广告公司把广告张贴在中国作协、文联以及《诗刊》杂志社附近的公交站牌上。对此，不少市民质疑，难道广告公司对广告内容就没有审核吗？难道只要花了钱，就能随意登广告，能随意登在任何地方吗？

据了解，广告公司在审核张某自己编写的广告内容时，也曾认为其广告词中包含的“李白再世”不合适，最终协商的结果是删掉其广告词中的这一说法，只保留书封面上“李白再世”四个字。当时，张某还向广告公司承诺了一个“免责声明”，即对于广告发出后可能会产生的不良后果，均由其本人来承担。

然而，北京市常鸿律师事务所的彭艳军律师表示，这种“免责声明”无效。根据《广告法》第三十四条第二款明确规定：“广告经营者、广告发布者依据法律、行政法规查验有关证明文件，核对广告内容。对内容不符或者证明文件不全的广告，广告经营者不得提供设计、制作、代理服务，广告发布者不得发布。”因此，即便有这样的“免责声明”，广告经营者、发布者的法定义务也不可轻易免除。

专家解析

大众广告不能“任性”

也有部分市民表示，张某在个人社交媒体上自称“李白再世”很多年了，为什么这次发布了广告，却被认为是有悖公序良俗了呢？

中国社科院副研究员朱涛表示，大众广告的公共性和示范作用，决定了广告不能随意“说话”，必须要考虑社会影响，考虑大众的接受度，尤其要考虑是否对社会尤其是青少年造成不良的示范。

至于广告内容的审查责任在谁，彭艳军律师指出，虽然张某作为广告主是广告内容的第一责任人，但广告经营者和发布者的严格自律审查、市场监管部门的高效有力监管也绝不可缺失，不能让广告的审查制度形同虚设。