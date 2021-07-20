吴亦凡事件 娱乐圈不是法外之地

来源：广州日报

作者：夏凡



这几天，有关艺人吴亦凡的微博爆料引来轩然大波。

7月18日晚，网友都美竹再度发文，向吴亦凡下最后通牒，声称“是决战”，并要求他退出娱乐圈。当晚，多家品牌方宣布与吴亦凡终止合作。7月19日，吴亦凡在社交平台上回应，否认相关爆料，“如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱”。

这个“瓜”，实在太大！从7月8日起，从“大家好，我是都美竹”起，猛料、聊天记录、转账记录、接受采访、喊话“决战”，相关内容如大型连续剧般看得人目瞪口呆。时至今日，爆料内容尚未被证实或证伪，当事人已采取法律途径维权。时至今日，该事件早已具备公共属性，它已不再是私人恩怨、不再是狗血八卦那么简单。

娱乐圈不是法外之地。正如吴亦凡工作室此前在回应中所说：法治社会绝不允许藐视法律的恶意造谣行为欺骗大众，清朗健康和谐的网络生态不容肆意破坏。打击造谣也好，严惩违法行为也罢，一切都应该在法治的轨道上进行。如今，真相还在迷雾之中，公众围观可以，谩骂不妥，站队、“审判”更是为时尚早。我们相信法律最终会回应质疑，平息“纷争”。

既然讨论“案情”尚早，不妨关注下偶像“塌房”后的各方反应。

“塌房”一词，最早源于一个网络表情包——图中，有人看到远处有房子塌了，便跑去凑热闹，最后发现塌的竟是自家房子。这一形象被粉丝群体借用，描述自家偶像的形象崩塌。近年来，偶像“塌房”已然司空见惯。其中，有的属于个人私德有亏，有的则已涉嫌违法犯罪。针对“塌房”，有人果断脱粉，有人（包括工作室）奋力守护；品牌方一般会选择快速与艺人“切割”，避免殃及池鱼。换言之，“塌房”从不只是影响艺人个体发展，其背后涉及庞大的商业利益。

中国传媒大学副教授周逵曾提到偶像产业中的一个悖论，“偶像既是一个自然人，也是一个法人，我们称之为‘人形IP’”，当以一种产品化的标准来要求一个鲜活的、具体的人，就一定会出现冲突。把这句话说得更透一些，明星是娱乐产业流水线上的超级“商品”，经过层层包装，拥有巨大的公共影响力。近年来，在资本的精准引导下，大量粉丝辛苦“盖房”，为偶像奉献时间、精力、金钱；与此同时，常有明星将粉丝视为本钱，把流量当作工具，甚至将名气视为一种嚣张的资本。

“塌房”容易，“全屋清洁”更难。每逢娱乐圈爆出丑闻，就有网友呼吁效法国外对劣迹艺人零容忍。的确，就吴亦凡事件而言，寻求真相很重要，反思则更难得。娱乐圈里，不能再有“塌房”无数次还能混得风生水起的“顶流”艺人；明星的耀眼光环之上，需要更强的约束力。