研究：“长期冠病”症状达200多种

来源：科技日报

一些新冠肺炎患者可能会在感染消失后出现持续数周或数月的症状，这种症状有时被称为“后新冠综合征”或“长期新冠”（long COVID）。7月15日发表在《柳叶刀》子刊《EClinical Medicine》上的一项研究称，那些经历了“长期新冠”的患者，累计报告了200多种症状，涵盖人体10个器官系统。

根据论文，这10个器官系统分别为：全身性系统；神经精神病系统（子分类）；心血管/循环系统；皮肤/外皮系统；皮肤相关的消化系统；肺部/呼吸系统；头、耳、眼、鼻、喉/头眼耳鼻喉系统；生殖/泌尿/内分泌系统；免疫系统；肌肉和骨骼系统。

根据来自56个国家3762名符合条件的参与者的回应，研究人员确定了这10个器官系统共计203种症状，其中66种症状被跟踪了7个月。最常见的症状是疲劳（98.3%）、劳后不适（体力或精神劳累后症状恶化，89%）和认知功能障碍（通常被称为脑雾，85.1%）。

其他症状包括：视觉幻觉、震颤、皮肤瘙痒、月经周期改变、性功能障碍、心悸、膀胱控制问题、带状疱疹、记忆丧失、视力模糊、腹泻和耳鸣。其中，患者列出的最令人感到衰弱的症状是：疲劳、呼吸问题和认知功能障碍。

研究团队呼吁，应将评估“长期新冠”症状的临床指南扩大，不仅包含目前建议的心血管和呼吸功能测试，还应将神经精神症状、神经系统和活动无耐力症状包括在内。

此外，由于大量“长期新冠”患者“默默地忍受着痛苦”，论文作者主张开展全国性的筛查计划，任何认为自己有“长期新冠”症状的人都可以参加。考虑到影响多个器官系统的症状的多样性，只有通过筛查找到根本原因，患者才能得到正确的治疗。

据了解，这是目前关于“长期新冠”的规模最大的一项国际研究。英国伦敦大学神经回路和行为塞恩斯伯里康中心神经科学家雅典娜·阿克拉米博士说：“这是迄今为止对‘长期新冠’症状最全面的描述。”