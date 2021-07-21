智能健身镜是交“智商税”吗？

来源：北京青年报

自今年上半年起，智能健身镜成为了健身行业的热门产品。多家品牌跟进推出产品，接连进入家庭智能健身赛道，一些头部企业也吸引了资本的青睐。但是，也有不少网友认为花大几千元就为了买个能当镜子用的播放器，似乎是在交“智商税”。

智能健身镜真的“智能”吗

你会为一面标价大几千元的穿衣镜掏钱付账吗？今年以来，智能健身镜在市场上崭露头角，其最大的卖点是宣称自己是“随时随地的专属运动教练”，相比于健身房，它是一次性投入，又可以随时在家锻炼，将锻炼时间碎片化。那么，它真的有宣称的那么智能吗？

北京青年报记者7月15日走访了该类产品较为知名的品牌——FITURE位于国贸的线下直营门店，体验了一把健身镜运动。使用健身镜，需要手机“帮助”：需要先在App中登录会员账号，选好课程后，点击播放。随后，镜子中就会出现教练的身影。健身镜自带音响，镜中教练也会为使用者鼓劲并提示动作，做某些需要计数或坚持时间的动作时，镜子还会帮助计数或计时。

“健身软件能指导你动作对还是不对吗？能给你拖进度条吗？”通过现场工作人员的介绍，健身镜最大的卖点在于AI人机交互，可以实现动作纠正和调整节奏等多个功能。

北青报记者发现这一交互功能似乎也没有人们认知中那么智能。由于没有屏幕触摸功能，除了选课、暂停都必须借助手机外，作为产品亮点之一的AI纠错功能也存在一些不便。该功能的确可以通过AI智能传感器识别使用者动作，在第一时间发现动作错误并显示纠错提醒。但由于AI纠错功能只有屏幕弹框而没有语音提醒功能，因此使用者因为没及时注意到镜子上的字或因动作无法与镜子对视，而不能在第一时间做出改正。

对于健身镜，一些社交媒体博主也发表了自己的测评。一位有近50万粉丝的健身博主认可了智能健身镜对于健身新手的实用性，但也直言这类产品的课程与功能相比健身房而言过于基础。一些博主认为，该类产品仍旧没有能够解决用户在家健身的持续性和积极性的问题。更有网友坦言，健身镜就是在大型屏幕上投放App的健身课程，不论单买哪个，都比买健身镜便宜很多，网友认为健身镜就是“智商税”。

资本看好健身镜新领域

目前市面上的智能健身镜已有FITURE、乐刻、小乔体育、亿健、YUPP等十几个品牌的数十款产品，价格从2000多元到9000多元。

根据胖球数据，在6·18期间的薇娅直播间，一款FITURE健身镜当天就售出1484件，总销量高达476.33万元。电商大促期间，FITURE魔镜全渠道单日产品销量超3000台。而智能健身镜品类6·18期间在天猫电商平台表现非常出色，整体的成交量已经达到大机械行业Top5的水平。

天眼查数据显示，据不完全统计，目前该领域有10家企业产生了超20起融资，融资金额从数百万元到数亿元人民币不等。事实上，FITURE在成立仅5个月的时间，便拿到了红杉中国600万美元天使轮融资。今年4月，FITURE宣布完成3亿美元B轮融资。除此之外，有消息称更多的品牌将进入这一市场。

健身镜市场进入“冷静期”

就在资本和大厂扎堆儿入局时，市场却进入了“冷静期”。相比于之前的销量火爆，近期健身镜的市场反应却有些“冷静”。大促过后，魔镜日销3000台的纪录似乎已经成为过去。在电商平台以销量排序，对智能健身镜进行搜索可以发现，位居首位的是FITURE魔镜旗舰版，月销为200+；mirror、yupp等品牌次之，月销为100+，而国内知名健身器材品牌亿健，该类产品月销仅为14。线下实体店似乎也正面临着“出道即巅峰”的窘境。

对此，有业内人士认为，智能健身镜现在仍处于市场“培育期”，产品成本无法降低，高售价仍然是阻碍健身镜打开市场的主要壁垒之一。而在售价之外，产品认知仍然是阻碍健身镜进一步打开市场的主要挑战之一。不少消费者对健身镜的产品功能也存在疑虑，尤其是作为该产品卖点之一的AI识别技术，并不是所有的课程都覆盖该功能，识别的精准度也有待提高。

“不过，当下家庭健身正成为重要的运动场景，根据《2021中国运动健身行业报告》统计，2021年家庭智能健身设备消费支出同比增速创下近三年来新高，达32.9%。家庭健身市场是广阔的，但市场空间是不是一定留给健身镜企业们还有待进一步验证。”业内人士认为，目前刚刚起步的健身镜行业还需要更多的新玩法、新功能来刺激购买、加深用户黏性。