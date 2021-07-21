又是人均有钱人，我不配在国产剧里活着？

来源：中国新闻网

时隔二十多年后，冯小刚再度执导电视剧，还是部女性群像剧。

剧名叫《北辙南辕》，黄渤演数字先生、宋丹丹谈番位、刘晓庆和朱时茂演夕阳红CP，一众大咖客串赚足了关注度，然而主线故事却遭到了网友毫不留情的吐槽。

有人调侃，名字取得好，剧情真的和现实生活南辕北辙。真的是这样吗？

人均有钱人？

2007年的《奋斗》，可能是很多人对于青春剧的最早印象，陆涛、夏琳、杨晓芸、向南、华子、米莱这群北京80后的情感纠葛和奋斗故事，曾让很多遥远的年轻人为之揪心。

十多年过去，这部剧的风评发生一些变化。有人评论，这片子跟“奋斗”、“励志”一点关系都没有，要么有个有钱爹，要么是富二代，剧中人跟现实中的年轻人相距甚远。

但是《奋斗》里，还有只能买得起二手奥拓的向南，四处借债的华子，杨晓芸收到600块的花还能心花怒放，他们也会有买不起房、找不到工作等平凡的烦恼。

到了《北辙南辕》里，这些“平凡的烦恼”似乎都已经消失不见。

这部剧讲的是，北京五个女性因缘际会结识，一起创办“北辙南辕”餐厅的故事。

《奋斗》中的“米莱”王珞丹褪去青涩，变成了五人中的“大姐大”尤珊珊。大学时结婚生子，离婚后搞事业一举成功，投资人，据说投啥都赚，还没做过赔本的买卖。有钱有闲有脑子还热心肠，可以给刚认识的朋友送昂贵洗衣机，向还没加微信的朋友借钱开餐厅，为刚认识的朋友处理前男友的纠缠。

蓝盈莹饰演的鲍雪和金晨饰演的戴小雨是表姐妹。鲍雪是十八线小演员，性格开朗活泼，租住在一个四合院里。

戴小雨在挪威读的本科和研究生，毕业后没正经工作过，在结婚之际，才知道未婚夫还未与前妻离婚，伤心后回国。

俩人都没啥钱，鲍雪30万的入股费都拿不出，戴小雨身上只有前男友的分手费5万欧元。但她们有个有钱的姥姥(奶奶)，北京二环有独栋别墅。

另外两位是尤珊珊的朋友，一个是老乡冯希，她是高职毕业，普通人，有点恋爱脑。她有个博士男友，两人从初中认识，相恋十年。为了跟随男友的脚步，她来到北京，刚好有个亲戚出国，她替亲戚看房子，又刚好房子在男友学校附近。

另外一个是全职太太司梦，北师大中文系毕业，家有两个孩子，丈夫杜世钧是会计事务所的合伙人，一家人住在连尤珊珊都感叹的大房子里面。平时爱好是写网文，写的短篇被影视公司买了版权，一笔就赚了20万。

奢侈的烦恼

很多人批评，《北辙南辕》里的生活太不接地气。其实，电视剧里不是不能讲述有钱人的生活，许许多多偶像剧的主角都是非富即贵。问题在于，《北辙南辕》既想反映都市女性的生活，讲述手法又十分梦幻和理想化，显得有些不痛不痒。

剧中女性的生活，跟大多数都市女性的生活没什么关系。几位主角不能说都是有钱人，但至少都不缺钱。条件最不好的冯希，有亲戚的房子住，有尤珊珊这个闺蜜帮炒股，10万能翻到30万。

除了尤珊珊，四个人都没有正儿八经的工作，随时都能聚会、吃饭、聊天。但她们似乎又不缺工作。戴小雨在饭局上认识了广告公司老板，立马有了一份工作。第一次陪见客户，就凭借高情商的几句话让合作起死回生，当晚就有了两万元的提成。

她们也不缺恋爱的对象，身边随时都会出现优质的男性。戴小雨回国，没多久就有了摄影师追求者。鲍雪在外拍戏，能在吃饺子时意外认识她们餐厅的设计师。

司梦全职太太“丧偶式育儿”的生活，让很多女性感同身受，她想请个保姆腾出自己的时间，杜世钧只是因为不放心和不习惯保姆出现在家里，就拒绝了。

但他们之间出现问题，还是小三的套路，杜世钧公司的实习生为了转正，强行陷害他出轨。这样有心机的实习生，在生活中应该很少见。

而且从剧中来看，女性们的成长历程都离不开男性的推进，看不到她们自己内心的追求、挣扎和抉择，围绕她们展开的故事主要还是婆媳关系、男女关系那点事儿。开餐厅也像临时起意，既然有闲有钱何乐不为，有网友形容为“奢侈的烦恼”，像仿真菜模型，看起来好看，但始终不是真的。

其实，不是剧中所有细节都非要跟现实一模一样，但电视剧作为艺术作品，至少应该在情感上对年轻人和都市女性有所关照。剧中人有贵人相助、有亲人相扶，她们解决困境似乎非常容易，这无形中模糊和忽略了现实生活中真正的困境。

国产剧没有穷人？

剧中还有一些让女性观众不适的桥段，譬如在饭局上让美女“拎壶冲”，女性角色自己说“不相信一帮女人能经营好饭店”，设计师说“千万不要去招惹有钱有闲还有朋友的女人”等，剧中对于年轻女性的认知，似乎还停留在十几年前。

观众对于《北辙南辕》有所失望，还因为它在讲故事、摄影、台词、演员表演上都可圈可点，但却沾染上国产剧悬浮的不良习气。近几年有不少文章都分析，国产剧里已经越来越难见到穷人了，中产以下的人似乎都不配在国产剧里活着。

人均名牌包、名牌衣服，刚毕业收入五千就能住北上广精装loft，工作基本在互联网或者银行，要么就是投资人，月支出4万的还算是普通人家。职场商战犹如儿戏，做个中介也像搞慈善。这不禁让很多观众疑问，这不是不接地气，是没有经历过真实生活，没见过活的人吧。

偶尔剧中出现穷人，要么是“凤凰男”，要么是“心机女”，似乎原生家庭的不好就决定了他们的将来。《北辙南辕》里冯希的男友都是博士后了，还幻想将来让老同学专门来给他当司机，不知道他是对科研人员有什么误解。

国产剧里这样的生活，不是大家认识的生活。越来越多这样的剧情，只会让观众望而却步。大多数人的生活，都是平凡的。没有共同的烦恼，便无法达到真正的共鸣。

“越来越纠缠于白领的恩恩怨怨，这种套路已经让人看得不胜厌烦。现实题材越来越没有思想、没有力量，这样下去现实题材会拍死掉。”编剧高满堂在2018年的看法，似乎还适用于当下。