旷世暴雨袭击郑州，人意如何对抗“天意”？

来源：微信公号“团结湖参考”

作者：蔡方华

一场极其罕见的强降雨，让人们纷纷丢下手里的瓜，开始关注人间悲欢。

从7月20日夜间开始，郑州暴雨灾情成为几乎所有社交媒体的热点。无论是否人在河南，很多人都在转发图片和视频，都在打听郑州的消息，都在时刻关注着被困人员的安危。这个时刻，每个中国人的心都是联系在一起的。

河南的这一波汛情，其实早在预料之中。一周前开始，从国家防总到省市层面，就开始研判黄淮流域汛情和布置抗洪抢险。7月13日，河南省早早宣布防汛进入“战时状态”。知情人士透露，上周末河南省从上到下都已经动员起来，准备迎接汛情的到来。也就是说，应对这一轮强降雨，河南省是做了充分准备的。尽管如此，郑州出现的灾情仍然让人们感到猝不及防。

河南把防汛的重点放在确保不发生溃坝、决堤等方面，当然是无可非议的。这是一种系统性的考虑，也是出于对人民群众生命安全的高度重视。但出乎意料的是，史上罕见的暴雨在20日“准确”地击中了郑州，这座中部大型城市在傍晚陷入了瘫痪状态。医院停电，地铁成为河流，公交停运，大量车辆泡水，社交媒体上到处都是求救的声音。随着图片和视频的海量转发，人们开始质疑，为什么郑州面对预期的灾害，没有做好万全的准备？

首先有两个没想到。第一个没想到，是没有准确预判到暴雨会落在郑州。人们都知道，现在的气象预报很神，但是，预报暴雨的准确位置并不是很容易的事。第二个没想到，是没想到暴雨的强度会如此之大，远超城市的排涝能力，也让整个城市的应急体系捉襟见肘。据了解，7月20日上午，郑州市委书记徐立毅在调度会上还强调了地铁的安全问题，但是地铁5号线依然成为郑州灾情的一个痛点。乘客挤在停驶的车厢里，水深已经齐胸，孩子被高高举起，虽然人们并没有慌乱，但是整个场景像极了灾难大片。猝不及防的地铁积水等情况目前已造成12人死亡、5人受伤。尽管已经做好了动员，郑州在暴雨面前依然表现得措手不及，这是值得深思的。

预警，是灾害防范体系中一个非常重要的环节。从现有的材料看，郑州乃至河南在此次汛情到来前仍然采取传统的“内紧外松”策略，体制内广泛动员，公众层面还是歌舞升平。很多普通市民并不知道自己将面对的是什么局面，他们吃着火锅唱着歌，没想到转眼间大水连桌子都抬走了。因为缺乏充分的预警信息，整个城市依然按照惯常的节奏运行，这不仅增加了抢险救灾的难度，也会造成不必要的生命财产损失。在汛情非常吃紧的深夜，人们看到新媒体记者在街头持续直播，但也看到地方电视台仍然播放着历史剧，仿佛这场暴雨根本没有发生。这是一种非常难以理解的信息传播现象。

值得一提的是，北京前不久也下了一场暴雨。在暴雨来临之前，几乎每个市民都接到了预警短信，很多单位都采取了弹性上班和错峰上下班的措施。有人开玩笑说，北京要下雨，弄得全国人民都知道了。但就是这种全民知晓的做法，有效地降低了灾害风险，减轻了灾情来临时城市运行的压力。对公众的信任，有时就是给政府减负。

今年夏季，欧洲遭遇了所谓千年一遇的洪水，很多城市沦为泽国。无论传说中的气候临界点是否到来，人们都可以观察到，极端天气现象确实变得更为频繁。这就意味着，应对天灾和对抗“天意”会成为世界范围内的一个公共议题。政府动员能力是否强大，基础设施是否牢固可靠，无疑都是决定性的因素。但是，提高全民抗灾意识，畅通灾情预警信息，也都是至关重要的。

郑州的水患还没有退却，河南的汛情仍在持续，很多干部群众和解放军官兵依然奋战在第一线，他们是最值得敬佩和赞扬的人。

祝福郑州，愿桥梁和隧道都坚固，愿每个人都安好。