郑州5号线地铁 五问五答

来源：新京报

作者：马瑾倩、裴剑飞、向晨雨、景如月、原天

5号线地铁隧道里发生了什么？挡水墙被冲垮前有无预警？雨那么大，地铁为何不尽早停运？地铁站防汛标准如何制定？记者采访安全专家、地铁运营企业从业者等，求解上述疑问。

车厢内，洪水已经齐胸，车窗外，洪流滚滚而过……7月20日晚，有关郑州地铁5号线积水事件的多段视频，令无数人揪心。

次日凌晨3点50分，郑州市发布消息，被积水围困的地铁五号线列车上，12人死亡，5人受伤。

5号线地铁隧道里发生了什么？雨水如何进入地铁轨道？挡水墙被冲垮前有无预警？雨那么大，地铁为何不尽早停运？地铁站防汛标准如何制定？记者采访安全专家、地铁运营企业从业者等，求解上述疑问。

1. 被困两小时，5号线地铁隧道里发生了什么？

车厢内空气稀薄、积水过胸，乘客自救互救

7月20日下午4点起，郑州站一小时降雨量达201.9毫米，超过中国陆地小时降雨量极值。这一小时创纪录的暴雨之前，郑州市气象台已连续发布7次暴雨红色预警。

下午4点01分，又一条红色暴雨预警通过网络发布。

同一时间，小奇单位提前下班。当时，单位楼下已经积水严重，小奇在门口等了一个小时，最终，蹚水进了地铁站。坐上5号线，沿海滩寺街至沙口路方向回家。

地铁行驶过海滩寺街站后突然停了，洪水开始涌进车厢。

6点10分，郑州地铁下达全线网停运指令，组织力量，疏散群众。

水位持续升高，站在座位上水都到胸口。在乘客拍摄的视频中，车厢内积水最高的已经到了乘客胸部，有人不得不站在座椅上，车窗外水位则更高。

车厢里的空气逐渐稀薄，不少乘客呼吸困难。

乘客纷纷向亲友求援。车厢内的场景，通过视频、电话传播到外界，为地面之上的人所知晓。

晚上8点多，消防队员赶到现场，从车厢顶部开洞、砸开车厢的玻璃。新鲜空气进来了，死亡的恐惧被驱散。

从车厢出来后，乘客相互帮助，呼吁晕倒的人先走、女士先走。晚上8点10分，被困乘客陆续被救出，相互扶持下离开现场。

7月21日凌晨3点50分，“郑州发布”发布消息，现场共疏散500余人；12人经抢救无效死亡，5人受伤，均已送医。

2. 积水如何进入地铁轨道？

由西北路面向东南地下轨道冲击

事发时候，地铁站周围积水严重。小奇的工作单位，离事发地只有一站地铁的距离，她进地铁站时，路面积水已经齐膝。

这一小时的超强暴雨，令郑州的道路积水严重，有人据此认为，是积水倒灌进入地铁。

对这种推测，吴保光从专业角度予以否定。身为中国灾害防御协会城乡韧性与防灾减灾专业委员会委员，吴保光认为，车站入口建筑一般会高于地面不少，车站倒灌进水一般有限，因此出现这样量级的积水，倒灌造成的可能性很小。

关于积水原因，“郑州发布”官方微博给出了结论并作出解释：强降雨造成郑州地铁5号线五龙口停车场及其周边区域严重积水。7月20日晚6点多，积水冲垮出入场线挡水墙，进入正线区间，造成郑州地铁5号线列车在海滩寺街站和沙口路站隧道停运。

五龙口停车场是5号线轨道交通列车检修场所，是一处地上区域。从地图上搜索可以发现，到沙口路站直线距离为2.8公里。

所谓出入场线，是指列车从停车场(库)转至正线，或者从正线转入停车场(库)必经的线路。在地上的停车场到地下轨道正线之间会设置挡水墙，防止雨水灌入地铁线内。

由于这一段路线是在郑州北站下方横穿而过，海滩寺街站到沙口路站隧道地势格外低。

超强暴雨落地后迅速汇集，沿地势由西北向东南奔涌，冲破挡水墙后，直奔更低凹的地铁隧道。

3. 挡水墙被冲垮前有无预警？

“一般处于值班和监控盲区”

地铁场线挡水墙被冲毁，是否说明这道墙质量有问题？

吴保光认为，一小时降水201.9毫米的极端天气，更多考验的是城市的应急能力，而不是建筑的能力。

“建筑把防范标准应当提高，但不可能要求它抵挡千年一遇的天灾，国家标准如果提高到如此，产生的造价会给社会带来沉重负担。”吴保光说。

那么，在挡水墙冲毁前，这堵关系隧道下乘客生命安全的闸门，有没有得到重点监控和关注呢？

记者查询《地铁设计规范》（GB50157-2013）、《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）、《郑州市轨道交通条例》等国家标准和政府规章发现，对于挡水墙处是否需要设置监控设备或安排专人值守，并无明确规范。

一位省会城市的地铁工作人员向新京报记者介绍，按照地铁工作规范，一旦地铁内出现积水，站内工作人员便会立即响应采取紧急措施，上报上级部门同时，利用防淹挡板做紧急处理，达到一定标准之后，会申请列车停运。

然而，“挡水墙一般处于值班和监控盲区，”上述工作人员表示，挡水墙位置一般不专门安排值班人员及监控摄像头。地上停车场位置的值班人员是车辆维修工人，对于防汛应急，他们可能缺乏专业判断。因此，一旦出现出入场线挡水墙短时大量积水情况，很难及时被发现。

4. 雨那么大，地铁为何不尽早停运？

地面交通受阻，地铁可解晚高峰之急

有公众质疑，为何在强降雨导致路面积水如此严重的情况下，郑州地铁没能及时采取全网停运措施？

有郑州市民告诉记者，20日下午5点钟左右，郑州地铁2号线部分地铁站就出现了进水情况。此外，郑州地铁官方微博从昨日下午3点40分开始，陆续发布了二十余条部分车站出入口封闭信息。下午6点，积水冲入地铁5号线正线造成列车停运，10分钟后，郑州地铁才决定全线停运。

记者查询《郑州市轨道交通条例》，其中第五十条规定，因自然灾害、恶劣气象条件或者重大安全事故等突发事件严重影响轨道交通安全，无法保证安全运营时，轨道交通经营单位可以暂停运营，及时向市交通运输行政主管部门报告，并向社会公告。

“在现实情况中，全网轨道交通停运不是一个运营企业自己能决定的，需要上报交通主管部门等单位，获得批准后才能执行，因此上有一定的时间差。”一位北方某地轨道交通企业运营服务部门负责人告诉记者，如果仅仅封闭部分出入口，地铁运营企业是有这个权限的，但地铁停运需要经过严格的流程。从目前通报的情况来看，给郑州地铁做出反应的时间也很少，但确实也暴露出他们在准备工作上也做得不够到位。

吴保光表示，暴雨加大时正是下班晚高峰，郑州连日来持续降雨已经使路面积水严重，导致地上交通很难满足需求，甚至存在一定安全风险。此时，还能保证运营的地铁，承担了这座城市重要的运载责任。

记者注意到，7月21日上午，交通部就20日发生的郑州地铁因暴雨人员伤亡事故印发了通知，要求切实做好城市轨道交通防汛工作，确保城市轨道交通安全运行，各地交通部门和运营企业要做好城市轨道交通防汛工作，排查隐患，排水设备设施能力不足的，要及时补强，对超设计暴雨强度等非常规情况下采取停运列车，疏散乘客，关闭车站等应急措施。

5. 地铁站防汛标准如何制定？

排水能力应按“50年一遇”暴雨强度计算

某大型铁路建设企业分公司的一位工程部部长告诉新京报记者，在地铁站建设中，防汛是很重要的一项内容，贯穿设计、施工、运营等各个阶段。

他说，地铁防汛工作的重点在于挡水而不是排水，要避免积水流入轨道和车站，因此，车站站外出入口的高度都要超过地面一定的高度，具备应对积水的挡水能力，而具体要修建到多高，则要参照当地降水量的历史情况，“简单说就是要满足那种几十年一遇降雨的防汛要求。”

2014年3月1日起实施的国家标准——《地铁设计规范》（GB50157-2013）中，对地铁的防汛、排水问题有着明确的规范。其中，地面车站、高架车站屋面排水管道的排水设计重现期应按当地10年一遇的暴雨强度计算，屋面雨水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量；高架区间、敞开出入口、敞开风井及隧道洞口的雨水泵站、排水沟及排水管渠的排水能力，应按当地50年一遇的暴雨强度计算，设计降雨历时应按计算确定。

此外，这份国家标准对于地下车站和区间排水泵站(房)的设置，都有明确规定：例如，区间隧道主排水泵站应设在线路实际坡度最低点；当区间排水沟的排水能力不能满足区间排水的要求时，应设辅助排水泵站。

这位工程部部长说，如果出现了站内大量进水现象，短时间内排水的难度也很大。因为地铁站的排水设备主要是排水泵站，将汇入的积水排出，将汇入周边的市政排水管线。因此，决定地铁站排水效果的还有周围管网的整体情况。如果遇到暴雨，城市排水系统都“自顾不暇”，那么地铁排水也将无法实现，能做的就只是关闭地面出入口，设置沙袋和挡水板，防止雨水涌入。

吴保光认为，此次事件后，各地都应反思，地下工程除了保障建筑结构安全，还有紧急状况（含自然灾害条件下）的应急处理问题，包括设备设施配置，管理体系的完善等。

“形成灾害的预估、上报、发布途径，通过更广泛传播抵达市民，引起重视。”吴保光认为，未来随着气候变化的加剧，城市对于自然灾害的防控力度也应提速，同时从小培养人人掌握的应急安全常识，打造能够实现抵御灾害、减轻损失、合理调配资源、快速恢复的“韧性城市”。