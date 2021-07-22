南京一天新增17例感染者 大城市为何再次破防？

来源：微信公众号“八点健闻”

一日之间，新增17例感染者，全部发生在南京禄口国际机场。

随着海外新冠疫情再度汹涌，严防死守之下，病毒又一次在中国撕开了一个口子。

21日晚，南京宣布实施全市全员核酸检测，成为自武汉、青岛和广州等之后实现“全城检”的又一个人口千万量级的大城市。

短短两日间，这场始于禄口国际机场的南京疫情，迅速改变了这座常驻人口近千万的城市。

先是7月20日上午，南京市江宁区新冠肺炎疫情防控指挥部接禄口国际机场防疫专班报告，在禄口国际机场工作人员定期核酸检测样品中，有检测结果呈阳性。

下午6时，重新采样的检测结果中，9份结果呈阳性——8位是机场保洁人员和1位是客舱保洁人员。

当夜，南京市相关部门发布通告，要求自即日从南京禄口机场出港的旅客必须持有48小时核酸检测阴性证明。

同样是连夜，南京展开了针对江宁、溧水两区的大规模核酸检测工作，以求在疫情尚可控之前快速排除风险。

但，狡猾的病毒总能以出人意料的方式给防疫工作带来让人头疼的变数。

7月21日上午，南京鼓楼医院发布通告，鼓楼医院门诊部暂停开诊。据悉，其停诊与一名无症状感染者曾前往鼓楼医院就诊有关。官方发布的活动轨迹显示，该患者曾于7月20日上午，陪同女儿乘坐网约车前往鼓楼医院就诊。

南京鼓楼医院是南京市的标杆性三甲医院，也是防疫工作中的重点敏感区域。这起停诊事件，不仅给后续的防疫与流调工作平添了不小的风险和压力，也让人担忧，在人们未察觉之前，病毒到底已暗中攻破了多少疫情防线上的重要堡垒？

疫情在暗中蔓延，快速而隐秘。

7月21日下午13时，阳性感染者增加至17例，确诊病例9例，无症状感染者8例。

截至目前，此轮疫情的源头仍显得扑朔迷离，尚无确切答案。

此外，据官方公布的患者活动轨迹显示，最早的活动时间可追溯到7月6日。

病毒到底在南京已经悄然传播多久？鼓楼医院这样的“雷”是否只是冰山一角？如果感染源头和时间都不确切，那么是否意味着流调和溯源的难度很大？

细思之下，南京这轮疫情的这些信息盲区仍然让人担忧。

这已经是两个月内，新冠病毒第三次成功登陆中国人口千万量级的大城市了，本来，这些城市一直是中国抗疫方面的优等生。

海外感染形势愈加严峻，又有不少国家重开边境的背景下，病毒在中国的登岸地点也从边境城市到港口城市再到内陆城市，

相较于近半年曾出现局部疫情的上海、广州、深圳的几个机场，南京离海岸远一些，机场吞吐量较低，国际到港航班数量更少，接触境外病毒的风险也理应略低，然而，病毒还是来了。

今年1月，上海的散发疫情中，张文宏曾介绍，这是进行了“瓷器店里捉老鼠”的精准防控；到了广州疫情，政府本希望同样使用“精准防控”的办法，却在两周后不得不放弃，实施了全员核酸检测。

在本次南京疫情的应对中，发现新冠核酸检测阳性的消息公布后，南京禄口国际机场附近的禄口街道，14万多居民连夜接受了核酸检测；其后，核酸检测范围扩大至江宁区；并最终，7月21日晚，南京宣布实施全市全员核酸检测，成为了自武汉、青岛和广州之后实现“全城检”的又一个大城市。

“全员核酸是理性的选择，但代价太大了。”一位流行病学家告诉八点健闻。

与去年夏天的沉默相比，这个夏天的疫情几乎是此起彼伏，一波未平一波又起几乎成了常态。

疫情走过了一年半，疫苗接种也已进行了小半年，形势却正变得愈加严峻。汕头大学病毒学家常荣山向八点健闻表示：“境外的感染基数大了，去年的这个时候可能只有几千万，但现在，可能扩大了十倍以上。而且，新毒株的传播能力更强了。

传播能力更强的新毒株，正在不停探索新的破防途径，寻找进入中国本土的可行路径。

机场，新冠病毒的新突破点？

新冠病毒突破机场防线，南京并非特例。

在病毒发生变异、传播速度增强的背景之下，机场已经成为疫情防控的薄弱环境。

台湾曾两次放宽了对未接种疫苗的入境飞行员的隔离要求，从原本的15天，到5天，最后改成了3天。

2021年3月底，英国突变株趁机而入，引爆了自台湾华航桃园机场饭店而起的大规模疫情。

5月，优等生新加坡破防。在一名清洁人员确诊后，樟宜机场一周内有25名工作人员确诊。

传播力增强的变异毒株的确使机场防控变得艰难起来。“原本不是漏洞，现在也是了”，宾夕法尼亚大学的张洪涛副教授做出了一个形象的比喻，“就像一张网，原先的病毒，传播力低，只能突破大的漏洞进来，而现在的病毒不仅能轻易穿过大洞，还能突破一个个小漏洞”。

深圳614疫情中，最先中招的是一位负责国际航班入境旅客流调工作的海关人员，稍后又有一名机场内餐厅服务员被检出，二人都感染了delta毒株，与CA868国际航班输入的阳性病例病毒基因组序列高度同源。

该轮疫情后，深圳升级了高风险工作人群的集中管理措施，要求对境内、境外航班场地实施硬隔离、全分割，确保人员轨迹无交叉；对国际机场、陆路口岸、港口码头以及海关、边检等口岸一线高风险岗位工作人员实施集中居住、“两点一线”闭环管理。离岗时需进行核酸检测并实施14天隔离。

这次，病毒发现了另一个“防守薄弱之处”——机场保洁人员。

汕头大学病毒学家常荣山告诉八点健闻，“航班上如果有未检出的排毒者，他们的排泄物、废弃物，混在垃圾里，都是由保洁人员收集、清理的，机上服务员防控好，不容易被感染；但是，收集垃圾过程，打扫机舱时，防控没做好，就可能被感染。”

实际上，最新版的《运输航空公司疫情防控技术指南》里对各类人员个人防护给出了参考建议，其中，国际航班的清洁人员均须佩戴一次性手套、鞋套、条形帽，高风险航班除佩戴N95或KN95口罩外，还建议“穿长衣（或袖套）、长裤，防止皮肤裸露，回收医疗垃圾建议佩戴护目镜/面屏”。

但现实中有诸多阻力，美国MD安德森癌症中心的张玉蛟教授向八点健闻分析，未经培训的保洁工作者很多不懂防护。

即便懂，也有操作不规范的可能，张洪涛举例，“就像防护服一样，怎么穿怎么脱都有特别严格的要求，你如果脱衣服的程序不一样，可能就感染了”。

南京禄口国际机场官网发布的信息，员工的疫苗接种率已超90%，这可能给了工作人一种安全感， 反而疏忽了物理防护，张洪涛解释道“本来疫苗给了你一定的保护力，但是如果防护不到位，暴露得很充分，那么整体被感染的几率有可能不降反升”。

感染风险较高的保洁工作者，实际上并不在机场的严密防护圈里。病毒破开口子后，几乎是长驱直入了——机场筛查一周一次，给了病毒传播的时间；保洁工作者的日常活动给了病毒传播的空间。

多位专家建议，国际机场需要增加核酸检测的频率和精度，同时也需要对保洁工作者加强培训和科普。

国外疫情持续升温，病毒也将持续冲击机场防线，原本概率不高的传染路径，正在一个个变成现实，这一次的漏洞补上了，下一次会是哪儿呢？

南京这轮本土疫情，已经是在2个月内，中国的第4次本土疫情，此前是广州、深圳和云南瑞丽。

疫情走过了一年半，我们对于疫情的了解越来越多，能用于对付病毒的手段也越来越多——全员核酸检测，封城，中国的疫苗接种已经超过14亿剂，在疫情防控上，中国几乎穷尽了所有技术和管理手段。

但从近几个月频发的本土疫情看来，病毒比人类更聪明跑得更快，形势却正变得愈加严峻。

对于本次南京的疫情，一位传染病学家认为，“很有可能已经有社区传播了，因为感染时间已有一周，且新病毒的传播的速度很快。”不过，考虑到季节因素，“夏天，气温高，不利于这种病毒的传播。”病毒发生进一步大规模传播的情况仍然是不大可能发生的。

“我们的机场境外输入防控一定是有漏洞的，这也正是本次疫情带给我们的警示。”

一位不愿意透露姓名的流行病学家则认为：“输入管理有时很难说是漏洞，因为，（客观条件限制），你不可能做到像传染病房那样的全隔离，做不到那个水准……现在如果因为旷日持久发生疲惫放松，也是常态。”

他建议，重点人群要接种第三针加强针。

他还提到，中国国内已经有些研究人员在做加强针相关研究了，只是相关数据尚未公布。疫苗专家陶黎纳则认为，“加强免疫的安全性完全不需要担心，但是可以突破传统疫苗的相同疫苗加强路线，改用其他技术路线疫苗加强，目前可用的是腺病毒载体疫苗，也许注射或者吸入都可以考虑。”

而事实上，即使有了加强针，也非全无隐忧，接种疫苗后，很多人都变成轻症，甚至无症状感染者，从而不容易被发现了。“对于我们目前’零容忍’的防控目标而言，这几乎是不利的。”