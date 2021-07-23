应对极端天气 不能麻痹大意

《星岛日报》社论

短短一小时，相当于107个西湖的水量灌入河南省会城市郑州，在这样创纪录的降雨面前，再牢固的基础设施建设也难以抵御。这场暴雨惨剧固然是天灾，但也与这座内陆城市应对极端天气经验不足，麻痹大意有关。气象部门早就发布过暴雨红色预警，如果官方下令停工、停课，地铁停运，就能够将损失降到最低。应对极端天气，内陆城市应该向东南沿海学习，做好充分准备，加强统筹协作。

河南连日暴雨，已经造成33人死亡，失踪八人。郑州周二（20日）的历史罕见降雨，城市严重内涝，铁路、公路、民航运输受到严重影响，多个水库超警戒水位。郑州地铁发生的倒灌事件，至少夺去12条生命，更是令人痛心。

事件震惊海内外，中国国家主席习近平发出批示，8000多名解放军官兵、武警赶赴河南抗洪抢险。一方有难八方支援，中央多个部门全力保障防汛，多个省市伸出援手，各大企业和个人纷纷捐款。在大规模灾难面前，中国又展现了体制优势，展现了一元化领导之下全方位动员的能力，众志成城，守望相助，相信一定能够做好防汛救灾，尽快恢复秩序。

对暴雨预警 沿海地区意识强

有人质疑“海绵城市”的投资打水漂，但面对一小时雨量200毫米的降雨强度，也就是一小时下了去年三分之一的降雨量，世界上绝大多数城市的排水系统都难以承受，拿此说事意义不大。

这场史上罕见的暴雨如果降落在广州、深圳、香港，极可能也同样城市内涝，但死伤会否如此惨重呢？河南本月中旬以来已经暴雨不断，郑州市气象台周一周二连续两天曾发布五次暴雨红色预警，也就是最高级预警，防御指南包括三停，即停止集会、停课、停业。但气象部门只有建议权，是否停工停课，须经过层层批准，即使应急管理局也没有这个权力。

作为中原第一城市，郑州一向高温少雨，鲜有台风，这也造成了官方的麻痹大意，没有及时采取措施。如果是广东、福建、浙江、上海，面对暴雨红色预警，政府都会打醒十二分精神。同样是防抗台风“烟花”，福建省防汛办马上通知两千多名渔民撤离上岸，目前无人员伤亡。

不能存侥幸 须加强应急协作

这些东南沿海省市还会“自动波”宣布“三停”，即使雨势不是很强，也会呼吁市民不要出门；如果是极端天气，更会叫停包括地铁在内的公共交通。防汛宣传是全方位的，通过电视、网络、手机短讯等各种媒体及社区物管提醒。而这些地区民众的自我保护意识也较强，譬如港人一听到天文台悬挂八号风球，就不上班了。

天有不测风云！不要以为沿海城市才有台风，内陆可以高枕无忧。从北方出现龙卷风到这种超级暴雨的登场，都显示极端天气的发生机率和强度呈明显增加，而且不按常理出牌，必须制度化、系统化地应对，不能再用“千年一遇”、“百年一遇”的模糊概念来指导抗灾。

郑州此次事件应该引起所有内陆大城市的警醒，对待极端天气，思想上不能有任何松懈，不能有侥幸心态，要向东南沿海城市学习，提高警惕，做足准备，加强应急管理部门的统筹协作，并且建立应对机制。气象台一旦发出暴雨预警，水利、交通、教育等相关政府部门就要第一时间采取相应的防范措施，而不是层层等待批示，只有这样才能把灾害带来的损失降到最低。