来源：北京商报

作者：张绪旺

暴雨无情，网络有情，驰援河南，科技企业再次呈现了独特的社会责任担当。

腾讯捐款了，但刷屏更厉害的是一个文档《待救援人员信息》，这是民间救援组织在腾讯文档上进行救援信息收集的在线表格；阿里也捐款了，但全网热议的是盒马集市河南仓，从7月21日凌晨开始免费开放仓内所有物资……救援线索专区、抗灾科普专题、开放仓储物资、调配当地运力，美团、滴滴、百度、拼多多等企业也在做类似的尝试。

捐款捐物自然是极好的，但把公益和慈善局限在金额多少，不应该是舆论的唯一焦点。因此，在增强企业社会责任的厚度，探索公益和慈善的多样性上，面对危机企业如何行动，才能更显底蕴。

科技企业，尤其是大平台企业，除了财力物力，有技术的积累，有业务的外延，有应变的经验，也就有了公益加分的优势。

不难看出，驰援河南，科技企业的很多尝试均与业务和技术有了紧密结合，才能产生财力之外加倍的力量，倘若诚意满满，科技向善，概莫如此。

从去年开始，科技企业尤其是互联网平台企业，遭遇了前所未有的政策挑战，在反垄断监管规范化的当下，对平台互联网如何健康发展提出了新命题。健康发展，就是由内至外的有病治病、无病健身。在财富和创新之外，社会责任也是重要的一环。

中国互联网20余年，不乏世界级的大平台大公司，但从大企业成为伟大企业，有着市场、政策、社会责任的多重考验，可能“毁誉参半”，难免一体两面。

有瑕疵不可怕，可怕的是不知道改正的方向和方法。对于所有的科技企业而言，扎根中国市场的总体方向应该是一致的：科技向善——在危机事件（疫情、水灾）时，以“天然优势”（自身信息平台、强大技术实力和应变经验）冲在前面当仁不让；在风和丽日的时候，更需要检视自身，践行责任。

只会在危机事件时“刷屏”的企业，难免有作秀的嫌疑，民众希望良心企业无论何时何地都能心口如一。往宽泛了说，产品质量、服务水平、数据安全，这些是业务本身，也是社会责任的起始——产品质量都不能保证的企业，捐多少款都谈不上好企业。

当然，对那些覆盖全网用户，甚至已经是“基础设施”形态的大平台大企业，我们可以提出更高要求，善用业务，善用能力，雪中送炭不可或缺，润物无声舍我其谁。

值得欣慰的是，它们确实在努力。