年轻人，被颜值焦虑绑架有风险

来源：中国青年报

作者：卞广春

近日有媒体报道，一名33岁的女网红进行抽脂手术后发生感染去世。这些因医美、整容事故而遭受不幸的年轻人用自身经历告诫人们：不要为了变美而失去自我，被颜值焦虑“绑架”有风险。

爱美之心，人皆有之。在这个注重看脸的时代，年轻人希望通过容貌的改变和提升，让自己在求职、择偶、升职等方面锦上添花、增强竞争力，无可厚非。但许多年轻人被颜值焦虑所绑架，对身材不满意，想到的不是运动健身，而是做抽脂填充手术；对容貌不满意，不是提升内在涵养，而是选择打针动刀；担心脱发秃头，不是规律作息，而是花数万元植发。似乎整容医美成为他们填补遗憾的唯一途径。

一个人无法选择自己的父母，也无法选择自己的身高、容貌。无论是先天因素，还是后天影响，每个人身上总会存在这样那样的不足或是缺陷。年轻人通过自己的努力，再借助科技的力量，进行容貌美化、身材修饰，使自己更加完美、更加自信，激情饱满地参与到社会生活中去，未尝不可。

可物极必反，过分注重自己的容貌、身材，花费过多的时间、精力和代价，甚至不顾风险，一次又一次挑战和弥补自己的容貌身材缺陷，做抽脂填充手术、对脸部五官动刀、求助“颜值打分师”，是精神颓废，世界观、价值观走偏的表现。

在目前的技术条件下，整容医美也许能带来容貌的改观，但也不能忽视背后的风险和代价。艾瑞咨询发布的《中国医疗美容行业洞察白皮书（2020年）》显示，目前我国医美行业中，合法合规医师仅占24%，非法从业者有10万之多。中国数据研究中心、中国整形美容协会联合发布的《中国医美“地下黑针”白皮书》显示，医美“黑机构”数量超过6万家，是正规机构的6倍，平均每年黑医美致残致死人数约达10万人，且多数消费者投诉无门，维权艰难。

33岁女网红抽脂手术后感染去世，固然是“医美”行业的一个极端个案，但其事故带来的警示意义值得每个年轻人重视。如果过分地陷入颜值焦虑，为了追求所谓的完美身材而一次次花钱整形，得到的回报和承担的风险难成正比。

一些年轻人由于无法自控的颜值焦虑，将努力的时间、精力以及金钱用错了地方，减少了努力学习或奋斗的时间，放松了靠实力打拼的勇气，极可能随着年龄的增长，面对更多意想不到的遗憾或尴尬。

从另一个层面看，当今社会，貌不出众，无法改变和弥补颜值不足的人，同样能取得成功。他们不用把太多时间和精力花在容貌和身材的修饰管理上，而是把热情和专注力投入到社会需要和自己热爱的事业中去，用实力证明存在的价值，争取到更多人生出彩的机会，通过加快事业发展的步伐，赢得了世人的尊重，这样的成功，比单纯依靠外表取悦别人，无疑要更加可靠和持久。

为颜值焦虑并不完全是年轻人自身的错，也有商业社会各类广告夸大营销和传播媒介的推波助澜。在一个多元化的社会环境中，年轻人要找准人生的方向，学会扬长避短，毕竟“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂才是万里挑一”。