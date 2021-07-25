运动员发微博遭网暴 凭什么？

来源：北京青年报

作者：王帆

昨天，对于浙江姑娘王璐瑶来讲，太过于沉重。她本是女子10米气步枪项目金牌的有力争夺者，却在资格赛中无缘决赛。赛后，她写下一则微博配上自拍：“各位抱歉，很遗憾，我承认我怂了，三年后再见吧。”没想到，这却遭遇四面八方来袭的网络暴力。王璐瑶后来不得不删除那条微博。

时代都进步得如此之飞快，一些人的包容心却还停留在落后地带。回望过往奥运赛场上的种种，那些在比赛中发挥失常的运动员大有人在，但他们得到更多的是理解和包容。东京奥运会延期一年举办，对于所有参赛运动员来讲都意味着多一年的付出和变数。有哪个运动员到了奥运赛场想看到自己多年的努力付诸东流？又有哪个运动员不想在这个舞台上为国争光？王璐瑶恰恰就出现了失误。

奥林匹克之父顾拜旦说过，对人生而言，重要的绝不是凯旋，而是战斗。每一场较量中，冠军都只有一个，但像王璐瑶一样没有站在领奖台上的那些运动员们同样值得尊重和掌声，因为他们也一样有着不为人知的辛苦和付出。王璐瑶发一张自拍坦荡面对失败，和杨倩、刘诗雯她们做好自己喜欢的美甲走上赛场一样，都是当下运动员们表达自我的方式而已。无论是冠军还是失意者，人的性格千差万别，但作为旁观者，看待事物不能太狭隘，不是只有眼泪才可以博取同情。好在，最终“王璐瑶仍是浙江最了不起的姑娘”也上了热搜。三年后，努力的她同样值得期待。