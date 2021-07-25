专家：建议先保障冠病疫苗接种 再接种HPV疫苗

来源：中国新闻网

保护青少年女性免受HPV(人乳头瘤病毒)感染是减少未来子宫颈癌发生的首要关键举措。针对近期正在普及12岁至17岁人群新冠病毒疫苗接种，中山大学肿瘤防治中心妇科主任刘继红24日在广州表示，她建议上述人群首先保障新冠疫苗的接种，隔一段时间后，再安排接种HPV疫苗。

人乳头瘤病毒是宫颈癌发生的主要病因。广东省医学会妇产科学学术年会当天在广州举行，刘继红在会上称，宫颈癌是妇女生殖道第一大恶性肿瘤。2020年，中国内地宫颈癌新发病例11万例，死亡病例6万例。

流行病学研究结果显示，近年来，宫颈癌呈现发病率上升、发病年轻化的特征，最小宫颈癌龄低至15岁，小于35岁年轻宫颈癌患者所占比例逐渐升高，保护青少年女性免受HPV感染是减少未来子宫颈癌发生的首要关键举措。

研究显示，在中国，约84.5%的宫颈鳞癌与HPV16型和HPV18型感染相关，感染HPV16/18的近期和远期风险都高于其它高危HPV型别。刘继红表示，HPV疫苗接种可以防止特定型别HPV感染，是宫颈癌一级预防的最佳策略，接种涵盖上述两种亚型的疫苗就可以预防约84.5%的宫颈癌。

由于现有的HPV疫苗是预防性疫苗，仅能有效预防未发生的感染，不能清除已有的感染或治疗 HPV相关疾病，因此越早接种，尤其是在首次性行为前接种HPV疫苗越有益。

中山大学附属第三医院妇科主任李小毛称，HPV主要通过性传播，因此在首次发生性行为之前接种是最佳推荐年龄。但是，有性生活之后，感染的机会就更大，此时接种疫苗，可预防未感染型别；同时，感染HPV后，80%的概率会在2年内清除，但不排除再次感染，因此接种 HPV疫苗也可以预防已感染过的型别的再次感染。

世界卫生组织2018年呼吁全球消除宫颈癌，9岁至14岁女孩接种覆盖率需要达到90%，但目前内地9岁至14岁女孩接种率不足0.05%，消除宫颈癌的道路任重道远。

“我们通过数学模型发现，如果要建立免疫屏障防控宫颈癌，接种率要超过70%。”李小毛表示，现在一些发达国家通过规划后，接种率能达到85%。

2019年12月，国家药品监督管理局批准厦门万泰生物的双价人乳头瘤病毒疫苗上市。这是首个获批的国产HPV疫苗，适用于9岁至45岁女性。

李小毛表示，国内虽然引进了三种进口HPV疫苗，但是由于进口疫苗产能有限及价格高昂的原因，可及性仍然非常受限。国产二价 HPV疫苗采用本土自主研发的大肠杆菌表达系统，可很大程度上提高产能，缓解国内目前 HPV疫苗紧缺现状，有助于提高国内 HPV疫苗接种覆盖率。

李小毛称，包括世界卫生组织在内的国际卫生组织及国内指南均指出，接种 HPV疫苗前均不需要进行 HPV筛查。接受了 HPV DNA检测并且结果呈阳性的个体，有 HPV感染史或曾接受过局部治疗的个体，都推荐接种 HPV疫苗，可以减少相关疾病的复发，降低 HPV相关疾病发病率。