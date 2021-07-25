探寻江南菜 这位英国作家如何诠释中国饮食文化？

来源：中国新闻网

聊起美食，你会想到哪道菜肴？最近，英国作家扶霞·邓洛普的新书《鱼米之乡》中文版与读者见面。这部作品中记录了多道江南美食食谱，也记录了背后的饮食文化。

扶霞邓洛普来自英国牛津。上世纪九十年代，她来到中国旅行，朋友请她吃了一顿正宗的川菜，就是这顿饭，影响了她的人生轨迹。扶霞甚至花了3个月的时间，专门去四川烹饪高等专科学校学习专业厨艺，后来还把自己对中国美食的热爱写成了书，比如《川菜》。

她的江南之旅始于10余年前， 第一站去了历史悠久的美食之都扬州，很快被当地风土人情和美好的淮扬菜迷住了。接下来的几年里，她遍访杭州、苏州、宁波和绍兴等古城，再返回上海。

在此期间，她造访路边摊和富商旧宅，流连于各式各样的后厨。她跟着当地的大厨与农民，出江河湖海捕鱼虾蟹贝，下村野田间挖笋和野菜，记录故事，学习菜肴，品尝人间美味。

扶霞将多年来对江南饮食文化的观察与探索集结一册：从江南菜小史到当地人文风貌，从饮食习惯、烹饪特点到美食掌故，既拜访名师大厨，集结到诸多佳肴，也流连于乡野田间，收录了民间朴实的农家菜和街头小吃。

狮子头、桂花糖藕、四喜烤麸、西湖醋鱼、水晶肴肉、素响油鳝丝、腌笃鲜……150余道经典食谱，108种常备配料，24种烹饪技被不动声色地安放于饮食文化和历史之中。

谈到这本书，扶霞希望它能让读者领略江南地区及其菜肴的特色， “这是丰饶多样的江南， 光凭一本书， 远远不可能淋漓尽致地展现这里的美食。然而，我希望自己搜集和写下的这些菜谱和故事， 至少能为你打开这个非凡美食之地的一扇门。”

她在《鱼米之乡》中提到，江南菜以精巧雅致和淡然平衡著称，厨子们偏重突出食材的本味，不会过度调味抢其风头。很多当地人都觉得江南菜达到了完美的平衡，特别健康，又十分亲切，能吸引八方食客。

据介绍，《鱼米之乡》成书的过程考据了古籍和研究资料，每道菜都有属于它的起源故事。比如，红烧肉还叫慈母菜，相传是一位母亲盼望科举归来的儿子所做出的菜，传说第一道梅干菜焖肉产生于明朝，是著名画家徐渭在穷困潦倒时发明出的吃法……

借此，扶霞与当地丰富的食物历史记忆对话，寻觅饮食背后的城市历史与人文风貌，她将菜谱、故事、风土人情都融汇到这本“江南之旅”中。

之前，《川菜》推荐序《扶霞向东，川菜向西》中提到，食物是认知世界的通道。在食物里找到共同的认知，是人与人、族群与族群之间增强交流、消弭误解最便捷的方式。我们需要扶霞这样的中餐使者，游走在东西方文化之间，让世界更了解中国，也让中国人站在世界的坐标里认识自己的文化，以及自己的一日三餐。

扶霞说：“我对中国所有菜系都感兴趣，中国的美食是我一辈子都学不完的。”她热切地表示，“我想让更多西方人尊重和欣赏中国的饮食文化，成为中国美食的‘传教士’。”

关于《鱼米之乡》的出版，她表示，这是一次重新了解中国物产和人文的美食之旅，是对那些古老故事与传统菜肴的回望，也将成为通向未来的探索。