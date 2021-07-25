利物浦海上商城被世遗名录除名 开发和保护更需用心

来源：北京青年报

作者：向长河

日前，在中国福州召开的第44届世界遗产大会决定，将英国利物浦海上商城从《世界遗产名录》上除名。消息传来，全球文旅界为之震动。这是继阿曼阿拉伯大羚羊保护区和德国德累斯顿易北河谷之后，第三个被从《世界遗产名录》上除名的自然文化遗产项目。

这说明《世界遗产名录》不是只进不出，“金榜题名”进了《世界遗产名录》固然可喜，但不能永远抱着金榜睡大觉。急功近利的过度开发，不思进取的懒政保护，可能破坏遗产地的独特自然景观和人文气质。保护与可持续发展并举，才能让历史沉淀的遗产地焕发出新的时代价值。

把英国利物浦海上商城从《世界遗产名录》中移除，世遗大会给出的原因是：开发项目与其他开发计划在遗产地及其缓冲区内持续推进，该遗产的突出普遍价值已遭受不可逆转的损害。

利物浦海上商城位于利物浦市区北部海港，范围包括阿尔伯特码头、威廉布朗大街等利物浦地标在内的六个街区。18至19世纪时，这里船只如梭，贸易兴旺，经济繁荣，在大英帝国的全球贸易与扩张中扮演过重要角色。

2004年，利物浦海上商城入选《世界遗产名录》。2012年，鉴于利物浦计划大规模开发老船坞区，世界遗产委员会把该遗产地列入《濒危世界遗产名录》。教科文组织曾反复要求英国政府做出承诺保护好这处遗产地，但利物浦市政府并没有因此放弃城市开发计划，继续在遗产地及其缓冲区内推进新项目。今年年初，利物浦市政府又批准当地一个足球俱乐部在码头区兴建现代化足球场。世界遗产委员会认为，开发项目和新建筑将严重损害遗产地的原真性和完整性，因而忍痛将其除名。

利物浦海上商城被除名折射出各种遗产项目常常面临的一个两难困局：如何兼顾发展与保护。世界上不少世遗项目，尤其是地处老城区里的项目，在开发与保护之间，往往选择了前者，或是借“世遗”的“金字招牌”过度开发。

进入21世纪，利物浦城区新建筑不断拔地而起，城市经济增长一度超越伦敦。支持利物浦开发老城区的观点认为，传统城市需要转型，维持历史风貌虽然能带来一定的游客和投资，却也意味着拒绝了其他发展路径。过去十年间，利物浦市政批准了针对码头区的总计55亿英镑的重建计划，包括兴建公寓、摩天楼、游艇码头等，希望以此为当地提供数万个工作岗位，并吸引更多国际商机。

当地许多民众认为，城市开发的重要性理应高于世界遗产这个头衔。英国遗产保护机构“拯救英国遗产”的负责人亨丽埃塔·比林斯则认为，“由于新的开发规划和监管不力，这座城市失去了曾经的荣誉，令人非常遗憾。”

无独有偶。和利物浦海上商城同时入选《世界遗产名录》的另一个项目德国德累斯顿易北河谷，早在2009年就被除名，其原因也是由于发展与保护的关系没有摆正。

全长18公里的易北河谷是一处杰出的自然文化景观，将著名的巴洛克景致和市郊田园风光融为一体，极具艺术性，这是其入列世遗名录的根本原因。由于交通不便，地处德国东部的易北河谷的名气远比不上莱茵河谷。2004年，易北河谷被列入世遗名录。

好景不长，德累斯顿政府以缓解交通堵塞为由，不顾联合国教科文组织的反对和批评，于2007年底开始在河谷内建造一条长635米的桥梁。联合国教科文组织认为，桥梁会破坏河谷的整体景观，建议用河底隧道替代。但德累斯顿当地官员执意要修建该桥，声称建桥决定已经通过全民公决，德国宪法法院也裁定认为，教科文组织是用名录问题对德累斯顿进行勒索。最终该项目被除名。德国媒体评论说，这是德国文物保护的黑色一日。

首个被除名的世界遗产项目——阿曼“阿拉伯大羚羊保护区”的命运更是让人唏嘘。由于人类的捕猎，1970年代阿拉伯大羚羊濒临灭绝。1980年代初，阿曼政府设立阿拉伯大羚羊保护区，1994年被作为自然遗产列入《世界遗产名录》。

此后，由于措施不力，非法捕猎屡禁不止，该保护区羚羊数量由1996年的450头下降至2007年的63头，且只有4对可生育。进入21世纪，阿曼政府大幅减少阿拉伯大羚羊保护区面积，用来开采石油，其九成的面积已不复存在。因此，阿拉伯大羚羊保护区于2007年6月28日在新西兰基督城召开的第31届世界遗产委员会会议中被宣布除名。

进了世遗名录不是进了“保险箱”，入选世遗名录的初心不能忘。入选世遗名录，意味着遗产地会迎来更多的游客和更大的负荷，因此相应的开发和保护更需用心，谨防功利主义心态。归根到底，入选世遗名录是对遗产地独特的自然和文化价值的承认，更是为了加强对遗产的保护，强化对遗产文化价值的传承，无论怎样强调保护都不是多余的。

（作者系国际问题学者）