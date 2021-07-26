冠病药物研发竞赛升温

来源：华尔街日报

作者：Peter Landers

一家日本公司已经开始对首款每日只需服用一次的冠病药片进行临床试验，加入到辉瑞公司(Pfizer)和默克公司(Merck & Co)寻找该疾病治疗方法的竞赛中。

总部设在大阪的盐野义制药(Shionogi & Co)称其设计的药片可攻击冠病病毒。该公司曾参与开发了畅销胆固醇药物Crestor。该公司说，每日一次的服药剂量将更加方便。该公司表示，正在本月开始的试验中测试该药及任何副作用，试验可能持续到明年。

盐野义制药比辉瑞公司和默克公司晚了几个月，后两家公司已经开始对冠病药物进行中后期试验。辉瑞公司表示，该公司每日服用两次的药片可能最快在今年就能投放市场。该公司正准备招募2000多名患者，进行该抗病毒药物与一款作为增强剂的抗病毒药物联合使用的试验，使用安慰剂做为对照组。

所有这三家公司都旨在填补抗击冠病病毒的最大空白之一。研究表明，疫苗在预防已知的冠病病毒毒株（包括具有高度传染性的德尔塔变异株）引发的严重疾病方面仍然有效果。不过，有些人不愿意接种疫苗，而在那些接种了疫苗的人中也可能出现病例。

盐野义制药首席执行官手代木功(Isao Teshirogi)说：“我们的目标是一种非常安全的口服复方药，像达菲(Tamiflu)，像Xofluza。”他说，盐野义制药的冠病药片的目的是在患者服用后五天内中和病毒。

手代木功说，盐野义制药计划在日本的试验中招募50到100名健康的受试者。他说，今年晚些时候，可能在日本开始进行一项更大规模的试验，在冠病患者中将该药与安慰剂进行比较。

手代木功表示，盐野义制药并不打算将其药物试验局限于最近诊断的患者。他说，如果该药显示出希望，盐野义制药将可能与一家全球性制药公司合作，在全球范围内销售该药。