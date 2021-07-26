这么“土渣”的专业 毕业生都能高薪就业

来源：中国新闻周刊

作者：俞杨

又是一年毕业季，中国909万大学生奔赴各地，哪些领域的人才最有前途？



根据某机构日前发布的就业竞争力报告，意外发现有农学专业首次进入榜单。而且近三年，该专业毕业生年均薪资涨幅达31%。



与此同时，最近高校农学专业呈现一派热闹景象。上海交通大学将建设国际农业与生态学院；北京大学现代农业研究院正式启用；为更好支撑黑龙江省国家粮食安全“压舱石”责任，官方发文支持涉农高校大力发展……



高等教育农学，这一人们眼中的“土渣”专业，以新姿态重回大众视野。



农学



不是人工智能，也不是集成电路，最近高校频频引发关注的，是以往无人问津的农学专业。



日前，上海市教育委员会、崇明区人民政府、上海交通大学签署战略框架合作协议，三方将共建上海交通大学国际农业与生态学院。



按照协议，三方将以现代农业为重点，逐步推进全健康、低碳生态、环境科学与工程等交叉学科的合作与建设，重点打造世界一流农科、健康民生和低碳生态可持续发展大生态学科群。



同在长三角，江苏省人民政府、教育部、农业农村部经协商，决定三方共建江苏大学，加快提升江苏大学农机特色学科建设水平。



名字上看不出跟农学专业有啥关系的江苏大学，1960年由南京工学院（现东南大学）分设独立为镇江农业机械学院。作为中国最早设立农机专业、最早系统开展农机教育的高校，培养了中国第一批农机本科、硕士和第一位农机博士。



北京大学现代农业研究院最近也正式启用，力争在“十四五”期间，科研与管理团队达到500人左右，每年招收研究生和博士生100人。



北京大学选择在山东潍坊成立现代农业研究院，源于地处鲁中的潍坊，素有“全国农业看山东，山东农业看潍坊”的称号。



山东是农业大省，农业总产值等8项指标居中国第一。耕地面积只占全国1.6%，农业出口量却占中国1/4。其中潍坊是中国农业产业化的发源地，“诸城模式”“潍坊模式”“寿光模式”声名在外。



东北是中国一大粮仓，为更好支撑黑龙江省担负起国家粮食安全“压舱石”责任，黑龙江省教育厅、发改委等多部门日前联合印发文件。



文件提出，支持东北农业大学“双一流”建设，支持黑龙江八一农垦大学建设特色高水平应用型农业大学，支持涉农高校相关学科专业发展。



误解



然而，提到农学专业，相信大多数人的反应是“坑”“冷门”“没未来”。



在热门专业历年排名中，农林专业都难见踪影。虽然农学、林学是国家重点专业，农林牧渔业的薪资却总是垫底。



根据中国国家统计局发布的2020年平均工资水平，IT业薪酬连续5年排在首位，垫底的依旧是农林牧渔业。2020年中国城镇非私营单位就业人员年平均工资为97379元（人民币，下同），工资最低的农林牧渔业平均年薪48540元，只相当于中国均值的一半。



华中农业大学植物科学技术学院院长严建兵指出，农林学科是基础学科，在与新兴产业竞争中，农业行业盈利能力相对较差，对优秀学生不具有强有力的吸引力。



不过，BOSS直聘研究院日前发布《2021高校应届生专业就业竞争力报告》，发现农业工程与信息技术专业首次进入专业就业竞争力30强榜单，近三年该专业毕业生年均薪资涨幅达到31%。另据某招聘APP数据，农业工程类专业毕业生的平均月薪已接近一万元。农学生要翻身了？

原本“土渣”的农学专业变“新潮”，据悉农业工程与信息技术专业毕业生主要从事的五大领域，分别为人工智能、后端开发、数据科学、机械设计与硬件开发，均为核心工程研发岗。



报告指出，在农业现代化加速推进的过程中，既懂农业又懂工程的复合型人才越来越受到关注，尤其在农业与自动化、信息通信、计算机科学等交叉领域，企业更是求才若渴。



时过境迁。提起农学，公众常存误解，认为不是养猪就是种地。曾有农学博士蹲麦田搞研究，反而被村民误当反面教材去教育孩子。

农学专业已不是面朝黄土背朝天。2018年，教育部以新工科为龙头，系统推出新工科、新医科、新农科、新文科建设。下半年，教育部高等教育司成立“新农科建设协作组”。年底，中国工程院启动“新时代农科高等教育战略研究项目”。



与新工科一样，“融合”也是新农科的关键词，今天它涵盖农业机械化、农业信息化、农业智能化等与前沿工科领域深度结合的课程内容。

2019年3月，南京农业大学人工智能（农业领域）专业获批建设，成为教育部首批人工智能专业之一，在课程设置上突破传统农科的专业方向，加大前沿交叉课程的分量与比重。

振兴



中国高等农林教育经全国院系调整后，基本形成各省区至少一所农业学院的分布格局。时至今日，学科交叉融合不够的问题越发凸显。



原先我们是对农业生产的细分进行专业设置，农林学科被划分为种植、植保、土壤化肥、园艺等细分专业。这是计划经济模式下，根据产业分工形成的专业，与市场需求越来越难以对应。



中国农业大学副校长王涛指出，农林高校长期以来形成的以生产分工设置专业的做法，已严重不适应农业农村现代化发展的要求。生物技术、信息技术、工程技术、人工智能等发展正在对传统农业学科形成深刻改造，农林高校需要新的发展动能，特别是专业知识的交叉融合。



加快推进农业现代化，更是2021年中央一号文件的要求。2月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，指出举全社会之力加快农业农村现代化。



在大力推动乡村振兴的背景下，农业农村现代化的关键在科技进步。高校在培育新型农学人才方面，无疑扮演着重要角色。



三方共建的上海交大国际农业与生态学院，声称将对标服务国家农业现代化和实施乡村振兴目标，促进学科交叉融合，加大人才引进力度。



北京大学现代农业研究院投入使用后，声称将按照“基础教学在北大、科学研究在潍坊、成果转化在山东”的运行模式，加快推进科技成果转化，届时将为打造乡村振兴齐鲁样板提供学术支撑。



上述就业竞争力报告指出，随着农业与科技融合不断加深，企业不断提高的技术发展需求，将直接转化为对高学历农业工程人才的争夺。



民以食为天，食以农为源。垫底那么久的农林人才，终成就业黑马。