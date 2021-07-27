中国教培行业“去资本化”大幕开启

来源：第一财经

港股周一开盘后大幅下跌，教育板块重挫。截至午盘，博实乐教育在香港股价大跌超过40%，新东方香港股价继续暴跌近40%。从指数来看，中证教育指数下跌近10%，恒生科技指数下跌近6%，触及近一年来的最低水平。

机构闭着眼睛赚钱的日子到头

“双减意见”禁止以“思维训练”的名义对学龄前儿童进行任何形式的辅导，例如英语教学。该规定也将适用于高中生的校外教育。

该政策的出台一方面旨在显著减轻学生的课外负担以及家庭的经济负担，另一方面也有助于部分缓解目前出生率低的现状。

近期一系列重磅政策“组合拳”出来后，民办教育培训行业虚火顿消，相关上市公司股价应声而降。

一家民办国际教育集团的中国投资人向第一财经记者表示：“本来有上市计划，现在可能有倒闭风险。”他透露道，该学校目前的主要收入来源是学费，已经具有极强的盈利能力。

在激增需求的推动下，教育科技行业正在蓬勃发展，成为中国新消费崛起过程中的“摇钱树”。有统计数据显示，仅去年一年，就有多达100亿美元的风险资本涌入中国的教育科技行业，催生了数百家初创企业、应用程序和教育科技平台，提供从K12辅导到小学数学、语言技能和音乐的教育服务。

咨询机构弗若斯特沙利文估计，2021年，中国教育科技行业的市场规模将超过8000亿元人民币，这对年轻家庭产生了巨大的成本压力和经济负担。

其中语言培训是课外辅导中增长最快的领域之一，市场规模从2015年的3.775亿元，增长至2019年的6191亿元。根据新东方教育的上市招股书，全国K12课外辅导学生总人数已从2015年的2.026亿增加至2019年的3.253亿。

整顿大幕全面开启

靴子落地，并不意外。今年两会期间，代表和委员的提案放大了社会对培训行业乱象的关注，当时市场就预警新一轮全国教培机构整顿或将全面开展。中信证券认为，新一轮培训机构整顿的宏观的背景是家长负担持续较重、社会舆论持续关注教育公平问题，整顿或早已开始酝酿。

教育部负责人在就“双减意见”答记者问时表示，校外培训机构治理过程中仍有一些根本问题未得到解决，首先是规模总量庞大，恐扰乱学校正常教育教学秩序；二是违法违规情况突出，严重损害人民群众合法权益；三是被资本裹挟状况严重，破坏了教育正常生态。未来针对校外培训机构管理方面出现的新情况、新问题，国家将进一步完善相关法律法规和制度。

近年来，一些机构盲目扩张，甚至将收来的学费去投资甚至投机，受到社会的广泛关注。今年5月，北京市教育委员会、北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部和北京银保监局联合印发《北京市学科类校外培训机构预收费管理办法(试行)》，要求采用银行存管模式开展资金监管。

按照规定，金融监管部门须定期将预收费资金信息和风险情况与教育行政部门共享；存管银行则须对存管的预收资金实施常态化监测，对于预收费资金出现异动的，须及时向教育行政部门进行提示。银行存管模式从资金角度提升了K12学科类培训市场的进入门槛和存活压力。

上海市在校外培训机构监管上也将出台一系列新政策，其中包括《上海市民办培训机构收费管理办法》，通过引入第三方支付及保险机制等，避免机构出现资金问题时损害消费者利益。